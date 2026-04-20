Το βράδυ της Κυριακής (19/04), Ρίβερ Πλέιτ και Μπόκα Τζούνιορς διασταύρωσαν τα ξίφη τους για το πρωτάθλημα Αργεντινής στο «Μονουμεντάλ».

Η ομάδα από το Μπουένος Άιρες… απέδρασε από την «καυτή» έδρα της αιωνίου αντιπάλου με 1-0, χάρη στο γκολ του Λεάντρο Παρέδες στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου (45+6′) του «Superclásico». Με τη λήξη του αγώνα, οι παίκτες της φιλοξενούμενης ομάδας πανηγύρισαν αυτη τη σπουδαία νίκη σαν μικρά παιδιά.

Η συνέχεια των εορτασμών δόθηκε στα αποδυτήρια, με τους ποδοσφαιριστές της Μπόκα Τζούνιορς να τραγουδούν και να χορεύουν σε ξέφρενους ρυθμούς.

Ο λογαριασμός των «κιτρινομπλέ» στο Instagram ανήρτησε σχετικό βίντεο, στο οποίο απαθανατίζονται οι ποδοσφαιριστές της θριαμβεύτριας ομάδας να γιορτάζουν έξαλλα τη νίκη τους.