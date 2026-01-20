Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ κατηγόρησε τη Βρετανία για «βλακεία» και «αδυναμία» σχετικά με το σχέδιό της να μεταβιβάσει την κυριότητα των Νήσων Τσάγκος, συμπεριλαμβανομένης της αμερικανικής αεροπορικής βάσης στο Ντιέγκο Γκαρσία, στη Μαυρίκιο.

Σε ανάρτησή του στο Truth Social, ο Τραμπ χαρακτήρισε το βρετανικό σχέδιο «σοκαριστικό», υποστηρίζοντας ότι η απόφαση δείχνει «πλήρη αδυναμία» και πως «η Κίνα και η Ρωσία σίγουρα έχουν παρατηρήσει αυτή την πράξη».

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι «η Βρετανία που παραδίδει τόσο σημαντικά εδάφη διαπράττει πράξη μεγάλης βλακείας» και συνέδεσε το ζήτημα με την άποψή του ότι οι ΗΠΑ θα πρέπει να αποκτήσουν τη Γροιλανδία για λόγους εθνικής ασφάλειας.

Η κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου έχει υπογράψει μακροχρόνια συμφωνία για τη μεταβίβαση της κυριαρχίας των νησιών του Ινδικού Ωκεανού στη Μαυρίκιο. Στο πλαίσιο της συμφωνίας, η Βρετανία θα καταβάλει πάνω από 100 εκατομμύρια λίρες ετησίως ώστε να διασφαλιστεί το μέλλον της κοινής αμερικανοβρετανικής αεροπορικής βάσης στο Ντιέγκο Γκαρσία.

Ο πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ είχε εξασφαλίσει την υποστήριξη της κυβέρνησης Τραμπ για τη συμφωνία πέρυσι, έπειτα από μακρά διπλωματική εκστρατεία. Η υπόθεση παραμένει σε εξέλιξη.

Πηγή: Financial Times