Ο Χρήστος Κωνσταντινίδης, συγγενής θύματος της τραγωδίας στα Τέμπη, μίλησε στην εκπομπή «Χαμογέλα και Πάλι!» του Mega, για την προαναγγελία δημιουργίας πολιτικού κόμματος από τη Μαρία Καρυστιανού, αλλά και για τις εξελίξεις γύρω από τη δικαστική διερεύνηση της υπόθεσης.

Αναφερόμενος στην κίνηση της κ. Καρυστιανού, τόνισε πως μέχρι σήμερα έχει τύχει της αποδοχής και της στήριξης του κόσμου, ωστόσο με την εμπλοκή της στην πολιτική «θα δεχθεί και τον αντίστοιχο λιθοβολισμό». Υπογράμμισε ότι η επιλογή αυτή έγινε χωρίς να υπάρχει ενημέρωση ή συναίνεση του συλλόγου συγγενών, σημειώνοντας πως είχε αποφασιστεί εξαρχής ότι όποιος εμπλακεί με πολιτικό κόμμα δεν μπορεί να έχει ενεργό ρόλο στον σύλλογο. Όπως είπε, η κ. Καρυστιανού θα έπρεπε να είχε παραιτηθεί από τη θέση της πριν προβεί σε τέτοιες κινήσεις.

Ο κ. Κωνσταντινίδης άσκησε επίσης κριτική στη Ζωή Κωνσταντοπούλου, κάνοντας λόγο για συστηματική καθυστέρηση της διαδικασίας στη δίκη, μέσω συνεχών διαδικαστικών παρεμβάσεων, γεγονός που – όπως είπε – απομακρύνει την υπόθεση από την ουσία και την απόδοση ευθυνών.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στο ζήτημα των εκταφών, εξηγώντας ότι έχουν «παγώσει» λόγω μηνύσεων σε βάρος ιατροδικαστών για παράβαση καθήκοντος και ψευδή βεβαίωση. Σύμφωνα με τον ίδιο, οι εκταφές μπορούν να αποδείξουν την ύπαρξη παράνομου φορτίου, γεγονός που – όπως υποστηρίζει – εμπίπτει στην αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Κατηγόρησε τις αρμόδιες αρχές για συγκάλυψη και για ελλιπή διερεύνηση των αιτίων θανάτου 27 ανθρώπων, επιμένοντας ότι δεν κάηκαν από τη φωτιά, αλλά πέθαναν από δηλητηρίαση λόγω αναθυμιάσεων από καύσιμα.

Παράλληλα, έκανε λόγο για «κατασκευασμένες πραγματογνωμοσύνες και δίκες» και κάλεσε τους συγγενείς των θυμάτων να στραφούν νομικά κατά των ιατροδικαστών. Όπως δήλωσε, πρόθεση των συγγενών είναι να καταθέσουν μηνύσεις για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο σε βάρος πολιτικών προσώπων, μεταξύ των οποίων οι Κυριάκος Μητσοτάκης, Κώστας Καραμανλής, Χρήστος Σπίρτζης και Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, για τη μη ολοκλήρωση της σύμβασης 717 και για όσα συνέβησαν στο πεδίο μετά το δυστύχημα.

Κλείνοντας, ξεκαθάρισε πως στηρίζει τη Μαρία Καρυστιανού σε προσωπικό επίπεδο, όχι όμως πολιτικά, τονίζοντας ότι προτεραιότητα πρέπει να είναι η δικαίωση των θυμάτων και όχι η δημιουργία κόμματος. Όπως είπε χαρακτηριστικά, «αυτό που φέρνει αποτέλεσμα είναι τα δικόγραφα, όχι οι πλατείες».