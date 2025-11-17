Ο Τζόνι Ντεπ συνήθως «κλέβει» τα φώτα της δημοσιότητας. Ωστόσο, αυτή τη φορά βρέθηκε σε έναν χώρο όπου η ατμόσφαιρα και το πάθος κλέβουν την παράσταση. Ο διάσημος ηθοποιός έζησε από πρώτο χέρι, το επιβλητικό κλίμα που επικρατεί στο θρυλικό «Μπομπονέρα» της Μπόκα Τζούνιορς!

Στο σύντομο πέρασμά του από την Αργεντινή, ο Αμερικανός αποφάσισε να ζήσει μια εμπειρία που κάθε ποδοσφαιρόφιλος ονειρεύεται. Ο Ντεπ παρακολούθησε από τις εξέδρες τον αγώνα της Μπόκα με την Τίγκρε. Η ομάδα του Μπουένος Άιρες επικράτησε με σκορ 2–0, με τον Αϊρτόν Κόστα να ανοίγει το σκορ στο 73ο λεπτό και τον Έντινσον Καβάνι να σφραγίζει το αποτέλεσμα από τα 11 βήματα, επιστρέφοντας μετά από περίπου δυόμισι μήνες.

Για τον Ντεπ, όμως, η πιο ιδιαίτερη στιγμή δεν ήταν κάποιο γκολ. Μετά το τέλος του αγώνα, τον περίμενε μια τεράστια έκπληξη. Ο θρυλικός Χουάν Ρομάν Ρικέλμε, η εμβληματική φιγούρα της Μπόκα και νυν πρόεδρος του συλλόγου, του πρόσφερε τη φανέλα με το όνομά του και τον αριθμό «10». Μια στιγμή που θα μείνει αξέχαστη για τον Τζόνι Ντεπ και για κάθε fan της Μπόκα Τζούνιορς!