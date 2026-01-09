Μειωμένη κατά 60% παραμένει η κίνηση των πλοίων στη Διώρυγα του Σουέζ σε σύγκριση με τον Νοέμβριο του 2023 και ειδικότερα πριν από την έναρξη των επιθέσεων των ανταρτών Χούθι στην Ερυθρά Θάλασσα.

Τα στοιχεία αυτά επικαλείται η ναυτιλιακή οργάνωση BIMCO σημειώνοντας ότι οι ναυτιλιακές εταιρείες, 100 ημέρες μετά την τελευταία επίθεση των Χούθι σε εμπορικό πλοίο, εξακολουθούν να αποφεύγουν την Ερυθρά Θάλασσα και να προτιμούν την εναλλακτική διαδρομή γύρω από την Αφρική.

Πριν από 100 ημέρες, στις 29 Σεπτεμβρίου, το Minervagracht ήταν το τελευταίο πλοίο που δέχθηκε επίθεση από τους Χούθι. Σαράντα τρεις ημέρες αργότερα, οι Χούθι δήλωσαν το τέλος των επιθέσεών τους εναντίον πλοίων. Παρά ταύτα, η κυκλοφορία μέσω της Διώρυγας του Σουέζ δεν έχει αυξηθεί σημαντικά και την πρώτη εβδομάδα του 2026 παρέμεινε 60% χαμηλότερη από την αντίστοιχη εβδομάδα του 2023, λέει ο Niels Rasmussen, ναυτιλιακός αναλυτής της BIMCO.

Από τον Ιανουάριο του 2024, οι διελεύσεις των πλοίων υπολογιζόμενες με βάση τη χωρητικότητα σε τόνους νεκρού βάρους (DWT) που διέρχεται από τη Διώρυγα του Σουέζ είναι 51%-64% χαμηλότερες από ό,τι το 2023. Ειδικά το 2025 τα σχετικά ποσοστά ήταν της τάξης του 57%-64%. Το τέταρτο τρίμηνο του 2025 οι διελεύσεις από φορτηγά πλοία, πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων, δεξαμενόπλοια αργού πετρελαίου και μεταφοράς προϊόντων αργού ήταν αντίστοιχα 55%, 86%, 32% και 19% χαμηλότερες από ό,τι το 2023, αναφέρει ο Rasmussen.

Σχεδόν όλα τα πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων έχουν αποφύγει τη Διώρυγα του Σουέζ από την έναρξη των επιθέσεων. Ωστόσο, η CMA CGM ανακοίνωσε πρόσφατα ότι οι υπηρεσίες MEDEX και INDAMEX θα επιστρέψουν στις διαδρομές της Διώρυγας του Σουέζ τον Ιανουάριο του 2026.

Επιπλέον, στις 19 Δεκεμβρίου 2025, το Maersk Sebarok έγινε το πρώτο πλοίο της Maersk που διέσχισε τη διώρυγα από τις αρχές του 2024. Η Maersk δεν έχει ανακοινώσει περαιτέρω διελεύσεις αλλά έχει δηλώσει ότι εξετάζει το ενδεχόμενο σταδιακής επανέναρξης της ναυσιπλοΐας κατά μήκος του διαδρόμου Ανατολής-Δύσης μέσω της Διώρυγας του Σουέζ και της Ερυθράς Θάλασσας.

Μείωση κόστους

Η ομαλοποίηση της διέλευσης των πλοίων φαίνεται πλέον πιο πιθανή από οποιαδήποτε άλλη στιγμή τα τελευταία δύο χρόνια, αλλά παραμένει άγνωστο αν και πόσο γρήγορα μπορεί να συμβεί αυτό, λέει ο Rasmussen και εκτιμά ότι η επιστροφή στη Διώρυγα του Σουέζ θα μείωνε σημαντικά το κόστος των ναυτιλιακών εταιρειών, αλλά θα έβλαπτε επίσης τη ζήτηση για πλοία. Η πλήρης ομαλοποίηση υπολογίζεται ότι θα μειώσει τη ζήτηση για πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων κατά περίπου 10%, ενώ άλλοι ναυτιλιακοί κλάδοι θα μπορούσαν να σημειώσουν μειώσεις 2%-3%.