Η Κίνα ολοκλήρωσε την πρώτη γραμμή παραγωγής μπαταριών στερεάς κατάστασης μεγάλης χωρητικότητας, σύμφωνα με τα κινεζικά κρατικά μέσα ενημέρωσης . Η εγκατάσταση, που κατασκευάστηκε από τον όμιλο GAC , παράγει επί του παρόντος κυψέλες 60+ Ah ​​για οχήματα σε δοκιμαστική βάση μικρής παρτίδας.

Αυτές οι κυψέλες προβλέπεται να επιτρέψουν σε ηλεκτρικά οχήματα με τρέχουσα αυτονομία 500 χλμ. να ξεπεράσουν τα 1.000 χλμ. μόλις ενσωματωθούν. Η μαζική παραγωγή έχει προγραμματιστεί για το 2027-2030.

Οι μπαταρίες στερεάς κατάστασης χρησιμοποιούν στερεούς ηλεκτρολύτες αντί για υγρούς, γεγονός που βελτιώνει τη θερμική σταθερότητα και την ασφάλεια.