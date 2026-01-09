Σε «εκτεταμένη αστοχία τηλεπικοινωνιακού συστήματος» οφείλεται το πρόσφατο πρωτοφανές black out στο FIR Αθηνών, σύμφωνα με τον διοικητή της Εθνικής Αρχής Κυβερνοασφάλειας και ερευνητή του MIT Media Lab, Μιχάλη Μπλέτσα. «Το πρόβλημα που καθήλωσε τα αεροπλάνα οφειλόταν στους τηλεχειρισμούς των πομπών των κέντρων εκπομπής, που χρησιμοποιούνται για τη φωνητική επικοινωνία εδάφους-αέρος (σ.σ.: μεταξύ των ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας και των πιλότων των αεροσκαφών)» ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Μπλέτσας.

Ηδη, τα χθεσινά «ΝΕΑ» σε σχετικό δημοσίευμά τους ανέφεραν: «Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις των εμπειρογνωμόνων, φαίνεται ότι ενεργοποιήθηκε μέσω ψηφιακού τηλεχειρισμού ο πομπός του Υμηττού. Ο συγκεκριμένος πομπός άρχισε να εκπέμπει ισχυρούς “βόμβους”. Εκτιμάται ότι η “διέγερσή” του έγινε αυτόματα, δηλαδή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση». Επίσης, στο ίδιο δημοσίευμα αναφερόταν: «Oι εμπειρογνώμονες διερευνούν την καλή λειτουργία του συστήματος τηλεχειρισμού του VAR/VCS, όπως και το ενδεχόμενο να υπήρξε συνεχής διέγερση του πομπού του Υμηττού και άλλων, όπως ανέφεραν εργαζόμενοι που έκαναν επιτόπια αυτοψία».

Κατάληψη των συχνοτήτων

Χθες, ο κ. Μπλέτσας, μιλώντας στην ΕΡΤ, επιβεβαίωσε ότι «σε μεγάλο ποσοστό, πολλοί πομποί έμειναν ανοιχτοί, κάποιοι χωρίς ήχο και κάποιοι εκπέμποντας βόμβο ή ευρυζωνικό θόρυβο». Αυτό, είπε, είχε ως αποτέλεσμα την κατάληψη των συχνοτήτων, προκαλώντας «άρνηση υπηρεσίας». Συγκεκριμένα, ο κ. Μπλέτσας εξήγησε πως «όταν πολλοί πομποί εκπέμπουν συνεχώς στην ίδια συχνότητα, αυτή δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί», απαντώντας έτσι και στο ερώτημα γιατί δεν λειτούργησε το εφεδρικό σύστημα: «Δεν μπορούσε να λειτουργήσει, επειδή το φάσμα ήταν κατειλημμένο. Παράλληλο φάσμα, δυστυχώς, δεν υπάρχει».

Ο διοικητής της Εθνικής Αρχής Κυβερνοασφάλειας στάθηκε ιδιαίτερα στην ανάγκη να διερευνηθεί «το πώς συνέβη αυτό». «Ξέρουμε πολύ καλά τι έγινε. Εκείνο που δεν ξέρουμε ακόμη είναι το πώς έγινε» τόνισε χαρακτηριστικά ο κ. Μπλέτσας, ξεκαθαρίζοντας ότι «δεν υπήρξε καμία εξωτερική παρεμβολή». Ειδικότερα, σε ό,τι αφορά τα σενάρια δολιοφθοράς ή ξένης εμπλοκής, ανέφερε πως «από ό,τι φαίνεται, δεν πρόκειται για αποτέλεσμα κακόβουλης ενέργειας».

Οπως είπε, «τα ενδεχόμενα παραμένουν ανοιχτά, αλλά τα σενάρια, όσο περνούν οι μέρες, μειώνονται». Ωστόσο, ο ίδιος άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο «το πρόβλημα να οφείλεται σε ανθρώπινο τεχνικό λάθος». Υπενθυμίζεται ότι ο διοικητής της Εθνικής Αρχής Κυβερνοασφάλειας συμμετέχει στην Επιτροπή διερεύνησης του συμβάντος που συστάθηκε από το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών. Στο ερώτημα γιατί συγκροτήθηκε νέα επιτροπή αφού υπάρχει ο ΕΟΔΑΣΑΑΜ, απάντησε ότι αυτό έγινε για λόγους ταχύτητας και πληρότητας, καθώς εμπλέκονται πολλοί αρμόδιοι φορείς.