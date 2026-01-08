Black out στο FIR Αθηνών, ημέρα πέμπτη, και ακόμη η τριμελής «επιτροπή Βαμβακούλα» από τέσσερα-πέντε άτομα να βρει άκρη με το τι συνέβη πραγματικά και έπεσε το απόλυτο σκοτάδι. Οι διαβεβαιώσεις ειδημόνων αλλά και αρμοδίων/αναρμοδίων, ότι «δεν υπήρξε κίνδυνος για τα αεροπλάνα» που βρίσκονταν στον αέρα εκείνη την ώρα του σκοταδιού, ποσώς μπορούν να καθησυχάσουν τις γενικότερες ανησυχίες που υπάρχουν σε κυβερνητικό επίπεδο. Γνωρίζω πως και ο ίδιος ο πρόεδρος Κυριάκος Α’ έχει ζητήσει επανειλημμένα ενημέρωση από τον αρμόδιο υπουργό Χρήστο Δήμα, «για το τι νέα υπάρχουν» σχετικά με την έρευνα, πλην όμως και εκείνος έχει λάβει την ίδια, αρνητική απάντηση. «Τίποτε», κανένα νέο.

Η «επιτροπή Βαμβακούλα» ουσιαστικά αναζητεί ψύλλους στ’ άχυρα και έως τώρα, παρότι συγκλίνει στην άποψη πως όλο αυτό προκλήθηκε «από τεχνικό πρόβλημα», δεν κατέστη δυνατόν παρά τις έρευνες να απαντηθούν δύο, καίρια ζητήματα:

– Σε ποιο ακριβώς σημείο προκλήθηκε το «τεχνικό πρόβλημα». Στα συστήματα της Πολιτικής Αεροπορίας ή στα συστήματα τηλεπικοινωνιών;

– Ποιος και πού «επιδιόρθωσε» το «τεχνικό πρόβλημα», ώστε να επανέλθουν τα συστήματα διαμιάς σε πλήρη λειτουργία 8 ώρες αργότερα;

Και επειδή, όπως γίνεται κατανοητό, εκ των δύο αυτών θεμάτων που παραμένουν αναπάντητα το σοβαρότερο είναι το δεύτερο, όσο δεν δίνεται μία πραγματική απάντηση τόσο μεγαλώνει το μυστήριο…

Η προειδοποίηση της Deutsche Telekom

Πέρα από αυτό, υπάρχουν και άλλες παράμετροι σχετικά με το «τεχνικό πρόβλημα». Γνωρίζω, επίσης από έγκυρη πληροφόρηση, ότι η Deutsche Telekom ενημέρωσε «αρμοδίως», και μέσω διαφόρων διαύλων (ακόμα και διπλωματικών), πως δεν ευθύνονται οι τηλεπικοινωνίες για ό,τι συνέβη. Ενημέρωσε δε ότι το συμπέρασμα προκύπτει έπειτα από ενδελεχή επανειλημμένο έλεγχο που πραγματοποιήθηκε από συνεργεία του ΟΤΕ στις εγκαταστάσεις του οργανισμού από την πρώτη στιγμή. Πληροφορήθηκα επίσης ότι ο όμιλος της Deutsche Telekom ξεκαθάρισε «όσο περισσότερο γίνεται» πως «δεν πρόκειται να αποδεχθεί κατ’ ουδένα τρόπο ευθύνες που δεν του ανήκουν». Και πως «επιφυλάσσεται» για κάθε σχετική απόπειρα που θα γίνει.

Αρα, καταλαβαίνει κάποιος χωρίς ιδιαίτερη προσπάθεια ότι ο ΟΤΕ «δείχνει» προς την πλευρά της Πολιτικής Αεροπορίας για τον εντοπισμό του προβλήματος που προκάλεσε το black out της περασμένης Κυριακής.

Δεν θα τελειώσει καλά όλο αυτό, να μου το θυμάστε.

