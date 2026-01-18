Στη σκιά πολεμικών συγκρούσεων και μεγάλης αναταραχής σε γεωστρατηγικό, ενεργειακό και οικονομικό επίπεδο, ο Κυριάκος Μητσοτάκης μεταβαίνει την προσεχή Τετάρτη στο Νταβός για να συμμετάσχει στο ετήσιο παγκόσμιο οικονομικό φόρουμ.

Η ελληνική αποστολή δίνει μεγάλη σημασία στην παρουσία του Πρωθυπουργού εκεί, σε αυτή τη χρονική συγκυρία, κατά την οποία η ρευστότητα κυριαρχεί και οι όποιες στρατηγικές χαράσσονται υπό τον φόβο της αβεβαιότητας που δημιουργεί τεράστια προβλήματα σε κάθε πρόβλεψη.

Ο Πρωθυπουργός μεταβαίνει το βράδυ της Τετάρτης στο ελβετικό θέρετρο, επιστρέφοντας στο Νταβός μετά την περσινή του απουσία, γεγονός που από μόνο του εντείνει το ενδιαφέρον για τις παρεμβάσεις αλλά και τις επαφές του, που δεν θα είναι λίγες, καθώς οι προσκλήσεις είτε για συναντήσεις είτε για συνεντεύξεις σε διεθνή Μέσα Ενημέρωσης έρχονται μέχρι και αυτή την ώρα.

Ο στόχος

Κεντρικός στόχος του Κυριάκου Μητσοτάκη είναι να προβάλει την Ελλάδα ως έναν σταθερό, αξιόπιστο αλλά και αναγκαίο εταίρο, σε μια περιοχή που εξακολουθεί να δοκιμάζεται από εντάσεις. Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, ο Πρωθυπουργός αναμένεται να υπογραμμίσει ότι η χώρα μας αποτελεί σήμερα πυλώνα πολιτικής σταθερότητας και δύναμη αξιοπιστίας τόσο εντός της Ευρωπαϊκής Ενωσης όσο και στην ευρύτερη Ανατολική Μεσόγειο.

Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί και στον ρόλο της Ελλάδας ως αναδυόμενου ενεργειακού κόμβου της Ευρώπης, σε μια περίοδο που η ενεργειακή ασφάλεια και η διαφοροποίηση πηγών και διαδρομών βρίσκονται στο επίκεντρο της ευρωπαϊκής ατζέντας.

Η ελληνική οικονομία, δέκα χρόνια μετά την κρίση, προβάλλεται ως παράδειγμα ανάκαμψης, μεταρρυθμίσεων και δημοσιονομικής σταθερότητας, έχοντας επανέλθει στο προσκήνιο των ευρωπαϊκών εξελίξεων.

Γεμάτη ατζέντα

Το πρόγραμμα του Πρωθυπουργού στο ελβετικό θέρετρο είναι πυκνό. Την Πέμπτη και την Παρασκευή θα έχει συναντήσεις με κορυφαίους επιχειρηματικούς παράγοντες και ανώτατα στελέχη πολυεθνικών εταιρειών, με ιδιαίτερη έμφαση στους τομείς της τεχνολογίας και της τεχνητής νοημοσύνης, όπου καταγράφεται αυξανόμενο επενδυτικό ενδιαφέρον για την Ελλάδα.

Παράλληλα, έχει προγραμματίσει σειρά δημόσιων παρεμβάσεων, στις οποίες θα αναδείξει τόσο τις επενδυτικές ευκαιρίες όσο και τη θέση της χώρας σε ένα ταχέως μεταβαλλόμενο γεωπολιτικό τοπίο.

Το πρωί της Πέμπτης ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα έχει κατ’ ιδίαν συζήτηση με εκπρόσωπο από διεθνές Μέσο Ενημέρωσης, ενώ στη συνέχεια, μία ώρα αργότερα, θα συμμετάσχει στο κεντρικό πάνελ για το μέλλον της Ευρώπης και τις προκλήσεις της ανταγωνιστικότητας, πλαισιωμένος από τον πρωθυπουργό της Ιρλανδίας Mίχολ Μάρτιν και τους επικεφαλής της Deutsche Bank και της ExxonMobil, Κρίστιαν Σιούινγκ και Ντάρεν Γουντς, αντίστοιχα.

Ακόμα, θα παραχωρήσει συνεντεύξεις στο CNN και το Bloomberg και θα έχει συναντήσεις στο περιθώριο με εκπροσώπους μεγάλων οικονομικών παραγόντων και αξιωματούχους επιχειρήσεων που επενδύουν στην καινοτομία, την τεχνητή νοημοσύνη και την ενέργεια.

Το πρόγραμμα του Πρωθυπουργού θα είναι μέχρι και την τελευταία στιγμή υπό διαμόρφωση και οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ακόμη και οι διοργανωτές έχουν φέτος έναν μεγαλύτερο πονοκέφαλο λόγω του ιδιαίτερου ενδιαφέροντος και της πολύ μεγάλης συμμετοχής.

Αυτό που ενδιαφέρει πάντως τον Πρωθυπουργό σχετικά με την παρουσία του σε αυτό το φόρουμ, για το οποίο αντιλαμβάνεται ότι θα κινείται έντονα γύρω και από την ισχυρότατη αμερικανική παρουσία υπό τον Ντόναλντ Τραμπ, είναι να στείλει σαφές μήνυμα ότι σε έναν κόσμο που αλλάζει γοργά η Ελλάδα επιδιώκει να είναι μέρος της λύσης και όχι του προβλήματος, με προτάσεις και στρατηγική που την τοποθετούν ανάμεσα σε εκείνους που εκμεταλλεύονται τις ευκαιρίες και βρίσκονται στην πρώτη γραμμή.