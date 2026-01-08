Το μερίδιο αγοράς της Tesla στην Ευρώπη μειώθηκε απότομα στην ΕΕ τον Νοέμβριο, από 2,1% σε 1,4% των πωληθέντων νέων αυτοκινήτων, γεγονός που πιθανότατα οφείλεται στην απομάκρυνση των καταναλωτών από αυτό που αντιπροσωπεύουν η Tesla και ο Μασκ. Σε διαμαρτυρία κατά της Tesla νωρίτερα φέτος λάβαμε θερμή υποστήριξη από πραγματικούς οδηγούς Tesla. Κανείς δεν θα αγόραζε ένα από αυτά τα αυτοκίνητα πριν από το 2024 για να φαίνεται ότι υποστηρίζει την ατζέντα του ιδιοκτήτη, η οποία γίνεται όλο και πιο έντονη.

Εν τω μεταξύ, η κινεζική αυτοκινητοβιομηχανία BYD κατέγραψε την ταχύτερη αύξηση πωλήσεων τον Νοέμβριο και η κρατικά χρηματοδοτούμενη SAIC της Κίνας, η οποία κατέχει τη MG, κατέγραψε αύξηση πωλήσεων 26%. Τα υβριδικά αντιπροσώπευαν σχεδόν το ήμισυ όλων των πωλήσεων. Ο κόσμος δεν έχει χάσει την αγάπη του για τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα.

Τα επιχειρήματα υπέρ και κατά των ηλεκτρικών οχημάτων και των υβριδικών είναι μια ωραία απόσταξη μιας συζήτησης που θα έπρεπε να κάνουμε συνεχώς για όλα τα βήματα προς το μηδενικό καθαρό αποτύπωμα. Υπάρχει μια αναπόφευκτη πρακτική διάσταση: οι μπαταρίες χρειάζονται σπάνια μέταλλα, πράγμα που σημαίνει ότι η κατασκευή ηλεκτρικών οχημάτων δημιουργεί ακόμη περισσότερες εκπομπές ρύπων.

Από την άλλη πλευρά, τα ηλεκτρικά οχήματα προσφέρουν σαφή απόδειξη ότι κανείς δεν είναι προσκολλημένος σε έναν τρόπο ζωής με ορυκτά καύσιμα αν προκύψει κάτι καλύτερο. Κανένα εταιρικό λόμπι ή προβλήματα στην παραγωγή δεν θα εμποδίσουν τους ανθρώπους να ανταλλάξουν κάτι χειρότερο με κάτι καλύτερο.

Τα ηλεκτρικά οχήματα αποτελούν μια απίστευτη ιστορία βελτίωσης. Οταν εξέτασα για πρώτη φορά ένα Nissan Leaf, η αυτονομία ήταν πολύ μικρή. Τώρα, το πιο βασικό μοντέλο θα διανύει σχεδόν 480 χιλιόμετρα. Νέες μπαταρίες θα δοκιμαστούν του χρόνου με την υπόσχεση διάνυσης 800 χιλιομέτρων με φόρτιση 10 λεπτών. Οι εξελίξεις στα ηλεκτρικά οχήματα ξεπερνούν τις προσδοκίες τόσο πολύ που θα πρέπει να τις προσέξουμε.

Τα ηλεκτρικά οχήματα, επειδή έχουν λιγότερα κινούμενα μέρη, έχουν λιγότερη απώλεια ενέργειας και παρέχουν άμεση μέγιστη ροπή. Η υποδομή είναι καλύτερη. Η δημόσια φόρτιση γίνεται όλο και πιο πανταχού παρούσα και η ιδιωτική φόρτιση φθηνότερη.

Ισως να μπορούσαμε να αναγνωρίσουμε ότι όλοι πρέπει να αλλάξουμε, αλλά και να αναγνωρίσουμε τα πλεονεκτήματα. Οτι πρέπει να δούμε πιο μπροστά από την κατάσταση της αγοράς αλλά και ότι οι δυνάμεις της αγοράς εξακολουθούν να λειτουργούν. Αλλά το πιο σημαντικό συμπέρασμα είναι: μην αφήσετε τον Ιλον Μασκ να αμαυρώσει την επανάσταση των ηλεκτρικών οχημάτων και μην τον αφήσετε να τη μετατρέψει σε κάτι διαφορετικό από αυτό που είναι. Η συλλογική εφευρετικότητα έχει προωθήσει αυτό που είναι ρεαλιστικό και οι ρεαλιστές κάνουν τα υπόλοιπα.

Η Ζόι Ουίλιαμς είναι αρθρογράφος της «Guardian»