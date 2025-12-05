Συμπληρώθηκε το «παζλ» των ομίλων για το Μουντιάλ 2026 που θα διεξαχθεί το ερχόμενο καλοκαίρι σε Η.Π.Α , Μεξικό και Καναδά.
Το πρώτο βήμα για το Μουντιάλ του 2026 έγινε. Η κλήρωση των ομίλων ολοκληρώθηκε στην Ουάσινγκτον των Ηνωμένων Πολιτειών και οι 48 ομάδες έμαθαν το πρόγραμμά τους για το κορυφαίο ποδοσφαιρικό τουρνουά.
Η διαδικασία πραγματοποιήθηκε παρουσία του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος παρέλαβε από τη FIFA το πρώτο Βραβείο Ειρήνης.
Οι ομάδες που εξασφάλισαν τη συμμετοχή τους στο Παγκόσμιο Κύπελλο έμαθαν πλέον τους αντιπάλους τους στον δρόμο προς τον τελικό της 19ης Ιουλίου, με την πρώτη σέντρα να έχει οριστεί για τις 11 Ιουνίου.
Δείτε παρακάτω πώς διαμορφώθηκαν οι όμιλοι της κορυφαίας διοργάνωσης ποδοσφαίρου
1ο γκρουπ
Μεξικό
N. Κορέα
Ν. Αφρική
Δανία – Βόρεια Μακεδονία / Τσεχία – Ιρλανδία
2ο γκρουπ
Καναδάς
Ελβετία
Κατάρ
Ιταλία – Βόρεια Ιρλανδία / Ουαλία – Βοσνία
3ο γκρουπ
Βραζιλία
Μαρόκο
Σκωτία
Αϊτή
4ο γκρουπ
ΗΠΑ
Παραγουάη
Αυστραλία
Τουρκία/Ρουμανία/Σλοβακια/Κοσοβο
5ο γκρουπ
Γερμανία
Ισημερινός
Ακτή Ελεφαντοστού
Κουρασάο
6ο γκρουπ
Ολλανδία
Ιαπωνία
Τυνησία
Αλβανία/Ουκρανία/Σουηδία/Πολωνία
7ο γκρουπ
Βέλγιο
Ιράν
Αίγυπτος
Ν. Ζηλανδία
8ο γκρουπ
Ισπανία
Ουρουγουάη
Σ. Αραβία
Πράσινο Ακρωτήρι
9ο γκρουπ
Γαλλία
Σενεγάλη
Νορβηγία
Ιράκ/Βολιβία/Σουρινάμ
10ο γκρουπ
Αργεντινή
Αυστρία
Αλγερία
Ιορδανία
11ο γκρουπ
Πορτογαλία
Κολομβία
Ουζμπεκιστάν
Τζαμάικα/Ν.Καληδονία
12ο γκρουπ
Αγγλία
Κροατία
Παναμάς
Γκάνα
