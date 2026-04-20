Παρά την ανάκαμψη της οικονομίας και την υψηλότερη από τον μ.ό. της ΕΕ ανάπτυξη, το ΔΝΤ εκτιμά ότι η Ελλάδα θα είναι η φτωχότερη χώρα στην Ενωση σε όρους κατά κεφαλήν ΑΕΠ το 2030. Σύμφωνα με σχετικό δημοσίευμα του Euronet, το κατά κεφαλήν ΑΕΠ στην Ελλάδα σε όρους αγοραστικής δύναμης διαμορφώθηκε το 2025 σε 44.981 δολάρια, στην τρίτη θέση από το τέλος εντός της ΕΕ, λίγο υψηλότερα από Βουλγαρία (τελευταία) και Λετονία (προτελευταία).

Το 2030, όμως, οι δύο αυτές χώρες εκτιμάται ότι θα μας έχουν ξεπεράσει, αν και η αύξηση του κατά κεφαλήν ΑΕΠ θα συνεχιστεί στη χώρα μας. Συγκεκριμένα, το ΔΝΤ υπολογίζει ότι σε όρους αγοραστικής δύναμης το κατά κεφαλήν ΑΕΠ στην Ελλάδα θα διαμορφωθεί στα 54.477 δολάρια, ενώ το αντίστοιχο της Λετονίας θα φτάσει τα 54.649 δολάρια, και αυτό της Βουλγαρίας τα 56.360 δολάρια. Σε ονομαστικούς όρους, πάντως, αναμένεται να διατηρηθούμε στην τρίτη από το τέλος θέση μεταξύ των χωρών της ΕΕ, πάνω από Βουλγαρία και Ρουμανία. Για την ιστορία, στην πρώτη θέση της λίστας, η Ιρλανδία αναμένεται να ξεπεράσει το Λουξεμβούργο σε όρους αγοραστικής δύναμης.

Αγροτικές ενισχύσεις έως τέλη Ιουνίου

Μέχρι τα τέλη Ιουνίου 2026 προβλέπει η ΑΑΔΕ ότι θα έχουν ολοκληρωθεί οι πληρωμές για αιτήσεις αγροτικών ενισχύσεων του 2025 αλλά και εκκρεμότητες προηγούμενων ετών, ενώ έως τις 15 Νοεμβρίου 2026 θα έχει ολοκληρωθεί η προκαταβολή της Βασικής Ενίσχυσης για το σύνολο των αιτήσεων του ίδιου έτους. Παράλληλα, σχεδιάζεται η ανάκτηση αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών, τεχνικοί και επιτόπιοι έλεγχοι ζωικού κεφαλαίου, έλεγχοι στο 100% του δείγματος για επιχειρήσεις μεταποίησης γάλακτος και διενέργεια όλων των προβλεπόμενων ελέγχων του δείγματος 2025. Την περασμένη Παρασκευή, η ΑΑΔΕ προχώρησε στην εξόφληση εκκρεμοτήτων του 2017, συνολικού ύψους 1,374 εκατ. ευρώ σε 866 μοναδικούς δικαιούχους, έπειτα από ελέγχους και συμψηφισμούς 120.150 ευρώ σε 125 μοναδικούς δικαιούχους.

Ακίνητα: ανοδικά οι μεταβιβάσεις

Σε ανοδική τροχιά κινήθηκαν και το 2025 οι μεταβιβάσεις ακινήτων, με τα στοιχεία της ΑΑΔΕ να δείχνουν ότι το περασμένο έτος υποβλήθηκαν 223.282 δηλώσεις φόρου μεταβίβασης, έναντι 211.610 το 2024 και 174.549 δηλώσεις το 2023. Επίσης, το 2025 υποβλήθηκαν μέσω της πλατφόρμας myProperty 115.699 δηλώσεις φόρου γονικής παροχής, 78.118 δηλώσεις φόρου δωρεάς και 135.543 δηλώσεις φόρου κληρονομιάς. Οι γονικές παροχές παραμένουν δημοφιλείς λόγω του υψηλού αφορολόγητου ορίου των 800.000 ευρώ.