Εκτός τόπου και χρόνου

Μέτρα για να εντείνει τον κοινωνικό αυτοματισμό απέναντι στους αγρότες μπορείς να θεωρήσεις άνετα ότι είναι αυτά που ανακοίνωσε χθες το υπουργικό κλιμάκιο. Διότι αν περιμένουν πως με αυτά τα μέτρα θα λυθούν τα μπλόκα, νομίζω ότι θα μείνουν με την προσδοκία. Το μόνο που μπορεί να πετύχουν είναι να διασπαστεί κανένα μπλόκο, αλλά να λυθούν όλα, επειδή μειώνεται η τιμή της κιλοβατώρας στα 8,5 λεπτά ή μειώνεται η τιμή του αγροτικού πετρελαίου στο βενζινάδικο, δεν το βλέπω.

Ασε δε που ειδικά το μέτρο για το ηλεκτρικό ρεύμα στην πραγματικότητα δεν θα ακουμπήσει κανέναν αγρότη, αφού η κυβέρνηση θέτει ως προϋπόθεση για να ωφεληθεί κάποιος να μη βαρύνεται με ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το Δημόσιο.

Συγγνώμη, ποιος ανόητος σκέφτηκε κάτι τέτοιο; Υπάρχει αγρότης σήμερα ο οποίος να μην έχει ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το Δημόσιο και τις τράπεζες; Ούτε ένας! Αρα κανένας δεν πρόκειται να ωφεληθεί από το μέτρο της μείωσης της τιμής του αγροτικού ρεύματος. Κα-νέ-νας!!!

Ποιος λοιπόν εκτός τόπου και χρόνου το πρότεινε, ποιος το υιοθέτησε και ποιος το ενέκρινε το μέτρο; Πού ζουν όλοι αυτοί; Σε άλλη χώρα; Σε άλλη ήπειρο; Σε άλλον γαλαξία; Πάντως στην Ελλάδα αποκλείεται. Από αλλού ήρθαν. Εξωγήινοι…

Αντανακλαστικά βαριεστημένης χελώνας

Επίσης ουδείς εξ εκείνων που μελέτησαν τα μέτρα και τα ανακοίνωσαν (και δεν εννοώ μόνο τους υπουργούς) γνωρίζει τι ακριβώς συμβαίνει στα μπλόκα, και ειδικά ποια είναι η σύνθεσή τους. Η οποία είναι ανομοιογενής και ως εκ τούτου δύσκολα διαχειρίσιμη. Αν, ας πούμε, στη Θεσσαλία παραδοσιακά κάνουν κουμάντο οι αγρότες του ΚΚΕ στα βήματα που έχουν χαράξει ο Μπούτας με τον Πατάκη, στη Βοιωτία το πάνω χέρι το έχουν νέοι αγρότες που δεν υπακούουν σε κομματικές «γραμμές» και επειδή δεν έχουν να χάσουν και τίποτε επιμένουν σε μια ανέξοδη τακτική, που οδηγεί στην τέλεια σύγκρουση. Για αυτούς ισχύει το «όλα ή τίποτα», και επειδή το «όλα» δεν υπάρχει, δεν βλέπω πώς θα λυθούν τα μπλόκα στη Θήβα και το Κάστρο. Οσο για τα Μάλγαρα Θεσσαλονίκης, εκεί το παιχνίδι είναι 50-50 και όσο πιθανή είναι η λύση άλλο τόσο είναι και η συνέχιση των κινητοποιήσεων.

Μια τελευταία κουβέντα όμως και για την κυβέρνηση: δέκα μήνες σέρνονται τα αιτήματα των αγροτών. Γιατί έπρεπε να φτάσουμε στο χθες, για μέτρα όπως οι μειώσεις στο πετρέλαιο και το αγροτικό ρεύμα; Απάντηση: διότι τα αντανακλαστικά της θυμίζουν βαριεστημένη χελώνα που σέρνεται στο χώμα…

