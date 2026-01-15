Στη Γαλλία, τρεις συγγραφείς με ακραία συντηρητικές απόψεις της εθνικιστικής και συντηρητικής Δεξιάς έχουν πουλήσει αρκετές εκατοντάδες χιλιάδες βιβλία, ενώ προσωπικότητες της Αριστεράς δυσκολεύονται να πουλήσουν περισσότερα από 200 αντίτυπα. Σύμφωνα με την έρευνα της εφημερίδας «Le Parisien» για τα βιβλία με τις μεγαλύτερες πωλήσεις στη Γαλλία, τόσο στο Διαδίκτυο όσο και στα βιβλιοπωλεία, η νικήτρια τριάδα είναι τα βιβλία των πολιτικών Φιλίπ ντε Βιλιέ, Ερίκ Ζεμούρ και Ζορντάν Μπαρντελά. Κάτι που οδηγεί στη διαπίστωση ότι τα πολιτικά μπεστ σέλερ αντικατοπτρίζουν τη στροφή των γάλλων αναγνωστών προς τις ακροδεξιές ιδεολογικές τοποθετήσεις.

Το βιβλίο «Ce que veulent les Français» (Τι θέλουν οι Γάλλοι) του Ζορντάν Μπαρντελά, προέδρου του κόμματος Εθνική Συσπείρωση – Rassemblement National (RN), εκδόθηκε στις 29 Οκτωβρίου 2025 και περίπου 42.000 αντίτυπα αγοράστηκαν από όσους ενδιαφέρθηκαν να πληροφορηθούν για το προγραμματικό του αφήγημα. Αντίστοιχα και το δοκίμιο του Ερίκ Ζεμούρ για την καθολική ταυτότητα των Γάλλων με τίτλο «La Messe n’ est pas dite» (Η Λειτουργία δεν έχει τελεστεί), που κυκλοφόρησε στις 22 Οκτωβρίου, μέχρι τα τέλη του περασμένου Νοεμβρίου είχε ήδη πουλήσει 45.000 αντίτυπα. Ο κυρίαρχος όμως της τριάδας είναι ο Φιλίπ ντε Βιλιέ, πρώην μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και επιχειρηματίας – ιδρυτής του θεματικού πάρκου Πουί ντι Φου (με άξονα τη γαλλική ιστορία), του οποίου το δοκίμιο «Populicide», που επίσης κυκλοφόρησε στα μέσα του φθινοπώρου, έφτασε στα τέλη Νοεμβρίου 2025 να έχει πουλήσει 107.000 αντίτυπα.

«Ο Ζεμούρ και ο Ντε Βιλιέ έχουν ένα πιστό κοινό που τους ακολουθεί εδώ και πολύ καιρό, οπότε τα ποσοστά τους δεν αποτελούν έκπληξη», σχολιάζει ένας εκδότης στη «Le Parisien». Στην περίπτωση του Ζορντάν Μπαρντελά, ο νεαρός πολιτικός επωφελείται τόσο από την περιέργεια του γαλλικού κοινού για το ποιος θα μπορούσε να αντικαταστήσει τη Μαρίν Λεπέν στις προεδρικές εκλογές του 2027, όσο και από μια μαχητική κίνηση των ψηφοφόρων του RN, σύμφωνα με τον εκδοτικό κόσμο. Ωστόσο, το επιχείρημα αυτό δεν αρκεί: η Μαρίν Λεπέν, αν και πολύ δημοφιλής στο πολιτικό της κόμμα, δεν έχει φτάσει τα νούμερα πωλήσεων του προστατευόμενού της και εν δυνάμει διαδόχου της. Η τελευταία επιτυχία του Μπαρντελά έρχεται να προστεθεί στην επιτυχία της αυτοβιογραφίας του, «Ce que je cherche» (Αυτό που ψάχνω), που εκδόθηκε την άνοιξη και μέχρι τα τέλη του 2025 ξεπέρασε τα 205.000 αντίτυπα, συνεχίζοντας να έχει καλές πωλήσεις.

