Ο ΕΦΚΑ ανακοίνωσε το πρόγραμμα καταβολής των συντάξεων Φεβρουαρίου 2026. Σύμφωνα με τον προγραμματισμό, οι μη μισθωτοί θα πληρωθούν την Τρίτη 27 Ιανουαρίου 2026, ενώ οι μισθωτοί την Πέμπτη 29 Ιανουαρίου 2026.

Όπως επισημαίνει ο ΕΦΚΑ, τα ποσά θα είναι διαθέσιμα στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων μία εργάσιμη ημέρα νωρίτερα, ανάλογα με την τράπεζα. Με αυτόν τον τρόπο, διασφαλίζεται η έγκαιρη πρόσβαση των συνταξιούχων στα χρήματά τους.

Αναλυτικά το χρονοδιάγραμμα πληρωμών

Την Τρίτη 27 Ιανουαρίου 2026 θα καταβληθούν οι συντάξεις των:

ΟΑΕΕ

ΟΓΑ

ΕΤΑΑ (μη μισθωτών)

Κύριες συντάξεις που απονεμήθηκαν μετά τη σύσταση του ΕΦΚΑ (ν. 4387/2016), μέσω ΟΠΣ-ΕΦΚΑ

Όλες οι επικουρικές συντάξεις του ιδιωτικού τομέα, για μισθωτούς και μη μισθωτούς

Την Πέμπτη 29 Ιανουαρίου 2026 θα πραγματοποιηθούν οι πληρωμές για: