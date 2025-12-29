Με τη συμμετοχή του Ιβάν Σαββίδη έγινε χθες το απόγευμα η πρώτη συνεδρίαση της επιτροπής για τον εορτασμό των 100 χρόνων του ΠΑΟΚ. Ο πρόεδρος της επιτροπής, Κώστας Βασιλόπουλος, παρουσίασε τα μέλη της επιτροπής στον πρόεδρο της ΠΑΕ ΠΑΟΚ.

Ο Ιβάν Σαββίδης καλωσόρισε τα εξέχοντα μέλη της οικογένειας του ΠΑΟΚ, που «έχουν αποδείξει ότι είναι απ’ αυτούς που αληθινά αγαπούν και ζουν για τα συμφέροντα του ΠΑΟΚ» και σημείωσε ότι πέρα από τις αγωνιστικές επιτυχίες, ο στόχος είναι σ’ αυτή τη χρονιά των εορτασμών, να δείξουμε ότι θυμόμαστε ποιοι είμαστε και ποιο είναι το dna μας».

Κατά την διάρκεια της πρώτης συνεδρίασης, που πραγματοποίησε η επιτροπή, έγινε η πρώτη καταγραφή απόψεων για τις δράσεις και τις εκδηλώσεις που θα διοργανωθούν καθ΄ όλη την διάρκεια του 2026.

Κοινή πεποίθηση όλων των μελών της 15μελους επιτροπής, είναι η ανάγκη, οι δράσεις και οι εκδηλώσεις να διαρκέσουν από την 1η Ιανουαρίου μέχρι και τις 31 Δεκεμβρίου του νέου έτους και το μήνυμα της συμπλήρωσης ενός αιώνα ζωής, να μεταδοθεί εντός κι εκτός συνόρων και να αγγίζει όσους νιώθουν ΠΑΟΚ.

Η πρώτη δράση θα αποτελέσει μια μίνι – έκπληξη, «καλωσορίσματος» του νέου έτους.