Ο Σαρκοζί

Ακόμη και ο πρώην πρόεδρος της Γαλλίας Νικολά Σαρκοζί, παρά τα νομικά προβλήματα που αντιμετωπίζει, μπορεί να νιώθει ικανοποιημένος ως ευπώλητος συγγραφέας. Το βιβλίο του, που γράφτηκε βιαστικά και αφορά την πρόσφατη εμπειρία του στη φυλακή, σύμφωνα με τον εκδότη του, πούλησε 100.000 αντίτυπα σε λιγότερο από μία εβδομάδα. «”Το ημερολόγιο ενός φυλακισμένου” πούλησε 98.610 αντίτυπα σε λίγες μόνο ημέρες μετά την κυκλοφορία του στα βιβλιοπωλεία! Ενα φαινομενικό νούμερο 1», έγραψε ο εκδότης Fayard στο κοινωνικό δίκτυο Χ, αναφέροντας τα στοιχεία πωλήσεων του βιβλίου. Ο εβδομηντάχρονος πολιτικός μετέτρεψε τις τρεις εβδομάδες που τον Οκτώβριο – Νοέμβριο πέρασε στη φυλακή στο «Journal d’un prisonnier» (Το ημερολόγιο ενός φυλακισμένου) και, όπως αναφέρει το πρακτορείο AFP, πραγματοποιεί περιοδεία σε όλη τη χώρα για να χαιρετήσει τους ενθουσιώδεις θαυμαστές του. Μέσα σε 216 σελίδες ο Σαρκοζί περιγράφει τις καθημερινές μάχες του με τον θόρυβο και το κακής ποιότητας φαγητό, αφήνοντας χώρο για να απλώσει τα πολιτικά του μηνύματα.

Οι γάλλοι ειδικοί του εκδοτικού χώρου δεν πιστεύουν στον αυθεντικό ενθουσιασμό των Γάλλων για ιδέες σαν αυτές που εκφράζουν τα βιβλία του Μπαρντελά, του Ντε Βιλιέ και του Ζεμούρ ή τις αναλύσεις από ομοϊδεάτες τηλεοπτικούς σχολιαστές που εμφανίζονται στα mainstream μέσα ενημέρωσης κατά τις ώρες υψηλής τηλεθέασης.

Τα συστημικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι τα στοιχεία με τα ευπώλητα των γάλλων ακροδεξιών πολιτικών συγγραφέων πιθανόν και να μην είναι αντιπροσωπευτικά της πραγματικότητας. Αλλά να είναι παραγγελία από τον κύκλο επιρροής του Μπολορέ, του κατεξοχήν συντηρητικού μεγιστάνα των μέσων ενημέρωσης, ιδιοκτήτη μεταξύ άλλων του καναλιού CNews. «Η επιτυχία της σταυροφορίας του Μπολορέ έγκειται στην ικανότητά του να χρησιμοποιεί γνωστά μέσα ενημέρωσης ως εφαλτήριο για την ομαλοποίηση αυτών των ακροδεξιών ιδεών», εξηγεί σε συνέντευξή του στο France Info ο Αλεξίς Λεβριέ, ειδικός στην ιστορία των μέσων ενημέρωσης. Σύμφωνα με τον ίδιο, ο εκδοτικός οίκος Fayard, που εκδίδει τα βιβλία των Μπαρντελά και Ντε Βιλιέ, έχει γίνει «ένα εργαλείο προώθησης ακροδεξιών ιδεών».

Ωστόσο η διανομή των βιβλίων του Μπαρντελά και των ομοίων του βρίσκει εμπόδια από «ανεξάρτητους» βιβλιοπώλες, καταγγέλλει το συντηρητικό europeanconservative.com, αφού αρνούνται να διαθέσουν τα βιβλία προς πώληση ή να τα παραγγείλουν για τους αναγνώστες που τα ζητούν. Ομως οι παραγγελίες τους εκτελούνται σε διαδικτυακές πλατφόρμες όπως η Amazon και η FNAC. «Γεγονός που με τη σειρά του τροφοδοτεί το μίσος των ιδεολογικών αντιπάλων προς αυτές τις μεγάλες καπιταλιστικές αλυσίδες που προσφέρουν την ισχυρή τους υλικοτεχνική υποδομή για τη διάδοση των περιφρονημένων ιδεών», υπογραμμίζει το europeanconservative.com.

