Το 2010, η Νότια Αφρική φιλοξενούσε το Μεξικό στην πρεμιέρα του Μουντιάλ, σε μία διοργάνωση που έμεινε αξέχαστη και για τον εκκωφαντικό ήχο της βουβουζέλας. Το παιχνίδι είχε διεξαχθεί στις 11 Ιουνίου, ημέρα Παρασκευή, και ολοκληρώθηκε με το τελικό 1-1.

Η σύμπτωση επαναλαμβάνεται με απίστευτο τρόπο. Το εναρκτήριο παιχνίδι του Μουντιάλ 2026 θα γίνει ξανά στις 11 Ιουνίου, αυτή τη φορά ημέρα Πέμπτη, στο «Estadio Azteca», με το Μεξικό και τη Νότια Αφρική να συναντιούνται για δεύτερη φορά σε πρεμιέρα Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Το ζευγάρι αυτό θα γίνει το πρώτο στην ιστορία που θα παίξει δύο φορές στην εκκίνηση της διοργάνωσης, γράφοντας μια μοναδική σελίδα στη «Βίβλο» του Μουντιάλ.

Το επίσημο πρόγραμμα του τουρνουά θα ανακοινωθεί από τη FIFA το Σάββατο (6/12), αλλά το εναρκτήριο ματς έχει ήδη «κλειδώσει»: Μεξικό – Νότια Αφρική, όπως ακριβώς συνέβη στις 11 Ιουνίου 2010.

Ο αξέχαστος πανηγυρισμός του Τσαμπαλάλα της διοργανώτριας Ν. Αφρικής, στο ματς που έληξε ισόπαλο με 1-1.