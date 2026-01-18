Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ μίλησε στην πρεμιέρα του Football Talk των ΝΕΩΝ και ανέλυσε τόσο τη φιλοσοφία του γύρω από τις μεταγραφές, όσο και το χτίσιμο ομάδων.

Μεταξύ άλλων, ο προπονητής του Ολυμπιακού εξήγησε γιατί προτιμά «το καλό που γνωρίζει από το άγνωστο», τις δυσκολίες ένταξης νέων παικτών και τα ρίσκα των ακριβών μεταγραφών στο σύγχρονο ποδόσφαιρο.

Παράλληλα, αναφέρθηκε και στην σχέση του με τον πρόεδρο του Ολυμπιακού Βαγγέλη Μαρινάκη υπογραμμίζοντας πως είναι πολύ καλή και πως υπάρχει αμοιβαίος σεβασμός:

«Η σχέση μου με τον πρόεδρο είναι πολύ καλή. Δεν έχουμε πάρα πολύ χρόνο μεταξύ μας για να μιλάμε και όταν μιλάμε δε λέμε και πάρα πολλά πράγματα γιατί εγώ δεν μιλάω ούτε αγγλικά, ούτε ελληνικά και ο πρόεδρος δεν μιλάει ισπανικά.

Ούτε είναι πολύ συχνές και μεγάλες οι συζητήσεις μας, όμως υπάρχει σεβασμός. Ο πρόεδρος σέβεται τον προπονητή και ο προπονητής σέβεται τον πρόεδρο. Επίσης είναι πάρα πολύ έξυπνος άνθρωπος.

«Τα πράγματα έως τώρα έχουν πάει πάρα πολύ καλά. Οι κακές στιγμές είναι λίγες, όμως όλες τις φόρες που μου πρότεινε την ανανέωση ήταν μετά από κακές στιγμές και αυτό για κάποιο λόγο συμβαίνει», κατέληξε.

