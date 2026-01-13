Η άφιξη της φρεγάτας «Κίμων» (η πρώτη FDI), η εκπαίδευση του πληρώματος που είναι σε εξέλιξη και οι πρώτες εκπαιδευτικού τύπου δραστηριότητες που σχεδιάζει η ελληνική αμυντική επιχειρησιακή πλευρά – και σταδιακά οι συμπράξεις με τα άλλα όπλα – αποτελούν ένα ομολογουμένως θετικό νέο. Σε συνδυασμό με τις αφίξεις δύο ακόμη φρεγατών αλλά και την κατασκευή μιας τέταρτης, είναι παραπάνω από προφανές πως το Πολεμικό μας Ναυτικό είναι σε τροχιά ισχυροποίησης ενώ ο άξονας της αποτροπής επίσης βελτιούται και μετασχηματίζεται.

Και όλα αυτά σε ένα γεωπολιτικό μομέντουμ όπου η ρευστότητα επιβάλλει επαγρύπνηση και σαφή πλεύση υπεράσπισης της εδαφικής κυριαρχίας. Οι ειδικοί αναλυτές εξάλλου μιλούν ήδη για νέους κανόνες και όρους στον σύγχρονο πόλεμο και τις εμπλοκές ενώ ένα παράλληλο πρόγραμμα εκσυγχρονισμού και αναπλαισίωσης των Ενόπλων μας Δυνάμεων με σύμμαχο την τεχνολογία, την ψηφιακότητα και τις νέες ανάγκες, κρίνεται ως επιτακτικό.

Θα πρέπει να γίνει σαφές πως και οι αναθεωρητικές σειρήνες είναι εδώ γύρω ενώ μια σειρά προκλήσεων καθιστούν επισφαλές το ευρύτερο περιβάλλον. Η αποτροπή σε συγκερασμό με μια υψηλού τύπου διπλωματία συγχρονισμένη με την καινούργια πραγματικότητα είναι τα κλειδιά της κανονικότητας και τις ειρήνης που ως χώρα πυλώνας της ΕΕ και του ΝΑΤΟ έχουμε στρατηγικά ιεραρχημένες. Η Ελλάδα στη νέα εποχή, με τις Belh@rra και τις υπόλοιπες πρωτοβουλίες οπλικού και αμυντικού τύπου, οφείλει να είναι θωρακισμένη και αποφασιστική. Σε αυτό δεν χωρούν αντιπαραθέσεις.