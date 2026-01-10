Ισως δεν έχει προηγούμενο. Εως τώρα και ενώ είμαστε περίπου στου δρόμου τα μισά, ο ΠΑΟΚ έχει χρησιμοποιήσει και τους τέσσερις γκολκίπερ που βρίσκονται στο ρόστερ του. Με την εντυπωσιακή επισήμανση πως οι τρεις από αυτούς, μεγάλο ποσοστό όντως, αποδείχθηκαν καθοριστικοί με τις επεμβάσεις τους και μάλιστα σε τρεις διαφορετικές διοργανώσεις.

Ο μόνος που ακόμη δεν άφησε το στίγμα του και καταφανώς έχει χάσει έδαφος, είναι ο Γκουγκεσασβίλι, δηλαδή ο κίπερ που το καλοκαίρι αποκτήθηκε προκειμένου να πάρει τα γάντια από τον Κοτάρσκι. Αλλά δεν…

Αντίθετα, οι υπόλοιποι επιβεβαίωσαν πως είναι σε ετοιμότητα.

Πρώτος αν το δούμε χρονικά, ξεχώρισε ο Παβλένκα. Θα μπορούσε να ειπωθεί πως ενθουσίασε το κοινό με τις αποκρούσεις του στα καλοκαιρινά ματς της Ευρώπης και αυτός που οδήγησε τον ΠΑΟΚ στη league phase του Europa League. Κόντρα στη Βολφσμπέργκερ, τόσο στο 0-0 της Τούμπας όσο και στο 1-0 λίγες μέρες μετά, ο έμπειρος τερματοφύλακας κράτησε το μηδέν και μολονότι ο Δικέφαλος είχε ζητήματα, πήρε το εισιτήριο και τις προκρίσεις.

Στο πρωτάθλημα, έχουμε «τον Τσιφτσή των ντέρμπι» και της ωραίας ιστορίας. Ο Παβλένκα λαβώθηκε στο κρίσιμο ματς με τον Ολυμπιακό στην Τούμπα, μπήκε ο έλληνας «άσος» και το τελικό 2-1 ήταν ένα αποτέλεσμα που το ήθελε ο ΠΑΟΚ ώστε να πάρει μπροστά. Μια εβδομάδα μετά, ο Τσιφτσής έδειξε ανίκητος στη Νέα Φιλαδέλφεια και το 2-0 με την ΑΕΚ σηματοδότησε μια νέα νίκη για τους Ασπρόμαυρους σε κομβικό ματς. Και επειδή η ιστορία κάποιες φορές επαναλαμβάνεται, ο Τσιφτσής ήρθε ξανά από τον πάγκο σε ματς ντέρμπι: στα τέλη Δεκεμβρίου αντικατέστησε τον Παβλένκα, 2-0 στο σπίτι του ο ΠΑΟΚ με τον Παναθηναϊκό και για τα καλά στα ψηλά στρώματα της βαθμολογίας.

Οσο για τον πιτσιρικά τον Μοναστηρλή, έχει δρόμο μπροστά του ο τόσο ταλαντούχος γκολκίπερ. Πολλούς να ανταγωνιστεί αλλά και να μάθει από αυτούς. Με τον Ατρόμητο έπιασε το τελευταίο πέναλτι, έδειξε έτοιμος για μια καθοριστική απόκρουση και το χάρηκε μέχρι εκεί που δεν παίρνει. Δικαίως. Τέτοιες στιγμές αφορούν συνήθως κάποιους που βαφτίζονται σε «ήρωες της μιας βραδιάς».

Και ο ΠΑΟΚ προχωρά (και) στο Κύπελλο. Το επόμενο τετ-α-τετ είναι με τον Ολυμπιακό. Υψηλό εμπόδιο. Ο δε Λουτσέσκου χαμογελά με αυτό το γνωστό του στυλ, γιατί βλέπει τους πάντες να θέλουν να αξιοποιήσουν την ευκαιρία που τους δίδεται.