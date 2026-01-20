Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ απείλησε με επιβολή τελωνειακών δασμών 200% στα εισαγόμενα κρασιά και σαμπάνιες από τη Γαλλία λόγω της άρνησης του Εμανουέλ Μακρόν να ενταχθεί στο «Συμβούλιο Ειρήνης».

Ο Τραμπ δήλωσε ότι θα αυξήσει τους δασμούς αλλά πρόσθεσε «και θα ενταχτεί. Αλλά δεν είναι υποχρεωμένος να ενταχτεί».

Πηγές από το περιβάλλον του Μακρόν ανέφεραν ότι το Παρίσι δεν σκοπεύει να «δώσει θετική συνέχεια» στην πρόσκληση για ένταξη στο «Συμβούλιο Ειρήνης».

Ο Ντόναλντ Τραμπ απείλησε τη Δευτέρα να επιβάλει τελωνειακούς δασμούς ύψους 200% στα εισαγόμενα γαλλικά κρασιά και σαμπάνιες, αντιδρώντας στην άρνηση του προέδρου της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, να συμμετάσχει στο «Συμβούλιο Ειρήνης» που έχει προτείνει ο αμερικανός ηγέτης.

«Θα αυξήσω στο 200% τους τελωνειακούς δασμούς στα κρασιά και στις σαμπάνιες τους. Και θα ενταχτεί. Αλλά δεν είναι υποχρεωμένος να ενταχτεί», δήλωσε ο Τραμπ σε δημοσιογράφους στη Φλόριντα, επαναλαμβάνοντας τη σκληρή του στάση απέναντι στους ευρωπαίους εταίρους.

Σύμφωνα με πηγές του Ελιζέ, που επικαλείται το Γαλλικό Πρακτορείο, το Παρίσι δεν προτίθεται προς το παρόν να «δώσει θετική συνέχεια» στην πρόσκληση της Ουάσιγκτον.

Ο Εμανουέλ Μακρόν, όπως σημειώνουν οι ίδιες πηγές, δεν σκοπεύει να συμμετάσχει στο «Συμβούλιο Ειρήνης» του ρεπουμπλικανού πρώην επιχειρηματία.