Με δέκα κόφτες καλούνται να τα βγάλουν πέρα οι συνταξιούχοι, οι οποίοι εκτός από τα 130 δισ. ευρώ και πλέον, που σωρευτικά έχουν χάσει από το 2010 μέχρι σήμερα (2025), με μνημονιακούς νόμους – που δυστυχώς εξακολουθούν ακόμη να ισχύουν – θα χάσουν επιπλέον 3,5 δισ. ευρώ μόνο για το 2026!

Ειδικότερα σύμφωνα με την ΕΝΥΠΕΚΚ για το 2026 οι συνταξιούχοι θα χάσουν:

2,2 δισ. ευρώ για την εισφορά υπέρ υγείας (6%).

888 εκατ. ευρώ λόγω της φορο-εισφοράς υπέρ ΕΑΣ σε κύριες και επικουρικές συντάξεις .

. 500 εκατ. ευρώ για την προσωπική διαφορά.

Την ίδια ώρα τα νέα επίσημα στοιχεία του υπουργείου Εργασίας, για το ύψος των συντάξεων στη χώρα μας, είναι άκρως απογοητευτικά:

Ετσι επί του συνόλου των συνταξιούχων τον Οκτώβριο 2025 (2.517.615) προκύπτουν τα εξής :

1. Συντάξεις έως 940 € καθαρά (1.000 € μεικτά) λαμβάνουν 1.393.394 συνταξιούχοι (ποσοστό 55,34%).

2. Συντάξεις έως 658 € καθαρά (700 € μεικτά) λαμβάνουν 916.569 συνταξιούχοι (ποσοστό 36,4%).

3. Συντάξεις έως 564 € καθαρά (600 € μεικτά) λαμβάνουν 714.168 συνταξιούχοι (ποσοστό 28,36%).

4. Συντάξεις έως 480 € καθαρά (500 € μεικτά) λαμβάνουν 453.640 συνταξιούχοι (ποσοστό 18%).

Οι 10 κόφτες

1. Εφαρμόζεται κανονικά ο νόμος Κατρούγκαλου (2016, ΣΥΡΙΖΑ) με τις δραματικές περικοπές σε κύριες και επικουρικές συντάξεις καθώς και στα εφάπαξ, στις συντάξεις χηρείας κ.ά.

2. Με αφορμή το νέο φορολογικό πλαίσιο από 1-1-2026 θα πρέπει να τονιστεί ότι το ετήσιο εισόδημα της πλειονότητας των συνταξιούχων είναι κάτω από 10.000 ευρώ (833€ τον μήνα), όριο για το οποίο δεν προβλέφθηκε καμία αλλαγή στη φορολογική κλίμακα. Παράλληλα το αφορολόγητο όριο για μισθωτούς και συνταξιούχους δεν τιμαριθμοποιήθηκε. Aυτό σημαίνει ότι τα εισοδηματικά κλιμάκια παραμένουν αμετάβλητα σε ονομαστικούς όρους, την ώρα που οι τιμές ανεβαίνουν, με αποτέλεσμα ο πληθωρισμός να ροκανίζει χρόνο με τον χρόνο το πραγματικό όφελος για τα νοικοκυριά. Στην πράξη, όταν ο πληθωρισμός είναι σταθερός – π.χ. 3% κατ’ έτος – τα ονομαστικά εισοδήματα τείνουν να αναπροσαρμόζονται προς τα πάνω. Αν, την ίδια στιγμή, τα όρια των κλιμακίων μένουν αμετάβλητα (10.000, 20.000, 30.000, 40.000, 60.000 κ.ο.κ.), μεγαλύτερο τμήμα του εισοδήματος μετακινείται σταδιακά σε υψηλότερους συντελεστές. Αυτό το φαινόμενο είναι γνωστό διεθνώς ως «fiscal drag»: μια αθόρυβη αύξηση της φορολογικής επιβάρυνσης σε πραγματικούς όρους, χωρίς να αλλάξουν οι συντελεστές ή να ληφθούν νέες αποφάσεις.

3. Προσωπικη διαφορά: Μειώνει ή παγώνει τις αυξήσεις για εκατοντάδες χιλιάδες συνταξιούχους, που ήδη υπέστησαν μεγάλες περικοπές. Σημειώνεται πως, από 1/1/2026, οι συνταξιούχοι θα λάβουν τη μισή αύξηση, ενώ από το 2027 η προσωπική διαφορά καταργείται.

4. Διπλή φορολόγηση μέσω ΕΑΣ (Εισφορά Αλληλεγγύης): Οι συνταξιούχοι πληρώνουν ταυτόχρονα φόρο εισοδήματος και εισφορά αλληλεγγύης (διπλή φορολόγηση), με ποσοστά από 3 έως 14%. Ηδη στα 10 δισ. ευρώ κινείται ο λογαριασμός που πλήρωσαν (και εξακολουθούν να πληρώνουν), οι συνταξιούχοι σε 14 χρόνια, μέσω της ισχύουσας μνημονιακής Εισφοράς Αλληλεγγύης (ΕΑΣ), μια πρωτοφανής διπλή και άδικη φορολόγηση, την ίδια ώρα που η κυβέρνηση πανηγυρίζει ότι μειώνει τους φόρους!

Μάλιστα στα 888 εκατ. ευρώ είναι το ποσό που θα εισπράξει η κυβέρνηση από τους συνταξιούχους για τη μνημονιακή Εισφορά Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (ΕΑΣ) το 2026, σύμφωνα με τον προϋπολογισμό του 2026. Οπως παρατηρεί η ΕΝΥΠΕΚΚ, το νέο έτος οι συνταξιούχοι θα πληρώσουν μεγαλύτερο ποσό για την Εισφορά υπέρ Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (ΕΑΣ) απ’ όση τα προηγούμενα χρόνια, όπως προκύπτει από την Εισηγητική Εκθεση του Κρατικού Προϋπολογισμού για το 2026.

5. Αυξήσεις κάτω από τον πληθωρισμό: Οι ετήσιες αυξήσεις (2,4% μεικτά για το 2026) δεν καλύπτουν την ακρίβεια, διαβρώνοντας την αγοραστική δύναμη.

6. Παγωμένες επικουρικές συντάξεις: Δεν έχουν αυξηθεί από το 2010, με πραγματικές απώλειες άνω του 13%. H μη καταβολή αυξήσεων στις επικουρικές, σε 1,3 εκατ. συνταξιούχους, οφείλεται στη ρήτρα μηδενικού ελλείμματος που έχει επιβληθεί από το 2016 (νόμος Κατρούγκαλου) και η οποία απαγορεύει να δοθούν αυξήσεις παρά μόνον όταν ο κλάδος επικουρικής ασφάλισης (ΕΤΕΑΕΠ) του ΕΦΚΑ εμφανίζει πλεόνασμα.

7. Αναδρομικά 2015 – 2016: Παρά τις αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας, δεν έχουν δοθεί σε όλους τους δικαιούχους.

8. Μη ολοκληρωμένος επανυπολογισμός συντάξεων (Ν.4387/2016). Καθυστερήσεις στερούν αναδρομικά και αυξήσεις από χιλιάδες συνταξιούχους.

9. Αυξημένη Εισφορά Ασθενείας (6%). Εφαρμόζεται και στις επικουρικές, χωρίς καμία προστασία από τον πληθωρισμό.

10. Ελλειψη κατώτατης σύνταξης. Από το 2015 δεν υπάρχει «δίχτυ ασφαλείας», με συντάξεις κάτω και από 400 ευρώ.