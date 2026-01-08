Η FIFA προχωρά σε σημαντικές τεχνολογικές αλλαγές ενόψει του Μουντιάλ 2026, με στόχο τη βελτίωση του ημιαυτόματου οφσάιντ μέσω της χρήσης τεχνητής νοημοσύνης και ψηφιακών άβαταρ των ποδοσφαιριστών.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του BBC, όλοι οι παίκτες που θα συμμετάσχουν στη διοργάνωση θα υποβληθούν σε ειδική διαδικασία σάρωσης του σώματός τους. Η σάρωση θα πραγματοποιείται σε ειδικό θάλαμο, θα διαρκεί μόλις ένα δευτερόλεπτο και θα γίνεται μία φορά, κατά τη διάρκεια της επίσημης φωτογράφισης πριν από την έναρξη του τουρνουά.

MASSIVE CONTROVERSY on Newcastle’s second goal. 😳🔥 VAR released the footage, but the offside line was drawn near Rúben Dias’ elbow. Man City fans are furious, pointing out FA rules: Arms and hands don’t count for offside. The boundary should be the bottom of the armpit, not… pic.twitter.com/yrYIoPcIte — DAZN Football (@DAZNFootball) November 22, 2025

Η FIFA υποστηρίζει ότι η συγκεκριμένη τεχνολογία καταγράφει με εξαιρετική ακρίβεια τις διαστάσεις κάθε μέρους του σώματος, γεγονός που θα επιτρέψει πιο αξιόπιστες και δίκαιες αποφάσεις σε περιπτώσεις οφσάιντ, ακόμη και στις πιο οριακές φάσεις.

Παράλληλα, το νέο σύστημα θα βοηθά τους διαιτητές να παρακολουθούν τους παίκτες σε φάσεις υψηλής ταχύτητας ή όταν το οπτικό πεδίο είναι περιορισμένο, ενώ οι αποφάσεις θα παρουσιάζονται με πιο ρεαλιστικά και κατανοητά γραφικά για τους φιλάθλους.