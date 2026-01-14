Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ πρόκειται να επιστρέψει στην ετήσια συνάντηση του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ στο Νταβός της Ελβετίας την επόμενη εβδομάδα, ηγούμενος μεγάλης αμερικανικής αντιπροσωπείας. Οι διοργανωτές του Νταβός που θα διεξαχθεί από τις 19 μέχρι τις 23 Ιανουαρίου στο ομώνυμο θέρετρο ανέφεραν ότι η αμερικανική αντιπροσωπεία – σύμφωνα με όσα έχουν ανακοινωθεί μέχρι τώρα – θα περιλαμβάνει τον υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, τον υπουργό Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ, τον υπουργό Εμπορίου Χάουαρντ Λούτνικ και τον εμπορικό εκπρόσωπο των ΗΠΑ Τζέιμισον Γκριρ, μαζί με τον γαμπρό του Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ και τον ειδικό απεσταλμένο Στιβ Ουίτκοφ. Ο πρόεδρος του Φόρουμ, Μπόργκε Μπρέντε, δήλωσε ότι αναμένεται να παραστούν συνολικά 64 αρχηγοί κρατών ή κυβερνήσεων. Της αντιπροσωπείας της Κίνας θα ηγηθεί ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και εκπρόσωπος Εμπορίου, Χε Λιφένγκ. Μεταξύ των δεκάδων άλλων υψηλού προφίλ συμμετεχόντων που αναμένονται είναι η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες, ο διευθύνων σύμβουλος της Nvidia, Τζένσεν Χουάνγκ και ο διευθύνων σύμβουλος της Microsoft Σάτια Ναντέλα. Η λίστα των συμμετεχόντων μπορεί να αλλάξει μέχρι την έναρξη του φόρουμ.

Υψηλότερους φόρους στα ανθυγιεινά ποτά ζητεί ο ΠΟΥ

Τα ζαχαρούχα ποτά και το αλκοόλ δεν φορολογούνται επαρκώς και εξακολουθούν να παραμένουν προσιτά, γεγονός που δυσχεραίνει την αντιμετώπιση των χρόνιων προβλημάτων υγείας που προκαλούνται από αυτά, σύμφωνα με εκθέσεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ). Ο ΠΟΥ έχει ζητήσει επανειλημμένα υψηλότερους φόρους στο αλκοόλ και τα ζαχαρούχα ποτά, υποστηρίζοντας ότι αυτό θα βοηθούσε στη μείωση της κατανάλωσης των προϊόντων που συμβάλλουν σε ασθένειες όπως ο διαβήτης, καθώς και στην άντληση κεφαλαίων σε μια εποχή που η αναπτυξιακή βοήθεια συρρικνώνεται και το δημόσιο χρέος αυξάνεται. Σύμφωνα με έκθεση του ΠΟΥ, τα ζαχαρούχα ποτά έχουν γίνει πιο προσιτά σε 62 χώρες το 2024 σε σύγκριση με το 2022. Σε ξεχωριστή έκθεση, ο οργανισμός υγείας ανέφερε ότι η μπίρα έχει γίνει πιο προσιτή σε 56 χώρες κατά την ίδια περίοδο. Πέρυσι, ο οργανισμός υγείας ξεκίνησε πρωτοβουλία για να ωθήσει τις χώρες να αυξήσουν τις τιμές των ζαχαρούχων ποτών, του αλκοόλ και του καπνού κατά 50% τα επόμενα 10 χρόνια μέσω της φορολογίας.

«Ο διάλογος δεν είναι παραχώρηση, είναι υποχρέωση»

