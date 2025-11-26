Το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ ενέκρινε νέο Ψήφισμα, το οποίο συντάχθηκε από κοινού από τη Γαλλία και την Ελλάδα, για την εξάμηνη ανανέωση της εξουσιοδότησης προς τα κράτη-μέλη να επιθεωρούν πλοία στην ανοικτή θάλασσα ανοιχτά της Λιβύης, όταν υπάρχουν «εύλογες υποψίες» παραβίασης του εμπάργκο όπλων.

Ο μηχανισμός αυτός θεσπίστηκε αρχικά με το Ψήφισμα 2292 του 2016, προκειμένου να ενισχυθεί η εφαρμογή του εμπάργκο που είχε επιβληθεί με το Ψήφισμα 1970 το 2011. Η απόφαση στοχεύει στη διατήρηση της διεθνούς ειρήνης και ασφάλειας στην περιοχή.

Σύμφωνα με την τελευταία έκθεση του Γενικού Γραμματέα, στις 27 Οκτωβρίου, η ευρωπαϊκή ναυτική επιχείρηση EUNAVFOR Med IRINI παραμένει η μοναδική περιφερειακή δύναμη που διενεργεί επιθεωρήσεις. Από τις 15 Απριλίου έως τις 14 Οκτωβρίου, η IRINI πραγματοποίησε 2.079 επικοινωνίες με πλοία, 52 φιλικές προσεγγίσεις και δύο επιθεωρήσεις, χωρίς να αναφερθούν κατασχέσεις απαγορευμένων φορτίων.

Μέχρι το 2022, το Συμβούλιο ανανέωνε ομόφωνα τις σχετικές διατάξεις. Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια η Ρωσία απέχει συστηματικά, εκφράζοντας αμφιβολίες για την αποτελεσματικότητα και τη διαφάνεια των ελέγχων της IRINI. Το Ψήφισμα 2733 του 2024 εγκρίθηκε με εννέα ψήφους υπέρ και έξι αποχές, ενώ η φετινή ανανέωση, τον Μάιο του 2025, συγκέντρωσε 13 ψήφους υπέρ και δύο αποχές από τη Ρωσία και την Κίνα.

Κατά τις πρόσφατες διαπραγματεύσεις για το νέο Ψήφισμα, η Γαλλία και η Ελλάδα παρουσίασαν στις 17 Νοεμβρίου το σχέδιο εξαμηνιαίας ανανέωσης. Η Ρωσία επανέλαβε τις επιφυλάξεις της για τη βιωσιμότητα της εντολής, χωρίς να προτείνει αλλαγές, ενώ η Κίνα διατύπωσε παρόμοιες ανησυχίες.

Στις 21 Νοεμβρίου, οι δύο χώρες κατέθεσαν το τελικό σχέδιο προς ψήφιση, ανοίγοντας τον δρόμο για την έγκρισή του από το Συμβούλιο Ασφαλείας.