Η στροφή προς την Ακρα Δεξιά που δείχνουν τα μπεστ σελερ των γάλλων πολιτικών χρειάζεται, παρ’ όλα αυτά, ψύχραιμη αντιμετώπιση. Το 2021, η εκδοτική επιτυχία οδήγησε τον Ζεμούρ να πιστέψει ότι είχε θέση στον προεδρικό αγώνα. Τα αποτελέσματα στις κάλπες απέδειξαν ότι είχε άδικο. Το να πείσεις τους ανθρώπους για την εγκυρότητα των θεωριών σου μέσω ενός βιβλίου είναι ένα πράγμα, το να κερδίσεις τις εκλογές είναι άλλο.

Τα δίκτυα διανομής

Αυτή η επιτυχία του 2025 έρχεται σε έντονη αντίθεση με τα προηγούμενα χρόνια, τότε που τα βιβλία της Ακροδεξιάς δυσκολεύονταν να βρουν το κοινό τους. Σε ανάλυσή του το Radio France παρατηρεί ότι το φαινόμενο αντανακλά μια ακραία στροφή προς τα δεξιά ενός μέρους του γαλλικού πληθυσμού. Παράλληλα υπάρχει και μια άλλη, συγκεκριμένη εξήγηση. Πριν από μερικά χρόνια, τα δοκίμια της Ακροδεξιάς δεν πουλούσαν καλά, καθώς δεν είχαν καλό δίκτυο διανομής και εκδίδονταν από σχετικά άγνωστους εκδοτικούς οίκους. Σήμερα, αυτά τα εμπόδια έχουν εξαφανιστεί και οι μεγάλοι εκδοτικοί οίκοι δεν διστάζουν πλέον να εκδώσουν ορισμένους συγγραφείς. Με παράδειγμα τον οίκο Albin Michel που έχει εκδώσει τα τελευταία χρόνια πέντε βιβλία του Ερίκ Ζεμούρ.

Στο οργανωμένο δίκτυο διανομής οφείλεται σίγουρα ένα μέρος της εκδοτικής επιτυχίας, αφού γίνεται καλύτερη προώθηση και οι πωλήσεις ανεβαίνουν. Τα τρία ευπώλητα πολιτικά βιβλία του 2025 έχουν έναν κοινό παρονομαστή, τον Fayard. Εναν εκδοτικό οίκο που ανήκει στον όμιλο Hachette, ιδιοκτησίας του Βενσάν Μπολορέ. «Ο αντιδραστικός δισεκατομμυριούχος διαθέτει επιχειρήσεις σε όλα τα στάδια της ζωής ενός βιβλίου: την έκδοση, τη διανομή, την προώθηση. Ο εκδοτικός οίκος Fayard αναλαμβάνει την έκδοση του δοκιμίου, τα σημεία πώλησης Relay, που υπάρχουν σε σχεδόν όλους τους σιδηροδρομικούς σταθμούς και τα αεροδρόμια της Γαλλίας, αναλαμβάνει τη διανομή του, ενώ τα δίκτυα CNews και Europe 1 αναλαμβάνουν τη διαφήμισή του», αναφέρει το rfi.fr.

Αν και δεν είναι επίσημο, είναι προφανές ότι τα μέσα ενημέρωσης του ομίλου προωθούν μόνο βιβλία που πολιτικά πρόσκεινται στην Ακρα Δεξιά, ακόμα και αν το κόστος παραγωγής τους δεν καλυφθεί από τις πωλήσεις τους. «Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ένας εκδοτικός οίκος όπως ο Fayard, από τη στιγμή που πήρε αυτή τη στροφή προς τη “σκληρή Δεξιά”, έχασε πολλούς συγγραφείς που πουλούσαν περισσότερα βιβλία. Κάποιος όπως η Virginie Grimaldi πουλάει πάνω από 200.000 αντίτυπα. Και τέτοιας κλίμακας συγγραφείς σήμερα δεν είναι πλέον στον εκδοτικό κατάλογο του Fayard. Επομένως, έχουμε την εντύπωση ότι ο Fayard έχει μεγάλη επιτυχία και κυριαρχεί στην αγορά, αλλά νομίζω ότι στην πραγματικότητα ο τζίρος του σήμερα είναι μικρότερος από τότε που είχε το προφίλ ενός “κανονικού” εκδοτικού οίκου», δηλώνει ο κριτικός λογοτεχνίας Λουί – Ανρί ντε λα Ροσφουκό.

