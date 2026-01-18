Στο παρασκήνιο πίσω από το κλείσιμο της συμφωνίας με τον Ολυμπιακό, περίπου πριν από δυο χρόνια αναφέρθηκε -μεταξύ άλλων- ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ μιλώντας στο κανάλι των ΝΕΩΝ στο YouTube.

Ο 64χρονος τεχνικός αποκάλυψε τον τρόπο που τον προσέγγισε ο Ολυμπιακός μέσω του μάνατζέρ, ενώ αναφέρθηκε και στο περιθώριο των δυο ωρών που είχαν δώσει οι «ερυθρόλευκοι» για να πει «ναι ή όχι»: «Η αλήθεια είναι πως δεν είχα πολύ χρόνο για να το αποφασίσω. Με πήρε τηλέφωνο ο μάνατζερ μου, ο Ινιάκι και μου είπε πως υπάρχει αυτή η πρόταση από τον Ολυμπιακό και έχεις δύο ώρες για να απαντήσεις».

Όπως είπε το πρώτο πράγμα που έκανε ήταν να τηλεφωνήσει στη γυναίκα του που εκείνη την ώρα βρισκόταν με την αδερφή της, εξηγώντας της ότι δεν υπήρχε πολύς χρόνος για σκέψη. «Της είπα πως έχουμε αυτή την πρόταση και διορία δύο ωρών. Δεν είχαμε πολλά να πούμε, ούτε χρόνο να το σκεφτούμε πολύ. Ήταν ένα ναι ή ένα όχι».

Στη συνέχεια σημείωσε ότι πριν λάβει την απόφασή του, μίλησε με δύο φίλους του που είχαν περάσει από τον Ολυμπιακό, «τον Ερνέστο και τον Μίτσελ και οι δύο μου είπαν να πω ναι». Από εκείνη τη στιγμή, όπως τονίζει και μέσα σε 20 λεπτά πήρε την απόφαση πως αυτή είναι η επόμενη του πρόκληση, να βρεθεί επικεφαλής στον πάγκο του Ολυμπιακού.

«Ήμουν 4-5 μήνες εκτός προπονήσεων μετά την αποχώρηση μου από την Σεβίλλη και δεν χρειάστηκα πολύ για να επιστρέψω», καταλήγει ο 64χρονος τεχνικός μιλώντας για όλο το παρασκήνιο πριν την υπογραφή της συμφωνίας.