Η ματαίωση της προγραμματισμένης συνάντησης μεταξύ κυβέρνησης και αγροτών και η επαναφορά απειλών για νέες κινητοποιήσεις που παραλύουν τη χώρα, προκαλούν βαθιά ανησυχία στον επιχειρηματικό κόσμο και στην κοινωνία συνολικά. Αυτό δήλωσε χθες ο πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου της Αθήνας, επισημαίνοντας ότι σε μια περίοδο όπου η ελληνική οικονομία δοκιμάζεται από διεθνείς αβεβαιότητες, πληθωριστικές πιέσεις και αυξημένο κόστος λειτουργίας, η ανακύκλωση της έντασης και η απουσία θεσμικού διαλόγου δεν είναι απλώς αδιέξοδη επιλογή – είναι επικίνδυνη. «Κάθε ημέρα αποκλεισμών, κάθε απειλή διακοπής της κυκλοφορίας και της εφοδιαστικής αλυσίδας, μεταφράζεται σε πραγματικές απώλειες για χιλιάδες επιχειρήσεις, εργαζόμενους και πολίτες που δεν ευθύνονται για τη σύγκρουση. Ο αγροτικός κόσμος έχει πραγματικά και διαχρονικά προβλήματα. Αυτά τα προβλήματα, όμως, δεν λύνονται με τελεσίγραφα, ούτε με πρακτικές που πλήττουν την κοινωνική και οικονομική συνοχή. Από την άλλη πλευρά, η πολιτεία οφείλει να διασφαλίζει ανοιχτούς διαύλους επικοινωνίας, με σοβαρότητα, σαφή χρονοδιαγράμματα και αξιόπιστες απαντήσεις» ανέφερε.

Στα σκαριά νέο πακέτο παροχών της ΔΕΘ

Νωρίτερα από κάθε άλλη χρονιά άνοιξε φέτος η συζήτηση για τις νέες παροχές που θα παρουσιαστούν τον Σεπτέμβριο στην προεκλογική ΔΕΘ. Την κουβέντα άνοιξε ο Κωστής Χατζηδάκης, ο οποίος από τη Θεσσαλονίκη όπου βρέθηκε για την εκδήλωση εορτασμού των 110 χρόνων από την ίδρυση του Εμποροβιομηχανικού Επιμελητηρίου της πόλης ανέφερε ότι το 2026 προγραμματίζονται νέες μειώσεις φόρων και ασφαλιστικών εισφορών, οι οποίες θα ανακοινωθούν από τον Πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, από το βήμα της ΔΕΘ τον Σεπτέμβριο. Στο τραπέζι βρίσκονται ήδη σενάρια για φορολογικές ανάσες στις επιχειρήσεις, που προβλέπουν μεταξύ άλλων τη μείωση της προκαταβολής φόρου, την κατάργηση τέλους επιτηδεύματος το οποίο φτάνει έως 1.000 ευρώ και έως 600 ευρώ για κάθε υποκατάστημα, την αναπροσαρμογή του ακατάσχετου επαγγελματικού λογαριασμού για τη στήριξη των επιχειρήσεων και των ελεύθερων επαγγελματιών, αλλά και την καθιέρωση νέου συστήματος φορολόγησης των επιχειρηματικών ομίλων.

Από αύριο τα νέα όρια στο IRIS

Αύριο, Πέμπτη 15 Ιανουαρίου, τίθενται σε λειτουργία τα νέα όρια στις ημερήσιες συναλλαγές μέσω IRIS. Τα νέα όρια αφορούν τις συναλλαγές μεταξύ φίλων (Ρ2Ρ) και τις πληρωμές προς ελεύθερους επαγγελματίες (P2Pro). Κάθε χρήστης θα μπορεί να στείλει ημερησίως έως και 1.000 ευρώ σε ιδιώτες, με μηνιαίο όριο συναλλαγών στις 5.000 ευρώ. Το όριο για τις πληρωμές προς ελεύθερους επαγγελματίες επίσης αυξάνεται από τα 500 στα 1.000 ευρώ, ενώ στις εν λόγω συναλλαγές δεν υπάρχει μηνιαίο όριο. Στις πληρωμές προς εμπόρους (IRIS Commerce) δεν υπάρχει κανένας περιορισμός.

Έπεσε η αυλαία για την οινοποιία Τσάνταλη

Και τυπικά έπεσαν οι τίτλοι τέλους για την οινοποιία Τσάνταλης έπειτα από 134 χρόνια παρουσίας στην ελληνική αγορά. Με απόφαση από το Πολυμελές Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης, που καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στις 12 Ιανουαρίου 2026, η εταιρεία κηρύχθηκε σε πτώχευση.