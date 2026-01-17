Στην Ελλάδα θα βρίσκεται ο Σαντίνο Αντίνο το μεσημέρι της Κυριακής. Το νέο μεταγραφικό απόκτημα του Παναθηναϊκού αναμένεται στο “Ελ. Βενιζέλος” την Κυριακή (18/01) στις 15:15 με πτήση από την Ισπανία, ενώ είναι πιθανό αρκετοί φίλαθλοι των Πράσινων να του ετοιμάσουν υποδοχή.

Ο 20χρονος εξτρέμ θα περάσει από τα απαραίτητα ιατρικά και εργομετρικά τεστ και στη συνέχεια θα βάλει την υπογραφή στο νέο του συμβόλαιο, ενώ θα τεθεί άμεσα στη διάθεση του Ράφα Μπενίτεθ και θα αρχίσει προπονήσεις με το Τριφύλλι.

Ο Αντίνο έκανε ατομικές προπονήσεις το προηγούμενο διάστημα, καθώς υπήρχε η καλοκαιρινή διακοπή στην Αργεντινή και το τελευταίο του επίσημο ματς ήταν στις 15 Νοεμβρίου.