Τα πολιτικά απομνημονεύματα «πουλάνε»

Σύμφωνα με τον εκδοτικό οίκο Kiepenheuer & Witsch, τα απομνημονεύματα της πρώην καγκελαρίου της Γερμανίας Ανγκελα Μέρκελ με τίτλο «Ελευθερία», τα οποία κυκλοφόρησαν στις 26 Νοεμβρίου 2024 αποκτώντας μεγάλη δημοσιότητα σε τηλεοπτικές εκπομπές και εκδηλώσεις υπογραφής βιβλίων, είχαν πουλήσει μέχρι τα Χριστούγεννα του 2024 περίπου 550.000 αντίτυπα. Ο τόμος των 700 σελίδων με πωλήσεις σε όλον τον κόσμο εκείνο το διάστημα ήταν το νούμερο ένα στη λίστα των μπεστ σέλερ του Spiegel, παρά τις ανάμεικτες κριτικές που είχε λάβει στον γερμανικό Τύπο. Ανάμεσα στα σχόλια για τις αναμνήσεις της πρώην καγκελαρίου αναφέρθηκαν χαρακτηρισμοί όπως «διοικητική πρόζα», «βαρετό», «μικρή ενσυναίσθηση».

Η εφημερίδα «Guardian», από την άλλη πλευρά, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι, αν και η Μέρκελ δεν είναι ακριβώς κουτσομπόλα, το βιβλίο της παρέχει ωστόσο ενδιαφέρουσες πληροφορίες για την προσωπικότητά της. Οι κριτικοί παραπονέθηκαν επίσης ότι η πολιτικός του CDU δεν ζήτησε συγγνώμη για την αλλαγή στάσης της στο θέμα της πυρηνικής ενέργειας, τη θέση της για τη μετανάστευση και την πολιτική της απέναντι στη Ρωσία. Η Μέρκελ δικαιολόγησε τις αποφάσεις της σε τηλεοπτική εκπομπή, λέγοντας ότι πρέπει πάντα να εξεταστούν στο πλαίσιο των συνθηκών της εποχής.

Παρά τις αξιοσημείωτες πωλήσεις του βιβλίου της η Μέρκελ δεν κατόρθωσε το εκδοτικό επίτευγμα του πρώην προέδρου των ΗΠΑ, Μπαράκ Ομπάμα: τα απομνημονεύματα των προέδρων των ΗΠΑ: Η αυτοβιογραφία του «A Promised Land» πούλησε 3,3 εκατομμύρια αντίτυπα στις ΗΠΑ και τον Καναδά τις πρώτες τέσσερις εβδομάδες μετά την έκδοσή της το 2020. Κυκλοφόρησε ταυτόχρονα σε 20 γλώσσες και ήταν το νούμερο 1 σε πωλήσεις στο Ηνωμένο Βασίλειο, τη Γερμανία, τη Γαλλία, την Ισπανία, την Πορτογαλία, τη Σουηδία και τη Βραζιλία. Οι διεθνείς εκδόσεις τού «A Promised Land» πούλησαν συνολικά 2,85 εκατομμύρια αντίτυπα, ανεβάζοντας τον αριθμό των αντιτύπων του βιβλίου σε 7,55 εκατομμύρια παγκοσμίως.

Η «Ιθάκη» του Αλέξη Τσίπρα

Είναι ο πιο πρόσφατος τίτλος, γι’ αυτό και η «Ιθάκη» του πρώην πρωθυπουργού μονοπώλησε κατά κάποιον τρόπο το μιντιακό ενδιαφέρον. Από τον εκδοτικό οίκο Gutenberg επιμένουν στο μέγεθος των 33.000 αντιτύπων που πούλησε την πρώτη εβδομάδα κυκλοφορίας (από τις 24 Νοεμβρίου), με τη ζήτηση, όπως υποστηρίζουν, να είναι σταθερή. Σημειώνεται ότι από τις ίδιες εκδόσεις αναμένεται το βιβλίο «Fight oligarchy» (Crown, New York) του αμερικανού γερουσιαστή και πρώην υποψηφίου των Δημοκρατικών για την προεδρία, Μπέρνι Σάντερς.