Ενα στα δύο νοικοκυριά στην Αττική ζει με δυσκολίες και μπορεί να καλύψει μόνο βασικές του ανάγκες. Η σοβαρή οικονομική πίεση, η περιορισμένη αγοραστική δύναμη και η έντονη αβεβαιότητα χαρακτηρίζουν την οικονομική τους κατάσταση, με το 18,2% να δηλώνει ότι τα χρήματα που διαθέτουν δεν φτάνουν για να καλύψουν τα αναγκαία, ενώ αντιμετωπίζουν και δυσκολίες, καθώς η ακρίβεια έχει μειώσει σημαντικά την αγοραστική τους δύναμη.

Είναι ενδεικτικό ότι την τελευταία διετία η αγοραστική δύναμη καταναλωτών στην Αττική έχει χειροτερέψει, όπως αναφέρει το 74%. Τα στοιχεία αυτά προκύπτουν από τα αποτελέσματα της νέας Ερευνας Γνώμης Καταναλωτών που πραγματοποιήθηκε για λογαριασμό του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών από την εταιρεία RASS. Η ακρίβεια αναδεικνύεται ως το κυρίαρχο κοινωνικό και οικονομικό φαινόμενο, με περισσότερους από 8 στους 10 πολίτες να δηλώνουν ότι έχουν επηρεαστεί πολύ ή αρκετά από την άνοδο των τιμών.

Οι επιλογές

Η κατάσταση αυτή που βιώνουν τα νοικοκυριά έχει επηρεάσει σημαντικά τις καταναλωτικές επιλογές τους και την ιεράρχηση των δαπανών τους. Συγκεκριμένα, στην πρώτη θέση βρίσκονται οι αγορές στο σουπερμάρκετ για το 88,9%, ενώ ακολουθούν η ενέργεια με 58% και η υγεία με 38,9%. Μάλιστα οι 8 στους 10 λένε ότι θα μειώσουν ή και θα κόψουν τις διακοπές τους έναντι άλλων δαπανών, ενώ ήδη το 70,1% έχει περικόψει έξοδα που αφορούν τη διασκέδαση, το 52,7% αγορές σε ένδυση και υπόδηση και 37,4% έχουν «ελαφρύνει» το καλάθι του σουπερμάρκετ.

Αντίθετα, μικρά είναι τα ποσοστά εκείνων που αναγκάστηκαν να κόψουν τις δαπάνες για φάρμακα (9,4%), τηλεπικοινωνίες (9,2%), εκπαίδευση (6,1%) και στέγαση, δηλαδή για ενοίκιο ή δάνειο (5,3%). Οι καταναλωτές εκτιμούν ότι υπάρχουν καρτέλ στην αγορά που επηρεάζουν τις τιμές και οι 7 στους 10 βλέπουν ολιγοπώλια στα τρόφιμα, 52,3% στην ενέργεια, 48,2% στις τράπεζες, 48,8% στα καύσιμα και 35% στον κλάδο των ασφαλειών. Ωστόσο το 68% θεωρεί ότι οι ελεγκτικοί μηχανισμοί δεν ελέγχουν επαρκώς την αγορά και για τον λόγο αυτόν δρουν τα καρτέλ.