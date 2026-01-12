Αντίθετα με τον Αντώνη Σαμαρά, που εξακολουθεί να διστάζει να ανακοινώσει την ίδρυση κόμματος καθώς ο ίδιος είναι κάποιας ηλικίας και άλλον να τοποθετήσει στο τιμόνι δεν βρίσκει, ο Αλέξης Τσίπρας και η Μαρία Καρυστιανού φαίνεται να έχουν πάρει τη μεγάλη απόφαση. Και οι δύο θέλουν να σώσουν την Ελλάδα, κάτι που ταυτίζουν με την απομάκρυνση του Κυριάκου Μητσοτάκη από την πρωθυπουργία. Και οι δύο είναι έτοιμοι να δημιουργήσουν κάτι καινούργιο – κόμμα, κίνημα, φορέα, πλατφόρμα, δεν έχει σημασία –, δίνοντάς του μάλιστα ένα όνομα (Ιθάκη, Οξυγόνο) που δεν παραπέμπει ευθέως στην πολιτική. Ερχεται λοιπόν ο έμπειρος Δημήτρης Παπαδημούλης και διατυπώνει την κομβική πρόταση: γιατί τα δύο κόμματα να μη συνεργαστούν, μαζί με άλλα φυσικά, στο όνομα του εθνικού αντιμητσοτακικού συμφέροντος;

Επεσαν να τον φάνε τα συριζαϊκά τρολ. Δεν βλέπει λοιπόν ο πρώην ευρωβουλευτής ότι η Καρυστιανού τοποθετείται στον δεξιό, αν όχι τον ακροδεξιό χώρο; Δεν αντιλαμβάνεται ότι αυτά που λέει για δήμευση των περιουσιών των διεφθαρμένων πολιτικών έχουν βαθιά λαϊκιστικό χαρακτήρα; Δεν διαβάζει ότι ο ένας συνεργάτης της είναι του αντιεμβολιαστικού κινήματος και ο άλλος είχε ταχθεί στο παρελθόν κατά της Συμφωνίας των Πρεσπών; Δεν τον ενοχλεί η στενή της σχέση με τη θρησκεία; Πώς φαντάζεται δηλαδή ότι μπορεί να συνεργαστεί αυτή η γυναίκα με τον Τσίπρα;

Προκαλούν πραγματικά έκπληξη αυτές οι επιθέσεις. Ο Παπαδημούλης δεν ισχυρίζεται ότι η Καρυστιανού είναι προοδευτική, πόσο μάλλον αριστερή. Μάλλον προς τον Καμμένο πρέπει να του φέρνει. Αυτό που προτείνει είναι λοιπόν να επαναληφθεί το επιτυχημένο πείραμα του 2015, να συγκροτηθεί δηλαδή ένα υβριδικό σχήμα όπως οι ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ, έστω κι αν η δύναμη των αντιστοίχων κομμάτων επιβάλλει αντιστροφή των ρόλων, δημιουργηθεί δηλαδή μια «Οξυγιθάκη», όχι ένα «Ιθαγόνο» (εντάξει, θα βρεθεί ένα πιο σέξι όνομα). Η συνύπαρξη άκρως αντιθέτων απόψεων σε μια τέτοια συμμαχία θα αποτελεί εγγύηση της απήχησής της. Οπως και τότε, άλλωστε, έτσι και τώρα, θα υπάρχει ένας συνεκτικός ιστός που λέγεται «πατριωτισμός». Δεν είναι τυχαίο ότι στα «εθνικά» η Καρυστιανού ακολουθεί πιστά τη συνταγή της αντιπολίτευσης, δεξιάς και αριστερής, λέγοντας ότι δεν υπάρχουν «ήρεμα νερά» στο Αιγαίο καθώς αλωνίζουν τουρκικά αλιευτικά στα χωρικά μας ύδατα…

Στη συζήτηση παρενέβη, όπως αναμενόταν, και ο Νίκος Μπίστης, γράφοντας στον τοίχο του ότι την ώρα που η Καρυστιανού προσπαθεί «να φτιάξει γκρίζα ζώνη ανάμεσα στην προοδευτική παράταξη και τη Δεξιά, εμείς δεν έχουμε την πολυτέλεια της πολυδιάσπασης και της αμφισβήτησης του κεφαλαίου Τσίπρα». Αν οι λέξεις «εμείς» και «προοδευτική παράταξη» χρειάζονται ασφαλώς έναν ορισμό, για το «κεφάλαιο Τσίπρα» δεν θα έπρεπε να υπάρχει αμφιβολία: η σύμπραξη των λαϊκισμών!

Στο κάτω – κάτω δεν είναι κρίμα, εκεί που είχες βάλει στόχο να περάσεις τον Ανδρουλάκη, να κινδυνεύεις τώρα να βρεθείς κάτω κι από την Καρυστιανού;