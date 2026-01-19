Με βλέμμα που πρόδιδε ενθουσιασμό και καρδιά έτοιμη για ένα τολμηρό ποδοσφαιρικό ταξίδι, ο Σαντίνο Αντίνο προσγειώθηκε στην Αθήνα χθες το μεσημέρι για να γράψει το νέο κεφάλαιο της ζωής του στον Παναθηναϊκό. Ο αργεντινός εξτρέμ, παρά τη νεαρή του ηλικία, έδειξε από την πρώτη στιγμή πως αντιλαμβάνεται τι σημαίνει να φοράς το τριφύλλι στο στήθος.

«Είμαι πολύ χαρούμενος που είμαι εδώ. Θέλω να ευχαριστήσω τον κ. Κοτσόλη, τον προπονητή και τον πρόεδρο που με έφεραν στον Παναθηναϊκό», είπε με το χαμόγελο στα χείλη ο Αντίνο και πρόσθεσε:

«Είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος. Εγινε μεγάλη προσπάθεια για να ολοκληρωθεί η μεταγραφή και αισθάνομαι υπερήφανος που ανήκω πλέον σε έναν τόσο μεγάλο σύλλογο, όπως ο Παναθηναϊκός».

Ο νεαρός άσος μίλησε και για τις πρώτες πληροφορίες που του μετέφερε ο συμπαίκτης του στον Παναθηναϊκό, Βιθέντε Ταμπόρδα:

«Μίλησα λίγο με τον Ταμπόρδα, ο οποίος μου είπε αρκετά πράγματα κυρίως για την πόλη και την καθημερινότητα εδώ».

Ο Αντίνο γνωρίζει καλά τη φήμη των αργεντινών ποδοσφαιριστών και θέλει να βαδίσει στο ίδιο μονοπάτι: «Ξέρω ήδη κάποια πράγματα για τον Παναθηναϊκό. Η αλήθεια είναι ότι οι Αργεντινοί αναγνωρίζονται γιατί αφήνουν την ψυχή τους και τα πάντα στον αγωνιστικό χώρο. Ελπίζω να μπορέσω να κάνω κι εγώ το ίδιο».

Ο ταλαντούχος ακραίος αμυντικός μίλησε και για τους στόχους του, που είναι απόλυτα εναρμονισμένοι με αυτούς του συλλόγου:

«Οι στόχοι μου είναι ίδιοι με αυτούς της ομάδας. Το Europa League και φυσικά το Κύπελλο. Θα δώσω ό,τι έχω για να βοηθήσω την ομάδα να τα πετύχει».

Σενάριο με άρωμα Χόλιγουντ

Η μεταγραφή του Σαντίνο Αντίνο από τη Γοδόι Κρουζ στον Παναθηναϊκό ήταν ένα σίριαλ βγαλμένο από το μυαλό των κορυφαίων σεναριογράφων του Χόλιγουντ. Γιατί είχε συνεχείς ανατροπές, ένταση, εγωισμούς και τελικά τη… λύτρωση. Για εβδομάδες, το όνομα του νεαρού αργεντινού εξτρέμ βρισκόταν στο επίκεντρο μιας διαπραγμάτευσης που έμοιαζε να μη τελειώνει ποτέ, περνώντας από χίλια κύματα.

Η σκιά της Ρίβερ

Στην απέναντι όχθη, ο πρόεδρος της Γοδόι Κρουζ, Χοσέ Μανσούρ, έμοιαζε αποφασισμένος να μετατρέψει την υπόθεση σε προσωπικό ζήτημα. Οι απαιτήσεις του ξεπερνούσαν κάθε λογική ποδοσφαιρικής αγοράς, ενώ η εμμονή του να κατευθύνει τον παίκτη προς τη Ρίβερ Πλέιτ έδινε στην ιστορία μια διάσταση σχεδόν πεισματικής αντιπαράθεσης. Οταν οι διαπραγματεύσεις έδειχναν να κολλάνε, δεν δίστασε να επιστρατεύσει ακόμη και «ψευτοαπειλές», διαρρέοντας πως θα στείλει τον Αντίνο στη δεύτερη ομάδα ή ότι θα του «κρεμούσε το δελτίο στον τοίχο», αν δεν συμμορφωνόταν με τις επιθυμίες του συλλόγου.

Κόντρα σε αυτή τη στάση, ο Παναθηναϊκός επέλεξε έναν διαφορετικό δρόμο. Υπομονή, επιμονή και πίστη στο πλάνο. Οι Πράσινοι δεν παρασύρθηκαν από τις προκλήσεις του ιδιαίτερου Μανσούρ, δεν ύψωσαν τους τόνους, αλλά παρέμειναν σταθεροί στη στρατηγική τους, γνωρίζοντας ότι τέτοιες μεταγραφές κερδίζονται περισσότερο με αντοχή, παρά με επικοινωνιακό θόρυβο. Το πρότζεκτ που παρουσίασαν στον παίκτη – αγωνιστικό, οικονομικό και προοπτικής – ήταν ξεκάθαρο και ελκυστικό.

Το τηλεφώνημα-κλειδί

Καθοριστικός, βέβαια, ήταν και ο ρόλος που έπαιξε ο ίδιος ο Αντίνο. Ο διεθνής με την εθνική Νέων της Αργεντινής, πείστηκε από το όραμα του Παναθηναϊκού και από ένα σημείο και μετά δεν ήθελε να ακούσει τίποτα άλλο. Δήλωσε ξεκάθαρα ότι επιθυμεί μόνο Αθήνα και Τριφύλλι, μετατρέποντας τη θέλησή του σε ισχυρό διαπραγματευτικό όπλο. Το τηλεφώνημα του Ράφα Μπενίτεθ ήρθε να σφραγίσει την απόφαση του 20χρονου ακραίου επιθετικού, γιατί άκουσε λόγια εμπιστοσύνης από έναν τοπ προπονητή για τον αγωνιστικό του ρόλο στον Παναθηναϊκό που οραματίζεται ο ισπανός τεχνικός. Ηταν το τελευταίο κομμάτι του παζλ.

Το ρεκόρ

Το happy end γράφτηκε με εντυπωσιακούς αριθμούς που μπαίνουν στην ιστορία. Ο Σαντίνο Αντίνο έγινε η πιο ακριβή μεταγραφή που έχει πραγματοποιήσει ποτέ ο Παναθηναϊκός, με συνολικό κόστος 8.625.000 ευρώ, ξεπερνώντας τα περίπου 8 εκατομμύρια που είχαν δοθεί στο παρελθόν για τον Τζιμπρίλ Σισέ από τη Μαρσέιγ και τον Μιχάλη Κωνσταντίνου από τον Ηρακλή. Η Γοδόι Κρουζ διατήρησε και ένα σημαντικό ποσοστό μεταπώλησης (25%), αλλά και ένα ποσό που ενδέχεται να λάβει σε βάθος τριετίας, εφόσον ο Αντίνο δεν πάρει μεταγραφή σε άλλο σύλλογο.

Ενα σίριαλ που κούρασε, αλλά δικαίωσε τον Παναθηναϊκό και τους ανθρώπους του στο τέλος. Και μια μεταγραφή που, πέρα από τα χρήματα, κουβαλά μαζί της προσδοκίες, πίστη και την αίσθηση ότι κάποιες φορές η υπομονή ανταμείβεται.