Η είσοδος της κυβέρνησης στο «προεκλογικό 2026» την έφερε μπροστά σε σοβαρή κρίση – τη μεγαλύτερη σε διάρκεια – με ένα προνομιακό ακροατήριό της. Χρειάστηκαν περισσότερες από 40 μέρες ανταλλαγής τελεσίγραφων και διατήρησης ενός χάσματος χωρίς σημάδια γεφύρωσης για να ανοίξει παράθυρο απεμπλοκής. Το αν αυτή θα υπάρξει, μένει να φανεί στο ραντεβού της Τρίτης 13 Ιανουαρίου στην Αθήνα ανάμεσα στον Κυριάκο Μητσοτάκη, υπουργούς και επικεφαλής συναρμόδιων φορέων με αντιπροσωπεία του αγροτικού κόσμου. Αγροτοσυνδικαλιστές διαμηνύουν άλλωστε ότι δεν θα πάνε στο Μαξίμου για να σφίξουν χέρια με τους κυβερνητικούς αλλά για να εκφράσουν στον Πρωθυπουργό δυσαρέσκεια. Συνεπώς το στοίχημα της Τρίτης παραμένει ανοιχτό: να λυθούν τα μπλόκα και να αποφευχθεί νέος συγκρουσιακός κύκλος – κοινώς, επιδιώκεται συμβιβασμός. Την ίδια μέρα στην κυβέρνηση θα ξεκινήσουν μέτρημα «ζημιών – κερδών» και επιχείρηση κάλυψης του χαμένου εδάφους. Διότι πολιτικό κόστος επωμίζονται ήδη, όπως παραδέχονται οι γαλάζιοι. Εξού και η διαχείριση των μπλόκων προκάλεσε εσωκομματικούς τριγμούς, με μπλεγμένες για μέρες τις ενδοκυβερνητικές γραμμές και τις εισηγήσεις περί ήπιας ή σκληρής αντιμετώπισης.

Οι δημοσκοπήσεις

Στις πρώτες δύο εβδομάδες αγροτικών κινητοποιήσεων τα κυβερνητικά αντανακλαστικά αποδείχθηκαν αναποτελεσματικά. Η επένδυση στον «κοινωνικό αυτοματισμό» δεν πέτυχε, ούτε πέτυχε η επένδυση στην κόπωση των διαμαρτυρόμενων και της υπόλοιπης κοινωνίας. Οι δημοσκοπήσεις χτύπησαν ηχηρά καμπανάκια, αφού η στήριξη των πολιτών αποδείχθηκε ευρεία στα αιτήματα των αγροτών και για πρώτη φορά σε τόσο υψηλά ποσοστά δικαιολογήθηκε η μορφή των κινητοποιήσεών τους – το κλείσιμο των δρόμων. Σε πρώτη φάση στην κυβέρνηση συμπεραίνουν ότι έπεσε βαριά η σκιά του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ. «Οσο έβγαιναν χιλιάδες τρακτέρ στους δρόμους, παρακολουθούσαμε μάρτυρες στην Εξεταστική Επιτροπή να μη μιλούν ή να μιλούν για Πόρσε, Φεράρι και τυχερά λαχεία, εξοργίζοντας τον αγροτικό κόσμο και άλλες κοινωνικές ομάδες» ομολογεί στέλεχος της ΝΔ στη Μακεδονία. Ταυτόχρονα φορτισμένες φράσεις βουλευτών στην περιφέρεια, όπως «τρώμε ξύλο» και «όλοι οι δικοί μας είναι μέσα στα μπλόκα» αποκάλυπταν την προκληθείσα ζημιά.

Κυβέρνηση και κόμμα εντάσσουν πλέον τον αγροτικό κόσμο στις δεξαμενές που χρειάζονται αποτελεσματική επαναπροσέγγιση. Μπορεί, σύμφωνα με έμπειρο εκλογολόγο, οι αγρότες, οι κτηνοτρόφοι και οι αλιείς να μη δείχνουν «πολλοί» σε ποσοστιαίο επίπεδο στο σύνολο του εκλογικού σώματος, αλλά πρόκειται για ομάδα που πλειοψηφικά κινούνταν προς μία κατεύθυνση, «προς τη ΝΔ, άρα οι όποιες απώλειες μετρούν σημαντικά». Οι εκπρόσωποι του πρωτογενούς τομέα στήριξαν ΝΔ με συντριπτικό ποσοστό, σχεδόν 48% στην εθνική κάλπη του Μαΐου του 2023 και με σχεδόν 43% τον Ιούνιο της ίδιας χρονιάς. Τότε καταγράφηκε για πρώτη φορά η ενισχυμένη απήχηση του Κυριάκου Βελόπουλου, ενώ ύστερα από έναν χειμώνα με τρακτέρ στην Πλατεία Συντάγματος (τον Φεβρουάριο του 2024), οι απώλειες της ΝΔ από το κλαμπ αγροτών, κτηνοτρόφων και ψαράδων φάνηκαν το καλοκαίρι στην ευρωκάλπη, καθώς το κόμμα τους κέρδισε σε ποσοστό 28,2%. Σήμερα οι πιέσεις της ΝΔ σε αγροτικούς νομούς, όπως λένε οι πληροφορίες, δεν αφορούν μόνο τη Βόρεια Ελλάδα. Ερχονται και από τον Κάμπο, όπου η κυβέρνηση προτίθεται να ρίξει μεγάλο (επικοινωνιακό) βάρος στους επόμενους μήνες. Την αίσθηση των γαλάζιων ότι υπάρχουν τάσεις αύξησης της δυναμικής της Ελληνικής Λύσης, επιβεβαιώνει πρόσφατο δημοσκοπικό εύρημα που δείχνει τον Βελόπουλο στο 12,5% στη Θεσσαλία.