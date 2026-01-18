Κατά την πρώτη του προεδρική εμφάνιση στο Νταβός, στις 26 Ιανουαρίου του 2018, ο Ντόναλντ Τραμπ είχε στείλει ένα αναπάντεχα καθησυχαστικό μήνυμα, λέγοντας πως «”Πρώτα η Αμερική” δεν σημαίνει “η Αμερική μόνη της”». Τη δεύτερη, στις 21 Ιανουαρίου του 2020, ενώ η διαδικασία παραπομπής του βρισκόταν σε πλήρη εξέλιξη στην αμερικανική Γερουσία, είχε στείλει μήνυμα αψηφισιάς, εξαίροντας την ισχυρή οικονομία και το χρηματιστήριο των ΗΠΑ.

Επιστρέφοντας πέρυσι στον Λευκό Οίκο, μόλις τρεις ημέρες μετά την ορκωμοσία του, ο Τραμπ απευθύνθηκε στο Οικονομικό Φόρουμ του Νταβός μέσω βιντεοσύνδεσης, απαιτώντας χαμηλότερες τιμές πετρελαίου από τον OPEC καθώς και μειώσεις των επιτοκίων, και προειδοποιώντας τους παγκόσμιους επιχειρηματικούς και πολιτικούς ηγέτες ότι θα αντιμετωπίσουν δασμούς εάν παράγουν τα προϊόντα τους εκτός των ΗΠΑ.

Λίγα πράγματα έχουν γίνει γνωστά για τα όσα θα πει ο αμερικανός πρόεδρος την ερχόμενη Τετάρτη στο Νταβός, στην πρώτη του φυσική συμμετοχή από το 2020, ως επικεφαλής «της μεγαλύτερης αμερικανικής αντιπροσωπείας στα χρονικά», όπως δήλωσε ο νέος διευθύνων σύμβουλος του Φόρουμ, Μπέργκε Μπρέντε. Θα μπορούσε πάντως να στοιχηματίσει κανείς με σχετική ασφάλεια πως η ουσία της ομιλίας του θα έρχεται σε πλήρη αντίθεση με τον τίτλο του φετινού, 56ου κατά σειρά, Φόρουμ: «Πνεύμα Διαλόγου».

Πόλεμος στην… ακρίβεια

Ο ίδιος ο Τραμπ προανήγγειλε πως σκοπεύει να μιλήσει για τις προσπάθειες της κυβέρνησής του να αντιμετωπίσει την ακρίβεια – ένα πολιτικό πρόβλημα για τον Λευκό Οίκο και τους Ρεπουμπλικανούς που θα κατεβούν υποψήφιοι φέτος στις ενδιάμεσες εκλογές για την ανανέωση του Κογκρέσου. Δεδομένου ωστόσο του τι έχει κάνει ο Τραμπ από τις αρχές της χρονιάς είναι προφανές ότι θα μιλήσει για πολύ περισσότερα.

Ο Τραμπ θα φτάσει στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ συνοδευόμενος από πέντε υπουργούς του, ανάμεσά τους ο Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο και ο Οικονομικών, Σκοτ Μπέσεντ, τον ειδικό απεσταλμένο του για τη Μέση Ανατολή και την Ουκρανία, Στιβ Γουίτκοφ, τον γαμπρό του, Τζάρεντ Κούσνερ, μεγάλη αντιπροσωπεία από το Κογκρέσο, καθώς και τη συνήθη ικανότητά του να μονοπωλεί την προσοχή.

Ο ίδιος θα καθορίσει φυσικά και μεγάλο μέρος της παράλληλης ατζέντας του Νταβός. Οι πληροφορίες τον θέλουν να ευλογεί στο περιθώριό του την Επιτροπή Ειρήνης, το διεθνές σώμα εποπτείας που πρότεινε στο πλαίσιο του ειρηνευτικού σχεδίου του για τη Γάζα – ένα 15μελές σώμα με επικεφαλής φυσικά τον ίδιο το οποίο, σύμφωνα με τη «Haaretz», θα μπορούσε μελλοντικά να κληθεί να αναλάβει και άλλες συγκρούσεις, συμπεριλαμβανομένου του πολέμου στην Ουκρανία, και να λειτουργήσει τελικά ως ένα είδος εναλλακτικής επιλογής έναντι του ΟΗΕ, για τον οποίο ο αμερικανός πρόεδρος δεν τρέφει ως γνωστόν τα φιλικότερα συναισθήματα.

Πληροφορίες των «Financial Times» τον θέλουν επίσης να συναντάται με την ανεπίσημη ομάδα χωρών που στηρίζουν την Ουκρανία, τη «συμμαχία των προθύμων», καθώς και τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, με κύριο θέμα συζήτησης το έγγραφο με τις διμερείς εγγυήσεις ασφαλείας που σύμφωνα με τον ουκρανό πρόεδρο «είναι πλέον ουσιαστικά έτοιμο για οριστικοποίηση στο υψηλότερο επίπεδο».

Ενθαρρυντικά προς τον Τραμπ να το υπογράψει ενδεχομένως να λειτουργήσει το «σχέδιο ευημερίας» για τη μεταπολεμική ανασυγκρότηση της Ουκρανίας που αναμένεται, σύμφωνα με την «Daily Telegraph», να οριστικοποιηθεί κατά τη διάρκεια ξεχωριστής συνάντησής του με τον ουκρανό πρόεδρο.

Το σχέδιο, στα πρότυπα του περσινού μεταλλευτικού deal το οποίο έδωσε στους αμερικανούς επενδυτές προτεραιότητα σε μελλοντικά έργα εξόρυξης στην Ουκρανία, προβλέπει τη συγκέντρωση περίπου 800 δισ. δολαρίων σε 10 χρόνια, από δάνεια, επιχορηγήσεις και επενδύσεις ιδιωτικών εταιρειών.

Σκοπός, να δεσμευτούν ενεργά οι ΗΠΑ στη μεταπολεμική ανοικοδόμηση της Ουκρανίας, αυξάνοντας τα κίνητρα για στήριξή της και ισχυρές εγγυήσεις ασφαλείας. Θέλοντας και μη, όλος ο πλανήτης (μαθαίνει να) μιλάει στη γλώσσα του Τραμπ.