Πέθανε ο ιδρυτής της «3αλφα»

Πέθανε σε ηλικία 80 ετών ο επιχειρηματίας Νίκος Καραγεωργίου, ο ιδρυτής της εταιρείας οσπρίων «3αλφα». Ηταν ο μακροβιότερος πρόεδρος, για 16 συναπτά χρόνια, στον Ελληνικό Σύνδεσμο Βιομηχανιών Επωνύμων Προϊόντων (ΕΣΒΕΠ), α’ αντιπρόεδρος του Συνδέσμου Βιομηχανιών Αττικής και Πειραιώς (ΣΒΑΠ), αντιπρόεδρος του Συνδέσμου Εμπορικών Επιχειρήσεων Τροφίμων Ελλάδος (ΣΕΕΤΕ) και εκπρόσωπος του ΣΒΑΠ στο Γενικό Συμβούλιο του ΣΕΒ και στο Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς (ΕΒΕΠ). Είχε επίσης επιδείξει έντονο φιλανθρωπικό έργο. Η κηδεία του Νίκου Καραγεωργίου θα τελεστεί την Τρίτη 21 Απριλίου και ώρα 15.45 στο Αποτεφρωτήριο της Ριτσώνας.

Fuel Pass: SMS από απατεώνες

Τις τελευταίες ημέρες έχουν αποσταλεί σε χιλιάδες χρήστες SMS τα οποία τους ενημερώνουν ότι δήθεν δικαιούνται το επίδομα καυσίμων (Fuel Pass III), με τα μηνύματα μάλιστα να είναι τόσο αληθοφανή, τεχνολογικά εξελιγμένα, ωστόσο το link για την υποτιθέμενη αίτηση δεν λήγει σε gr, αλλά σε cc. Το νέο κύμα μαζικών μηνυμάτων phishing επαναφέρει με εξαιρετική σοβαρότητα το ζήτημα προσπαθειών εξαπάτησης των καταναλωτών, οι οποίοι θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να μην ανταποκρίνονται με ευκολία.

Σε πτώση ο τζίρος των επιχειρήσεων

Πτώση 1% σημείωσε ο τζίρος στο σύνολο των επιχειρήσεων της χώρας φέτος τον Φεβρουάριο και ανήλθε σε 29.072.219 χιλ. ευρώ, έναντι των 29.366.443 χιλ. ευρώ τον Φεβρουάριο 2025. Σύμφωνα με την Ελληνική Στατιστική Αρχή, τη μεγαλύτερη μείωση στον κύκλο εργασιών, σε ετήσια βάση, παρουσίασαν οι επιχειρήσεις του τομέα Αλλες Δραστηριότητες Παροχής Υπηρεσιών (16,3%), ενώ η κατηγορία Παροχή Ηλεκτρικού Ρεύματος, Φυσικού Αερίου, Ατμού και Κλιματισμού κατέγραψε μείωση 11,4%. Τη μεγαλύτερη αύξηση παρουσίασαν οι επιχειρήσεις του τομέα Κατασκευές (19,9%) και Δραστηριότητες Υπηρεσιών Παροχής Καταλύματος και Υπηρεσιών Εστίασης (+16,4%).

Διαστημικός ανταγωνισμός

Η Blue Origin ανακοίνωσε την πρώτη προσγείωση του επαναχρησιμοποιημένου πυραύλου «New Glenn». Ο «New Glenn» μετέφερε τον δορυφόρο «BlueBird 7» της AST SpaceMobile σε χαμηλή τροχιά γύρω από τη Γη, σε μια πτήση που σηματοδοτεί καθοριστικό βήμα για την εταιρεία με επικεφαλής τον Τζεφ Μπέζος. Ο «New Glenn» ετοιμάζεται να ανταγωνιστεί τον πύραυλο «Falcon 9» της SpaceX του Ιλον Μασκ. Υστερα από μια σειρά καθυστερήσεων νωρίτερα αυτόν τον μήνα, η αποστολή έρχεται εν μέσω αύξησης της δραστηριότητας στον διαστημικό τομέα, συμπεριλαμβανομένης της επιτυχημένης σεληνιακής πτήσης του Artemis II της NASA.

Τραμπ: «πράσινο φως» για ρωσικό πετρέλαιο

Η κυβέρνηση Τραμπ επέκτεινε απαλλαγή που επιτρέπει στις χώρες να αγοράζουν ρωσικό πετρέλαιο. Η απαλλαγή του υπουργείου Οικονομικών των ΗΠΑ επιτρέπει στις χώρες να αγοράζουν ρωσικό πετρέλαιο και προϊόντα πετρελαίου που φορτώνονται σε πλοία από την Παρασκευή έως τις 16 Μαΐου. Αντικαθιστά απαλλαγή 30 ημερών που έληξε στις 11 Απριλίου και εξαιρεί συναλλαγές που αφορούν το Ιράν, την Κούβα και τη Βόρεια Κορέα. Η κίνηση αυτή αποτελεί μέρος της προσπάθειας του Λευκού Οίκου να ελέγξει τις παγκόσμιες τιμές ενέργειας που έχουν αυξηθεί κατά τη διάρκεια του πολέμου ΗΠΑ – Ισραήλ με το Ιράν.