Ο Μιγκέλ Ανχελ Ρούσο, μία από τις πλέον εμβληματικές φυσιογνωμίες των πάγκων στη Λατινική Αμερική, πέθανε σε ηλικία 69 ετών έπειτα από πολυετή μάχη με τον καρκίνο της ουροδόχου κύστης και του προστάτη. Ο τεχνικός της Μπόκα Τζούνιορς νοσηλευόταν το τελευταίο διάστημα στο σπίτι του σε κρίσιμη κατάσταση, με την ομάδα να επιβεβαιώνει την απώλειά του.

Ο Ρούσο είχε αναγκαστεί να απέχει από τον πάγκο της Μπόκα τους τελευταίους μήνες λόγω της υγείας του, ωστόσο παρέμενε κοντά στην ομάδα που τον ανέδειξε σε θρύλο. Υπό την καθοδήγησή του, οι Σενέισες κατέκτησαν το Κόπα Λιμπερταδόρες το 2006/2007, με ηγέτη τον Χουάν Ρομάν Ρικέλμε, αλλά και το πρωτάθλημα της σεζόν 2019/2020.

Η προπονητική του καριέρα ξεκίνησε το 1989 από τη Λανούς και περιλάμβανε 26 διαφορετικές θητείες, με σημαντικές επιτυχίες σε συλλόγους όπως η Εστουντιάντες, η Βελέζ, η Ροσάριο Σεντράλ και η Μιγιονάριος, με την οποία κατέκτησε δύο πρωταθλήματα Κολομβίας και ένα Super Cup. Το 2021 εργάστηκε και στη Σαουδική Αραβία με την Αλ Νασρ.

Η σχέση του με την Μπόκα Τζούνιορς ήταν ξεχωριστή – ο Ντιέγκο Μαραντόνα είχε εισηγηθεί προσωπικά την πρόσληψή του, πιστεύοντας στη μεθοδικότητά του και στο πάθος του για το ποδόσφαιρο. Ο Μιγκέλ Ανχελ Ρούσο φεύγει αφήνοντας πίσω του ένα τεράστιο αποτύπωμα, ως άνθρωπος που υπηρέτησε με συνέπεια και αξιοπρέπεια το άθλημα.