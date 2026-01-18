Λίγο μετά την άφιξή του στην Αθήνα, ο Σαντίνο Αντίνο εμφανίστηκε χαμογελαστός, αλλά και εμφανώς συνειδητοποιημένος για το βάρος της πρόκλησης που ανοίγεται μπροστά του. Ο νεαρός Αργεντινός άσος δεν έκρυψε τη χαρά και τη συγκίνησή του για το νέο κεφάλαιο της καριέρας του, τονίζοντας από την πρώτη στιγμή ότι αισθάνεται τιμή που θα φορέσει τη φανέλα του Παναθηναϊκoύ.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Σαντίνο Αντίνο:

«Είμαι πολύ χαρούμενος που είμαι εδώ. Θέλω να ευχαριστήσω τον κ. Κοτσόλη, τον προπονητή και τον πρόεδρο που με έφεραν στον Παναθηναϊκό.»

Είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος. Έγινε μεγάλη προσπάθεια για να ολοκληρωθεί η μεταγραφή και αισθάνομαι υπερήφανος που ανήκω πλέον σε έναν τόσο μεγάλο σύλλογο, όπως ο Παναθηναϊκός.»

Μίλησα λίγο με τον Ταμπόρδα, ο οποίος μου είπε αρκετά πράγματα κυρίως για την πόλη και την καθημερινότητα εδώ.

Ξέρω ήδη κάποια πράγματα για τον Παναθηναϊκό. Η αλήθεια είναι ότι οι Αργεντινοί αναγνωρίζονται γιατί αφήνουν την ψυχή τους και τα πάντα στον αγωνιστικό χώρο. Ελπίζω να μπορέσω να κάνω κι εγώ το ίδιο.

Οι στόχοι μου είναι ίδιοι με αυτούς της ομάδας. Το Europa League και φυσικά το Κύπελλο. Θα δώσω ό,τι έχω για να βοηθήσω την ομάδα να τα πετύχει.»