Ενώ οι συζητήσεις σχετικά με την κούρσα της τεχνητής νοημοσύνης μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και της Κίνας τείνουν να εστιάζονται στο ποια χώρα έχει τα πιο ισχυρά μοντέλα αιχμής, αυτό το πλαίσιο καθίσταται ξεπερασμένο. Το ερώτημα δεν είναι πλέον ποιανού τα μοντέλα πληρούν τα τεχνικά πρότυπα, αλλά ποιος μπορεί να δημιουργήσει και να διατηρήσει ένα οικοσύστημα που ενσωματώνει την τεχνητή νοημοσύνη σε καθημερινά προϊόντα και υπηρεσίες.

Ενα τέτοιο οικοσύστημα πρέπει να βασίζεται σε τρεις πυλώνες. Πρώτον, απαιτεί φθηνό, αξιόπιστο και ευρέως αναπτυγμένο υλικό ικανό να φιλοξενήσει συστήματα τεχνητής νοημοσύνης σε μια σειρά εφαρμογών, από αυτοκίνητα και drones έως βιομηχανικό εξοπλισμό. Δεύτερον, εξαρτάται από λογισμικό που μπορεί να ενημερώνεται συνεχώς. Και τέλος, περιλαμβάνει την υποστήριξη υποδομών που επιτρέπουν σε αυτά τα συστήματα να λειτουργούν με ασφάλεια.

Υπό αυτό το πρίσμα, η Κίνα απολαμβάνει ξεχωριστό πλεονέκτημα. Αυτό πηγάζει από την πλεονάζουσα παραγωγική ικανότητα που έχει.

Ο τομέας των ηλεκτρικών οχημάτων προσφέρει το πιο ξεκάθαρο παράδειγμα. Η ανάπτυξη της ικανότητας αυτόνομης οδήγησης απαιτεί μεγάλη εγκατεστημένη βάση σύγχρονων οχημάτων που μπορούν να λειτουργήσουν προηγμένα συστήματα υποβοήθησης οδηγού. Η Κίνα έχει δημιουργήσει μια τέτοια βάση σε κλίμακα που καμία άλλη χώρα δεν μπορεί να φτάσει, κυρίως λόγω της πλεονάζουσας παραγωγικής της ικανότητας.

Ταυτόχρονα, η Κίνα κατασκευάζει με γοργούς ρυθμούς την υποδομή για να υποστηρίξει τη στροφή προς την αυτόνομη οδήγηση. Παρόμοια δυναμική υπάρχει σε αυτό που οι κινέζοι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής αποκαλούν «οικονομία χαμηλού υψομέτρου»: τον εναέριο χώρο κάτω από περίπου ένα χιλιόμετρο τον οποίο επιδιώκουν να μετατρέψουν σε νέα μηχανή ανάπτυξης μέσω drones και ιπτάμενων ταξί.

Οι χαμηλότερες τιμές και οι επιδοτήσεις, με τη σειρά τους, επιταχύνουν την υιοθέτηση τεχνολογιών. Η Meituan, η κορυφαία πλατφόρμα παράδοσης τροφίμων στην Κίνα, έχει ολοκληρώσει περισσότερες από 600.000 παραγγελίες σε δεκάδες διαδρομές drones σε μεγάλες πόλεις. Και η DJI αναφέρει ότι τα γεωργικά drones της ψεκάζουν πλέον περίπου το ένα τρίτο όλων των κινεζικών γεωργικών εκτάσεων.

Βεβαίως, η Κίνα εξακολουθεί να υστερεί σε σχέση με τις ΗΠΑ στην ανάπτυξη μοντέλων αιχμής. Αλλά χάρη στην τάση της να κλιμακώνεται επιθετικά, συγκεντρώνει σταθερά τη βάση υλικού και την υποδομή από την οποία θα εξαρτηθεί η επόμενη φάση της ΤΝ, από ηλεκτρικά οχήματα και ρομπότ μέχρι drones και ιπτάμενα ταξί.

Οι αμερικανοί υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής αγνοούν αυτή τη μετατόπιση με δική τους ευθύνη. Οι ΗΠΑ κινδυνεύουν να χάσουν τον πιο σημαντικό ανταγωνισμό για την ενσωμάτωση της τεχνητής νοημοσύνης στις υποδομές και τις καθημερινές ρουτίνες που τελικά θα διαμορφώσουν την παγκόσμια οικονομία.

Η Αντζελα Ζανγκ είναι καθηγήτρια Νομικής στο University of Southern California