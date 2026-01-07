Η Μπριζίτ Μπαρντό, η θρυλική σταρ του γαλλικού κινηματογράφου και σύμβολο μιας ολόκληρης εποχής, πέθανε από καρκίνο, όπως αποκάλυψε ο σύζυγός της λίγο πριν από την κηδεία της στο Σεν Τροπέ. Στην τελετή αναμένεται να παραστούν προσωπικότητες από τον πολιτικό και καλλιτεχνικό χώρο, ανάμεσά τους και η ηγέτιδα της γαλλικής Ακροδεξιάς, Μαρίν Λε Πεν.

Η Μπαρντό έφυγε από τη ζωή στις 28 Δεκεμβρίου, στο σπίτι της στο Σεν Τροπέ, σε ηλικία 91 ετών. Μέχρι σήμερα, η αιτία θανάτου της δεν είχε δημοσιοποιηθεί, με τη σημερινή αποκάλυψη του συζύγου της να ρίχνει φως στις τελευταίες, σιωπηλές μάχες που έδωσε μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Ο επί περισσότερα από τρεις δεκαετίες σύζυγός της, Μπερνάρ ντ’ Ορμάλ, μίλησε στο περιοδικό Paris Match, αποκαλύπτοντας ότι η διάσημη ηθοποιός είχε υποβληθεί σε δύο χειρουργικές επεμβάσεις για την αντιμετώπιση της ασθένειας.

«Είχε αντέξει πολύ καλά τις δύο επεμβάσεις στις οποίες υποβλήθηκε για να αντιμετωπιστεί ο καρκίνος που τελικά την πήρε από κοντά μας», δήλωσε συγκινημένος ο σύζυγός της.

Η πρωταγωνίστρια της εμβληματικής ταινίας «Και ο Θεός… έπλασε τη γυναίκα» είχε αποσυρθεί από τη δημόσια ζωή από τις αρχές της δεκαετίας του 1970. Είχε εγκαταλείψει οριστικά την καριέρα της στον κινηματογράφο, επιλέγοντας έναν πιο απομονωμένο βίο, αφιερωμένο κυρίως στην προστασία των ζώων.

Η κηδεία στο Σεν Τροπέ

Σε κλίμα αυστηρής ιδιωτικότητας και χωρίς «εξεζητημένες συμπεριφορές», όπως επιθυμούσαν οι οικείοι της, τελείται σήμερα Τετάρτη (07.01.2026) στο Σεν Τροπέ η κηδεία της Μπριζίτ Μπαρντό.

Η τελετή πραγματοποιείται στην εκκλησία Notre-Dame de l’Assomption και θα ακολουθήσει ταφή στο κοιμητήριο της πόλης, λίγα μέτρα από τη θρυλική La Madrague. Το Ίδρυμα Μπριζίτ Μπαρντό και ο σύζυγός της έχουν κρατήσει απόρρητη τη λίστα των προσκεκλημένων.

Οι καλεσμένοι έχουν επίσης κληθεί να μην ανακοινώσουν δημόσια την παρουσία τους, ώστε η αποχαιρετιστήρια στιγμή να μη μετατραπεί σε «κοσμικό γεγονός» ή πολιτική επίδειξη, σύμφωνα με την επιθυμία της οικογένειας.