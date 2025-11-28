Ο Ζορντάν Μπαρντελά, πρόεδρος του ακροδεξιού κόμματος της Γαλλίας Εθνικός Συναγερμός (Rassemblement National), αναδεικνύεται ως το φαβορί για τον πρώτο γύρο των προεδρικών εκλογών του 2027, σύμφωνα με δημοσκόπηση της Verian για το περιοδικό L’Hémicycle, που δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα.

Η έρευνα δείχνει ότι ο Μπαρντελά θα επικρατούσε με άνεση, συγκεντρώνοντας ποσοστό από 35,5% έως 36,5% στην πρόθεση ψήφου. Διατηρεί σαφές προβάδισμα έναντι του πρώην πρωθυπουργού της δεξιάς Εντουάρ Φιλίπ (16,5%-17%) και του ηγέτη του αριστερού κόμματος Δημόσια Πλατεία (Place Publique) Ραφαέλ Γκλικσμάν (11,5%-13%).

Ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι ο πρόεδρος του RN, κόμματος που ίδρυσε η Μαρίν Λεπέν, προηγείται στις προτιμήσεις όλων των ηλικιακών κατηγοριών, γεγονός που καταδεικνύει τη διεύρυνση της επιρροής του κόμματός του.

Οι ψηφοφόροι του Μακρόν και η επόμενη μέρα

Ένα από τα βασικά διακυβεύματα των επερχόμενων εκλογών φαίνεται να είναι η στάση των ψηφοφόρων του προέδρου Εμανουέλ Μακρόν, ο οποίος δεν θα έχει δικαίωμα επανεκλογής. Σύμφωνα με τη δημοσκόπηση, το 52% αυτών θα προτιμούσαν τον Εντουάρ Φιλίπ στον πρώτο γύρο, ενώ το 20% θα στήριζαν τον Ραφαέλ Γκλικσμάν.

Οι υπόλοιποι υποψήφιοι και τα ποσοστά τους

Σε μικρή απόσταση από τους βασικούς διεκδικητές, ο επικεφαλής του κόμματος Ανυπότακτη Γαλλία (La France Insoumise) Ζαν-Λικ Μελανσόν συγκεντρώνει 11%-12% στην πρόθεση ψήφου. Ακολουθούν ο αρχηγός των Ρεπουμπλικάνων (δεξιά) Μπρουνό Ρεταγιό με 7,5% και η επικεφαλής των Οικολόγων Μαρίν Τοντελιέ με 5%.

Η δημοσκόπηση πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά το διάστημα 18-20 Νοεμβρίου σε αντιπροσωπευτικό δείγμα 1.000 Γάλλων πολιτών ηλικίας άνω των 18 ετών. Το περιθώριο στατιστικού λάθους κυμαίνεται μεταξύ 1,4% και 3,2%.

Διαβάστε ακόμα:

ΟΗΕ – Ανανεώθηκε το ψήφισμα που συνέταξαν Γαλλία και Ελλάδα για ελέγχους σε πλοία ανοικτά της Λιβύης

Γαλλία: Το Ανώτατο Δικαστήριο επικύρωσε την καταδίκη του Νικολά Σαρκοζί