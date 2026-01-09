Στον κατάλογο των ανεπίλυτων υποθέσεων μυστηρίου της εποχής έχει προστεθεί και μια ιδιαίτερα ανεξιχνίαστη.

Τι ακριβώς είναι το ΠΑΣΟΚ;

Παλαιότερα όλοι ξέραμε ότι είναι ένα θεσμικό κόμμα. Ενα κόμμα δηλαδή που σε κάθε περίπτωση συμπράττει και πάντως δεν παρεμποδίζει τη λειτουργία των θεσμών της δημοκρατίας.

Συμπράττει όπου χρειαστεί. Κατά τους κανόνες και τις επιταγές του δημοκρατικού πολιτεύματος. Και εκ των πραγμάτων σε συνεννόηση με το μεγαλύτερο και ισχυρότερο κόμμα που (καλώς ή κακώς) εδώ και δέκα χρόνια είναι η ΝΔ.

Δεν υπάρχει άλλη μέθοδος. Την εφαρμόζουν; Οχι.

Παράδειγμα, οι Ανεξάρτητες Αρχές. Δεν μπορούν να στελεχωθούν αν και έχει λήξει προ ετών η θητεία τους επειδή ΝΔ και ΠΑΣΟΚ δεν συμφωνούν ποιον θα βάλουν πρόεδρο ή Διοικητικό Συμβούλιο.

Σιγά τον πολυέλαιο, δηλαδή!

Αλλά το ΠΑΣΟΚ δεν θέλει να φανεί ότι συνεργάζεται με τη ΝΔ. Ντρέπεται; Στενοχωριέται; Κάνει μούτρα ο δήμαρχος; Αυτό κι αν είναι μυστήριο.

Αντί λοιπόν να συμφωνήσουν σε τρεις ανθρώπους να τελειώνουμε, άρχισαν τα προσχήματα στις αμαρτίες. Πρώτα το ΠΑΣΟΚ ζήτησε να υπάρξει δημόσια και ανοιχτή υποβολή υποψηφιοτήτων.

Η ΝΔ (καλά μυαλά κουβαλούν κι αυτοί!) υιοθέτησε την παραπάνω ιδέα. Λες και οι Ανεξάρτητες Αρχές είναι σύλλογοι γονέων να βγάλουμε την κυρία Μαρία που κάνει τρομερά τυροπιτάκια.

Αλλά πάλι το ΠΑΣΟΚ έχει θέμα. Και αποκαλεί τον Βελόπουλο «αυτοφωράκια» επειδή συνέπραξε με τη ΝΔ για νέα διοίκηση στην ΑΔΑΕ πριν από δύο χρόνια.

Θυμίζω. Και εκεί η θητεία κάτι μελών είχε λήξει προ πολλού. Και οι ληγμένοι αλώνιζαν. Ο Βελόπουλος τη σωστή δουλειά έκανε.

Τώρα το ΠΑΣΟΚ γκρινιάζει για διάφορους άλλους λόγους. Η αλήθεια είναι ότι δεν θέλει να φανεί πως συνεργάζεται με τη ΝΔ. Και σε αντίθεση με όλη την ευρωπαϊκή ηγεσία έφτασαν να κατηγορούν τον Μητσοτάκη για τον… Μαδούρο! (δηλώσεις 3/1, 4/1 και 5/1)

Αλλά τι να κάνουμε; Ο Μητσοτάκης κυβερνάει μέχρι νεωτέρας κι όποιος ενδιαφέρεται για τη λειτουργία των θεσμών χρειάζεται να συνεννοηθεί μαζί του.

Με ποιον να συνεννοηθεί δηλαδή; Με την ΑΝΤΑΡΣΥΑ ή με την Banda Entopica;

Τόσο απλά είναι τα πράγματα. Που μας επιστρέφουν στο ερώτημα: τι ακριβώς είναι το ΠΑΣΟΚ;

Διότι αν απλώς κάποιοι παρδαλοί καταληψίες έχουν παρεισφρήσει στη Χαριλάου Τρικούπη και υποδύονται το ΠΑΣΟΚ, κανένα πρόβλημα. Μαζεύονται.

Αν όμως κάποιοι στο ΠΑΣΟΚ κουβαλούν τέτοια μυαλά, το πρόβλημα είναι πιο σοβαρό.

Στη δημοκρατία βεβαίως δεν κόβουμε κεφάλια. Δεν κόβουμε τα κεφάλια ούτε εκείνων που παρεμποδίζουν τη λειτουργία της δημοκρατίας.

Απλώς όταν κάνουν μετά μαθήματα περί θεσμών, βάζουμε τα γέλια.