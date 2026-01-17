Ο πρόεδρος της Γοδόι Κρουζ, Χοσέ Μανσούρ, μίλησε σε ραδιοφωνικό σταθμό της Αργεντινής και αποκάλυψε λεπτομέρειες της μεταγραφής του Σαντίνο Αντίνο στον Παναθηναϊκό.

Αναλυτικά όσα δήλωσε:

Για τη μεταγραφή: «Υπό τις αρχικές συνθήκες, πάντα κατηύθυνα τη συμφωνία προς την κατεύθυνση που ταίριαζε καλύτερα στη Γοδόι Κρους, αυτή είναι η πραγματικότητα. Αρχικά, η συμφωνία ήταν ιδανική για εμάς να κάνουμε μια μακροπρόθεσμη επένδυση, παραμένοντας συνεργάτες της Ρίβερ Πλέιτ. Τα πράγματα άλλαξαν αργότερα και είχαμε διαφορετικές απαιτήσεις για να γίνουμε μέλη της Ρίβερ Πλέιτ. Στη συνέχεια, Έλληνες άλλαξαν επίσης τις μεταβλητές. Διαπραγματευτήκαμε, σιγά σιγά, χωρίς να βιαστούμε.»

Για το λόγο που πείστηκε ο Αντίνο να πάρει μεταγραφή στον Παναθηναϊκό: «Θα πρέπει να ρωτήσετε τον ίδιο»

Για το ρόλο του Ράφα Μπενίτεθ: «Φυσικά. Όλα αυτά ήταν πράγματα υπέρ της τελικής διαπραγμάτευσης και με την πάροδο του χρόνου έπαιξαν καθοριστικό ρόλο υπέρ της ολοκλήρωσης της μεταγραφής».

Για το οικονομικό κομμάτι της συμφωνίας: «Υπάρχουν δύο στάδια διαπραγμάτευσης. Το πρώτο στάδιο αφορά το 75% των δικαιωμάτων του παίκτη (7,5 εκατ. δολάρια) και στο δεύτερο στάδιο, κρατάμε ένα ποσοστό του ποσού της μεταγραφής, σε περίπτωση που τον πουλήσουν. Με βάση αυτό, το 25% διανέμεται στην Γοδόι Κρουζ. Εάν, στα επόμενα 3,5 χρόνια, δεν τον πουλήσουν, υπάρχει μια ρήτρα όπου πρέπει να πληρώσουν το άλλο 25% (άλλα 2,5 εκατ. δολάρια).

Όλα θα πληρωθούν σε διάστημα τεσσάρων ετών. Όλα είναι ξεκάθαρα, γιατί ο κόσμος νομίζει ότι υπήρχαν «πράγματα» που συνέβαιναν. Υπάρχουν δόσεις, περισσότερες δόσεις, περισσότερες όχι και τόσο δόσεις…»