Την αντίθεσή της σε μία πρακτική που αφορά τη μεταπώληση βιβλίων εκφράζει η Εταιρεία Ελλήνων Συγγραφέων με ανακοίνωσή της: «Εδώ και καιρό παρατηρείται το φαινόμενο της μεταπώλησης τίτλων που εμπίπτουν στην Ενιαία Τιμή Βιβλίου σε εξαιρετικά χαμηλές τιμές, με την πρόφαση πως πρόκειται για μεταχειρισμένα αντίτυπα. Αυτό συμβαίνει κατ’ εξακολούθηση τόσο μέσω του Διαδικτύου όσο και μέσω συγκεκριμένων βιβλιοπωλείων ή/και πλανόδιων πωλητών. Με τον τρόπο αυτό καταστρατηγείται εντέχνως ο νόμος περί Ενιαίας Τιμής Βιβλίου που θα έπρεπε να τηρείται αυστηρά. Η Ενιαία Τιμή δημιουργήθηκε για να στηρίξει τον πλουραλισμό και την πολυφωνία στις εκδόσεις, τα δικαιώματα των πνευματικών δημιουργών και των εκδοτών και την ύπαρξη των μικρών και μεσαίων βιβλιοπωλείων».

Μητσιάς – Γκάτσος x2

Mία επιπλέον συναυλία το Σάββατο 7 Φεβρουαρίου, λόγω αυξημένης ζήτησης των εισιτηρίων, προστίθεται σε εκείνη της 5ης Φεβρουαρίου στο Μέγαρο Μουσικής, όπου ο Μανώλης Μητσιάς ερμηνεύει τραγούδια σε στίχους του Νίκου Γκάτσου. Στο πρώτο μέρος των συναυλιών, ο Μανώλης Μητσιάς θα παρουσιάσει για πρώτη φορά όλα τα τραγούδια του δίσκου «Θαλασσινά φεγγάρια» σε μουσική Μίκη Θεοδωράκη, ενώ στο δεύτερο μέρος θα ερμηνεύσει τραγούδια από την πλούσια συνεργασία του με τον Νίκο Γκάτσο και τον Μάνο Χατζιδάκι. Τη συναυλία συνοδεύει επταμελής ορχήστρα διακεκριμένων μουσικών, προσφέροντας μια βραδιά γεμάτη συναίσθημα και μουσική ακρίβεια.

Για τον Νίκο Κοεμτζή

Με αφορμή την παράσταση «Η τελευταία απολογία του Νίκου Κοεμτζή», η οποία ανεβαίνει, για δεύτερη χρονιά, στη σκηνή του θεάτρου NOŪS Creative, θα πραγματοποιηθεί στις 26/1 (21.00) συζήτηση με θέμα «Ο Κοεμτζής και οι σημερινοί Κοεμτζήδες», το διαχρονικό στερεότυπο της προσέγγισης ενός εγκληματία, με ομιλητές τον καθηγητή Εγκληματολογίας ΕΚΠΑ Γιάννη Πανούση, τον δημοσιογράφο Πάνο Σόμπολο, ενώ παρεμβαίνει online o δικηγόρος και συγγραφέας του έργου Βαγγέλης Γέττος. Την ομιλία θα συντονίσει ο δημοσιογράφος Δημήτρης Μανιάτης από την εφημερίδα «ΤΑ ΝΕΑ». Στη συζήτηση θα συμμετέχουν και οι συντελεστές της παράστασης: ο σκηνοθέτης Κώστας Κιμούλης και ο πρωταγωνιστής Μάρκος Γέττος.