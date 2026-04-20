Αταμάν: «Τελικός το παιχνίδι με τη Μονακό – Στην regular season η καλύτερη ομάδα ήταν ο Ολυμπιακός»
Δείτε όσα δήλωσε ο Εργκίν Αταμάν πριν από την αναμέτρηση με τη Μονακό για το play-in της EuroLeague.
Έντονες αντιδράσεις του ΟΦΗ για τον ορισμό Παπαπέτρου στο VAR του τελικού Κυπέλλου
Η επιλογή του Στεφάν Λανουά να τοποθετήσει τον Τάσο Παπαπέτρου στον ρόλο του VAR για τον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας, αντί της αρχικής πρόβλεψης για ξένο διαιτητή όπως είχε εξαγγείλει ο Μάκης Γκαγκάτσης, προκάλεσε έντονη αντίδραση από την πλευρά του ΟΦΗ. Με ανακοίνωσή της, η ομάδα έκανε λόγο για ξεκάθαρη ένδειξη εχθρικής στάσης απέναντι στον […]
Νέος προπονητής της Ρουμανίας ο Γκεόργκε Χάτζι
Η ποδοσφαιρική ομοσπονδία της Ρουμανίας ανακοίνωσε την έναρξη της συνεργασίας της με τον Γκεόργκε Χάτζι , ο οποίος αναλαμβάνει την τεχνική ηγεσία της εθνικής ομάδας με συμβόλαιο τετραετούς διάρκειας. Ο Χάτζι διαδέχεται τον Μιρτσέα Λουτσέσκου, μία θέση που έμεινε κενή μετά την απώλεια του μεγάλου Ρουμάνου προπονητή, αφήνοντας πλέον στα χέρια ενός ακόμη σπουδαίου ονόματος του […]
Γκολ και ασίστ ο Νίκος Τσακίρης στη νίκη του Σαν Χοσέ στο MLS
Ο Νίκος Τσακίρης συνεχίζει να εντυπωσιάζει στο MLS, επιβεβαιώνοντας τη σταθερά ανοδική του πορεία. Μετά τα δύο γκολ που σημείωσε απέναντι στο Σαν Ντιέγκο και την ασίστ που μοίρασε στην προηγούμενη αγωνιστική, ο 18χρονος μεσοεπιθετικός πρόσθεσε ακόμη μία δημιουργία στο ενεργητικό του, αυτή τη φορά απέναντι στο Λος Άντζελες. Στο συγκεκριμένο παιχνίδι, έβγαλε την τελική […]
Πάουλο Ντιμπάλα :Τα… γλύκα «χρόνια πολλά» στην αγαπημένη του
Ο Πάουλο Ντιμπάλα ένιωσε την ανάγκη να μοιραστεί τη χαρά του για τα γενέθλια της αγαπημένης του με τους θαυμαστές του στα social media. Συγκεκριμένα, ο Αργεντινός σούπερ σταρ ανήρτησε μία φωτογραφία στο Instagram, στην οποία απεικονίζεται εκείνος και η γυναίκα του στο μαιευτήριο, αγκαλιά με το μωράκι τους. Η Οριάνα Σαμπατίνι έφερε στον κόσμο […]