Η διαγραφή Φαραντούρη…

Ωστόσο η είδηση, η πολιτική είδηση της χθεσινής ημέρας ήταν η διαγραφή του Νικόλα Φαραντούρη από τον ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος τον κάλεσε μάλιστα να παραδώσει και την έδρα στο Ευρωκοινοβούλιο. Εν πρώτοις, σιγά μην παραδώσει την έδρα ο Νικόλας. Οπως μου εξήγησε ο ίδιος, το βράδυ της Τρίτης, σε μια μακρά τηλεφωνική συνομιλία που είχαμε, δεν χρωστάει τίποτε στον ΣΥΡΙΖΑ, διότι εκλέχθηκε μόνος του. Οπως μου είπε, λες και «ψυλλιαζόταν» τη χθεσινή εξέλιξη, «όχι μόνο δεν με βοήθησε ο ΣΥΡΙΖΑ κομματικά, αλλά ορισμένοι έκαναν ό,τι μπορούσαν να μην εκλεγώ. Εκλέχθηκα διότι γύρισα όλη την Ελλάδα με τη γυναίκα μου, και με το αυτοκίνητό μου. Μοιράζαμε φυλλάδια παντού. Πήγα σε καφενεία και σε λαϊκές, χαιρέτησα κόσμο, την ώρα που άλλοι είχαν την κομματική στήριξη του ΣΥΡΙΖΑ. Μόνος μου τα κατάφερα».

Είχε «πιάσει» κλίμα μετά τη συνομιλία που είχε με τον Σωκράτη Φάμελλο, που τον είχε πιέσει να ξεκαθαρίσει ότι «εκπροσωπεί» τον ΣΥΡΙΖΑ στο Ευρωκοινοβούλιο; Είχε ενδείξεις ή και πληροφορίες από άλλες πηγές; Αγνωστο. Το θέμα είναι ότι δεν πρόκειται να παραιτηθεί. Θα διατηρήσει την έδρα, επειδή του ανήκει, όπως λέει…

…και τα επόμενα βήματα

Τώρα, στο επίμαχο: θα είναι ο Φαραντούρης ο πρώτος βουλευτής που θα αποκτήσει το «κόμμα» Καρυστιανού; Ο ίδιος, όταν τον ρώτησα και χωρίς, όπως προαναφέρω, να έχει προηγηθεί η διαγραφή, η οποία ίσως αλλάξει τα δεδομένα, μου είχε δηλώσει ότι θα τιμήσει τη θέση του ως το ’29, οπότε και λήγει η θητεία του. Μου εκμυστηρεύθηκε όμως ότι «αν για οποιονδήποτε λόγο υπάρξει κάποιου είδους εμπλοκή, δεν αποκλείεται να υπάρχει διαφορετική προσέγγιση».

Τον ρώτησα αν αυτό σημαίνει ότι θα τον δούμε υποψήφιο με το «κόμμα» Καρυστιανού. Η απάντηση ήταν «συζητάω συχνά με τη Μαρία, έχουμε αναπτύξει ένα αίσθημα αμοιβαίας εμπιστοσύνης, αλλά είμαι ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ».

Από χθες, που δεν υφίσταται πια αυτή η «ιδιότητα», δεν είμαι πολύ σίγουρος για το ποια θα είναι η εξέλιξη στη σχέση του με την «πρόεδρο» Καρυστιανού…

Υπενθυμίζεται ότι καταλύτης για τις χθεσινές εξελίξεις υπήρξε η πριν από τις γιορτές εκδήλωση που διοργάνωσε ο Φαραντούρης με τη συμμετοχή της Μ. Καρυστιανού στο Ευρωκοινοβούλιο για την κατάργηση του άρθρου 86 περί ευθύνης υπουργών, έπειτα από παρέμβαση της Ευρωπαϊκής Ενωσης. Για την εκδήλωση αυτή, ο Φαραντούρης μού ανέφερε ότι δεν ρώτησε κανέναν στο κόμμα για την πραγματοποίησή της, και όταν τον ρώτησα «γιατί», μου απάντησε πως δεν έβλεπε τον λόγο να το κάνει, υπενθυμίζοντας ότι άλλοι συνάδελφοί του περιέφεραν κατά καιρούς την Καρυστιανού στο Ευρωκοινοβούλιο. Ποιοι ήταν αυτοί; Αν θυμάμαι καλά, ο Κ. Αρβανίτης και η Ελενα Κουντουρά. Οι οποίοι αιδημόνως σιωπούν…