Εντονη συζήτηση γύρω από τη διακίνηση, την ηθική διαχείριση και την ιστορική πλαισίωση της ναζιστικής τέχνης σήμερα προκαλεί η German Art Gallery (GAG), που ειδικεύεται σε έργα τέχνης τα οποία ανήκαν σε ηγετικά στελέχη του Γ’ Ράιχ – μεταξύ τους και έργα από την προσωπική συλλογή του Αδόλφου Χίτλερ –, καθώς επέλεξε να διαφημιστεί στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης Truth Social. Πρόκειται για ένα μέσο που απευθύνεται κυρίως σε κοινό συντηρητικού και ακροδεξιού ιδεολογικού προσανατολισμού, ιδιοκτησίας Ντόναλντ Τραμπ. O ιδρυτής της GAG, που χρησιμοποιεί το ψευδώνυμο Μάριους Μάρτενς, μιλώντας στη διαδικτυακή έκδοση της Art Newspaper, απορρίπτει κατηγορηματικά κάθε σύνδεση με τη νεοναζιστική σκηνή, υποστηρίζοντας ότι πρόκειται για μια στρατηγική επιλογή προβολής, οικονομικά αποδοτική και πολιτικά ουδέτερη ως προς το κοινό που προσεγγίζει. «Οι μισοί Αμερικανοί περίπου είναι συντηρητικοί και ψήφισαν τον Τραμπ.

Αν διαφημιστείς εκεί, τότε προσεγγίζεις το μισό περίπου του αμερικανικού πληθυσμού» δήλωσε ο ολλανδός επιχειρηματίας. Τα τελευταία 15 χρόνια, σύμφωνα με τον Μάρτενς, η GAG έχει αγοράσει σχεδόν όλα τα έργα του Τρίτου Ράιχ που βγήκαν στην αγορά, συγκεντρώνοντας πάνω από 350 γλυπτά και ζωγραφικά έργα, ανάμεσά τους 60 έργα που παρουσιάστηκαν στη σειρά εκθέσεων «Μεγάλη Γερμανική Εκθεση Τέχνης» που διοργανώνονταν από το 1937 έως το 1944 και τις οποίες υποστήριζε ο Χίτλερ για να προβάλλει τα κορυφαία έργα του καθεστώτος, πολλά εκ των οποίων έχουν δανειστεί σε μεγάλα ευρωπαϊκά μουσεία, σε αντίθεση με κρατικές συλλογές όπως εκείνη του αμερικανικού στρατού, που παραμένουν σε μεγάλο βαθμό αθέατες.