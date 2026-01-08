Εκατοντάδες θαυμαστές συγκεντρώθηκαν γύρω από την εκκλησία της Κοιμήσεως της Θεοτόκου στο Σεν Τροπέ για την κηδεία της Μπριζίτ Μπαρντό. Στη λιτή τελετή παρέστησαν κυρίως φίλοι και συγγενείς, όπως είχε ζητήσει η ίδια η γαλλίδα σταρ του κινηματογράφου και μαχητική υπερασπίστρια των δικαιωμάτων των ζώων, καθώς ο γάλλος πρόεδρος Μακρόν εγκατέλειψε τα σχέδια για απόδοση τιμών, λόγω των αντιδράσεων απέναντι στις δεκαετίες θέσεων της Μπαρντό κατά του Ισλάμ και των μεταναστών, μεταξύ άλλων.

Το πλήθος ξέσπασε σε χειροκροτήματα όταν η νεκροφόρα με το φέρετρο της Μπαρντό διέσχισε το παλιό λιμάνι με κατεύθυνση την εκκλησία, συνοδευόμενο από δώδεκα αστυνομικούς μοτοσικλετιστές. Το φέρετρο, σκεπασμένο με λουλούδια, μεταφέρθηκε στο εσωτερικό της εκκλησίας και τοποθετήθηκε δίπλα σε ένα ασπρόμαυρο φωτογραφικό πορτρέτο της Μπαρντό στο οποίο απεικονίζεται μαζί με ένα μωρό φώκιας και τη φράση «Ευχαριστώ Μπριζίτ».

Παρόντες ήταν ο επί 33 χρόνια σύζυγός της, Μπερνάρ ντ’Ορμάλ, 84 ετών, επιχειρηματίας και πρώην σύμβουλος του Ζαν-Μαρί Λεπέν και ο μοναχογιός της, Νικολά-Ζακ Σαριέ, 65 ετών μαζί με την κόρη του. Ο Σαριέ, που είχε μεγαλώσει με τον πατέρα του, ηθοποιό Ζακ Σαριέ, είχε αποκαταστήσει τις σχέσεις του με τη μητέρα του την τελευταία δεκαετία. Την κυβέρνηση εκπροσώπησε η Ορόρ Μπερζέ, υπουργός Ισότητας και υπερασπίστρια των δικαιωμάτων των ζώων. Το «παρών» έδωσαν επίσης η αρχηγός της Ακροδεξιάς, Μαρίν Λεπέν, η οποία χαρακτήρισε την Μπαρντό ως την απόλυτη Γαλλίδα «ελεύθερη, αδάμαστη και ακέραιη» και το ιδρυτικό μέλος της οργάνωσης Greenpeace και ακτιβιστής κατά της φαλαινοθηρίας, Πολ Γουότσον, όχι όμως και η αδελφή της εκλιπούσας, Μιζανού, που ζει πλέον στο Λος Αντζελες.

Μαζί με τον Βαντίμ

Ακολούθησε ταφή στο τοπικό νεκροταφείο, όπου βρίσκονται θαμμένοι και οι γονείς της, καθώς είχε απορριφθεί από τις τοπικές αρχές το αίτημα της Μπαρντό να ταφεί στον κήπο της Λα Μαντράγκ, μαζί με τα ζώα της, επειδή η ίδια δεν ήθελε «ένα πλήθος ηλιθίων» να ποδοπατά τους οικογενειακούς τάφους στο δημοτικό κοιμητήριο.

Το νεκροταφείο, με θέα στη Μεσόγειο, είναι επίσης ο τελικός τόπος ανάπαυσης πολλών προσωπικοτήτων του πολιτισμού, μεταξύ των οποίων και ο σκηνοθέτης Ροζέρ Βαντίμ, πρώτος σύζυγος της Μπαρντό, ο οποίος σκηνοθέτησε την ταινία που την έκανε διάσημη, «Και ο Θεός έπλασε τη γυναίκα», ένας ρόλος που την ανέδειξε παγκοσμίως.