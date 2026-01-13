Ο Νικόλας Φαραντούρης ενημέρωσε το πανελλήνιο ότι δεν προεξοφλεί τη συμμετοχή του σε κανένα νέο κόμμα – ούτε της Καρυστιανού ούτε του Τσίπρα. Υπάρχουν, όπως εξήγησε, προϋποθέσεις για να πάρει μέρος σε κάποιο από τα εγχειρήματα που φιλοδοξούν να εξελιχθούν σε πολιτικούς φορείς. Πάντως, στα «επιτελεία» των παραπάνω, που κάνουν σκάουτινγκ για πολιτικά στελέχη, ο ανεξάρτητος πια ευρωβουλευτής δεν θεωρείται πολύφερνος γαμπρός. Το αντίθετο μάλλον. Δεν βρέχει προτάσεις, λοιπόν. Κάτι άλλο συμβαίνει.

Χώρος

Σύμφωνα με τον Νίκο Παππά, είναι ψευδές ότι δεν υπάρχει δημοσιονομικός χώρος για πρόσθετη στήριξη των αγροτών. Κατά δήλωσή του, στο νέο ευρωπαϊκό πλαίσιο προβλέπεται ρητά η δυνατότητα δημιουργίας όταν αυξάνονται δίκαια τα έσοδα. Οπότε πρότεινε να γίνει αυτό μέσω φορολόγησης των μερισμάτων άνω των 700.000 ευρώ (που σήμερα φορολογούνται με μόλις 5%) και των υπερκερδών της ενέργειας, καθώς και με μια έκτακτη εισφορά στις τράπεζες. Το παραθέτω γιατί ως κάποτε μετρ του λαϊκισμού παρέδωσε μαθήματα σε επίδοξους λαϊκιστές.

Επαφή

Ρώτησαν τη Νάντια Γιαννακοπούλου γιατί το ΠΑΣΟΚ δεν καταφέρνει να πείσει τους ψηφοφόρους κι εκείνη παραδέχτηκε πως είναι κάτι που τους προβληματίζει, αφού το κόμμα «έχει καταθέσει ολοκληρωμένες θέσεις, ένα άλλο πρόγραμμα διακυβέρνησης της χώρας». Η λύση που εισηγείται είναι να – sic – εντείνουν την επαφή τους με τον κόσμο και την κοινωνία. Πάντως, υπάρχουν πολλές περιοχές που πρέπει να οργώσουν (όπως το Λεκανοπέδιο ή Βόρεια Ελλάδα) και πολλές κατηγορίες εκλογέων που πρέπει να προσεγγίσουν (όπως οι νέοι) για να καλύψουν το χαμένο έδαφος.

Εμείς

«Οταν είμαστε έτοιμοι και έχουμε ένα πραγματικά ολοκληρωμένο πρόγραμμα για να πούμε πέντε πράγματα στην κοινωνία και να ζητήσουμε τη στήριξη, προκειμένου να τα υλοποιήσουμε, τότε θα ανακοινωθεί. Δεν υπάρχει κάποια βιασύνη, αλλά το μόνο σίγουρο είναι πως στις επόμενες εκλογές θα συμμετέχουμε κι εμείς» είπε πάλι η Μαρία Καρυστιανού. Μόνο που ακόμη και τώρα, που οι προθέσεις της έγιναν σαφείς, κανείς δεν έχει καταλάβει ποιους εννοεί όταν λέει «εμείς», γιατί εμφανίζεται μόνο εκείνη – άντε και η δικηγόρος της.