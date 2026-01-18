Η πρώτη περίοδος στη ζωή ενός κουταβιού είναι καθοριστική. Οι σωστές επιλογές βοηθούν ώστε ο σκύλος να εξελιχθεί σε υγιή, κοινωνικό και ισορροπημένο.

1. Κάνε το σπίτι ασφαλές πριν έρθει

Απομάκρυνε καλώδια, μικρά αντικείμενα και φυτά που μπορεί να είναι επικίνδυνα.

2. Διάλεξε σωστή τροφή για κουτάβια

Η ανάπτυξη απαιτεί ειδική διατροφή. Συμβουλεύσου κτηνίατρο και απόφυγε πειραματισμούς.

3. Προγραμμάτισε άμεσα επίσκεψη στον κτηνίατρο

Εμβολιασμοί, αποπαρασίτωση και έλεγχος υγείας είναι απαραίτητα από την αρχή.

4. Ξεκίνα κοινωνικοποίηση νωρίς

Γνώρισε στο κουτάβι ανθρώπους, άλλα ζώα και διαφορετικά περιβάλλοντα με ήρεμο τρόπο.

5. Βάλε σταθερή καθημερινή ρουτίνα

Ιδιες ώρες για φαγητό, βόλτα και ύπνο προσφέρουν ασφάλεια και μειώνουν το άγχος.

6. Εκπαίδευσε με επιβράβευση, όχι με τιμωρία

Οι βασικές εντολές μαθαίνονται καλύτερα με υπομονή και θετική ενίσχυση.

7. Δίδαξε από νωρίς την τουαλέτα

Συχνές έξοδοι και επιβράβευση όταν τα καταφέρνει σωστά φέρνουν γρήγορα αποτέλεσμα.

8. Φρόντισε για καθημερινή άσκηση και παιχνίδι

Η εκτόνωση της ενέργειας προλαμβάνει προβλήματα συμπεριφοράς.

9. Πέρνα ποιοτικό χρόνο μαζί του

Η σχέση χτίζεται με παρουσία, χάδια και προσοχή – όχι μόνο με κανόνες.

10. Να έχεις υπομονή

Τα λάθη είναι μέρος της μάθησης. Η συνέπεια και η αγάπη κάνουν τη διαφορά.

Οι σωστές βάσεις στην αρχή είναι το κλειδί για έναν σκύλο που μεγαλώνει με εμπιστοσύνη και ισορροπία.

Έλενα Ασλανίδου, Smart Paws K9 Training Center