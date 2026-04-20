Η ποδοσφαιρική ομοσπονδία της Ρουμανίας ανακοίνωσε την έναρξη της συνεργασίας της με τον Γκεόργκε Χάτζι , ο οποίος αναλαμβάνει την τεχνική ηγεσία της εθνικής ομάδας με συμβόλαιο τετραετούς διάρκειας.

Ο Χάτζι διαδέχεται τον Μιρτσέα Λουτσέσκου, μία θέση που έμεινε κενή μετά την απώλεια του μεγάλου Ρουμάνου προπονητή, αφήνοντας πλέον στα χέρια ενός ακόμη σπουδαίου ονόματος του ρουμανικού ποδοσφαίρου την προσπάθεια της εθνικής ομάδας για τη συνέχεια.

Ο άλλοτε κορυφαίος άσος είχε τελευταίο σταθμό την Φαρούλ , ενώ στο παρελθόν έχει εργαστεί επίσης σε ομάδες όπως η Βιτορούλ, Γαλατασαράι, Στεάουα Βουκουρεστίου, Μπούρσασπορ.

