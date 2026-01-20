Για να συμφωνήσουμε προκαταβολικά: Η αλήθεια είναι πως θα μπορούσε να πει ό,τι θέλει, όπως το θέλει, δίχως να δώσει λογαριασμό σε κανέναν. Να επενδύσει τέλος πάντων στην απορία «τι θα συμβεί με τον Αγιούμπ Ελ Κααμπί;» που λογικά είχε φτάσει ως το προπονητικό τιμ της Μπάγερ Λεβερκούζεν, και ίσως σε ένα από εκείνα τα mind games που τόσο εκτιμούν όσοι χωρούν στρατηγική και ποδόσφαιρο στην ίδια σελίδα.

Κάτι σαν τελικός είναι το αποψινό για τον Ολυμπιακό στο Φάληρο με τους Γερμανούς (22:00, Mega) με ένα μεγάλο πρέπει να αναβοσβήνει σαν πινακίδα νέον πάνω από την προαναγγελία. Χρειάζεται τους τρεις βαθμούς της νίκης η κορυφαία ελληνική ομάδα, προκειμένου να κρατά την τύχη στα χέρια της σε οκτώ βράδια στο Αμστερνταμ κόντρα στον Αγιαξ (28/1) και για να παίξει εκεί την πρόκρισή της στο top 24 του Champions League. Και λίγο σασπένς παραπάνω λοιπόν αναφορικά με τη συμμετοχή του mister goal, Αγιούμπ Ελ Κααμπί ίσως να μην πείραζε κανέναν.

Ο Μεντιλίμπαρ όμως δεν είναι αυτός ο «τύπος» προπονητή. Και δύο χρόνια τώρα σε κάθε του δημόσια συζήτηση το επιβεβαιώνει. Βάσκος από το Θαλδίβαρ: Λίγα λόγια και σταράτα. «Ο Αγιούμπ ταξιδεύει. Ελπίζουμε να γυρίσει εγκαίρως και να είναι τουλάχιστον στον πάγκο. Βασικός όμως δεν θα παίξει, γιατί έπαιξε χθες (Κυριακή) ένα παιχνίδι» είπε.

Κάπως έτσι; Ολα τα φώτα στον Μεντί Ταρέμι που θα αναλάβει οριστικά την ευθύνη του «9» στο first unit. Στο αρχικό σχήμα που όπως όλα δείχνουν θα επιστρέψει έπειτα από έναν ολόκληρο μήνα (20/12 κόντρα στην Κηφισιά η τελευταία του συμμετοχή) ο Λορέντσο Πιρόλα. Οχι, για τον ιταλό αμυντικό ο Μεντιλίμπαρ δεν είπε πολλά – «είναι διαθέσιμος αλλά για τις επιλογές μας θα πρέπει να περιμένετε ως αύριο» -, αλλά έχει συμπληρώσει μια εβδομάδα προπονήσεων με την ομάδα. Είναι έτοιμος λοιπόν για να σταθεί στο πλευρό του Παναγιώτη Ρέτσου στην καρδιά της ερυθρόλευκης άμυνας. Στην ευθεία μπροστά στον Κωσταντή Τζολάκη και ανάμεσα στους Ροντινέι και Φρανσίσκο Ορτέγκα. Είπαμε δίχως Ελ Κααμπί τα χαρτιά μοιάζουν ανοιχτά. Για Ντανιέλ Ποντένσε, Τσικίνιο και Ζέλσον Μαρτίνς πίσω από τον ιρανό φορ και για δύο από τους Σαντιάγκο Εσε, Χρήστο Μουζακίτη και Ντάνι Γκαρθία στα μισά του γηπέδου.

Και όσο για το διά ταύτα; «Η Λεβερκούζεν είναι επιθετική ομάδα. Ειδικά στα άκρα. Θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί στην άμυνα. Αλλά όπως είναι επιθετική, ενδεχομένως αυτή να είναι και η αδυναμία της ανασταλτικά. Και αυτό θα επιδιώξουμε να εκμεταλλευτούμε» εξήγησε ο προπονητής του Ολυμπιακού. Απαραίτητη σημείωση; Δύο προπονήσεις Σάββατο και Κυριακή οι Ερυθρόλευκοι επένδυσαν στον τρόπο που θα αντιμετωπίσουν έναν αντίπαλο σε σχηματισμό 3-4-2-1. Πατώντας ανάμεσα στις γραμμές και προσπαθώντας να αποκωδικοποιήσουν τις όποιες αδυναμίες. Θα έχει μεγάλο ενδιαφέρον να αποδειχθεί ότι τα κατάφεραν, γιατί όλο αυτό δεν είναι τίποτα λιγότερο από κλειδί επικράτησης. Και αν είναι δυνατόν αυτό να προκύψει από νωρίς για να μπει στην εξίσωση και το sold out «Γ. Καραϊσκάκης»: ««Να μπούμε με ένταση στο ματς. Να νιώσει ο αντίπαλος ότι είναι δύσκολο να παίξει στο γήπεδό μας» όπως το είπε ακριβώς ο Μέντι.

Και ο Ζέλσον Μαρτίνς που με τα γκολ του κόντρα σε PSV και Καϊράτ έχει βάλει την υπογραφή του φαρδιά πλατιά στους 4 από τους 5 βαθμούς που έχει ο Ολυμπιακός ως εδώ στη league phase της κορυφαίας διοργάνωσης; «Καταλαβαίνω την πίεση, γνωρίζουμε πόσο μεγάλη ανάγκη έχουμε τους τρεις βαθμούς. Αυτό όμως δεν είναι πάντα αρνητικό. Μπορεί να μας δώσει κίνητρο για να τα καταφέρουμε. Για εμάς είναι ένας τελικός» πρόσθεσε χθες ο winger από το Πράσινο Ακρωτήρι και μένει να φανεί αν θα συνεχίσει το ιδιαίτερο Champions League σερί του. O καλός Ζέλσον κάνει καλύτερο τον Ολυμπιακό σε αυτό το φετινό ταξίδι. Απλά, λιτά και κατανοητά.

Οι Πειραιώτες θυμίζουμε ότι έχουν 5 βαθμούς έπειτα από 6 αγωνιστικές. Με δύο νίκες, απόψε με τη Λεβερκούζεν και την επόμενη Τετάρτη στην Ολλανδία με τον Αγιαξ, είναι κατά 99% στο top 24. Με μια ισοπαλία και μια νίκη, θα φτάσουν στους 9 και εκεί οι προσομοιώσεις δείχνουν ότι θα μπορούσε επίσης να βρει εισιτήριο πρόκρισης, αρκεί η νίκη του – απόψε ή στην Ολλανδία – να έρθει με πολλά γκολ για να «ρεφάρει» τα έξι γκολ από την Μπαρτσελόνα και το αρνητικό goal average (5 βαθμοί με 6-13 γκολ). Στην ουσία όμως δεν χρειάζονται τέτοιες σύνθετες σκέψεις. Απόψε νίκη και τελικός στο Αμστερνταμ είναι ο πιο ασφαλής δρόμος…