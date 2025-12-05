Συμπληρώθηκε το «παζλ» των ομίλων για το Μουντιάλ 2026 που θα διεξαχθεί το ερχόμενο καλοκαίρι σε Η.Π.Α , Μεξικό και Καναδά.

Το πρώτο βήμα για το Μουντιάλ του 2026 έγινε. Η κλήρωση των ομίλων ολοκληρώθηκε στην Ουάσινγκτον των Ηνωμένων Πολιτειών και οι 48 ομάδες έμαθαν το πρόγραμμά τους για το κορυφαίο ποδοσφαιρικό τουρνουά.

Η διαδικασία πραγματοποιήθηκε παρουσία του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος παρέλαβε από τη FIFA το πρώτο Βραβείο Ειρήνης.

Οι ομάδες που εξασφάλισαν τη συμμετοχή τους στο Παγκόσμιο Κύπελλο έμαθαν πλέον τους αντιπάλους τους στον δρόμο προς τον τελικό της 19ης Ιουλίου, με την πρώτη σέντρα να έχει οριστεί για τις 11 Ιουνίου.