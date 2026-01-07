Στο Σεν Τροπέ, εκεί όπου η θρυλική Μπριζίτ Μπαρντό είχε επιλέξει να ζει μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, συγγενείς και φίλοι είπαν το τελευταίο αντίο στη Γαλλίδα σταρ. Η εμβληματική «Μπε Μπε», σύμβολο του γαλλικού κινηματογράφου και της σεξουαλικής επανάστασης των ’60s, έφυγε από τη ζωή στις 28 Δεκεμβρίου, σε ηλικία 91 ετών, στο σπίτι της που τόσο αγαπούσε.

Για πρώτη φορά αποκαλύπτεται πως ο θάνατός της οφείλεται σε μάχη με τον καρκίνο. Ο σύζυγός της επί περισσότερα από 30 χρόνια, Μπερνάρ ντ’Ορμάλ, μίλησε συγκινημένος για τις δύο χειρουργικές επεμβάσεις στις οποίες είχε υποβληθεί η Μπαρντό, περιγράφοντας την αξιοπρέπειά της μέχρι το τέλος.

«Τις άντεξε με αξιοπρέπεια», είπε χαρακτηριστικά, «όπως άντεξε όλη της τη ζωή».

Μετά από μια πομπή που διέσχισε το πλήθος στο Σεν Τροπέ, υπό χειροκροτήματα και γαυγίσματα σκύλων, το φέρετρο της Μπριζίτ Μπαρντό έφτασε στην εκκλησία της Notre-Dame-de-l’Assomption, όπου τελέστηκε η εξόδιος ακολουθία.

Το ψάθινο φέρετρο ήταν στολισμένο με πολύχρωμα λουλούδια, ενώ η φωνή της Μαρίας Κάλλας ακούστηκε με το «Ave Maria», δημιουργώντας μια ατμόσφαιρα βαθιάς συγκίνησης και σεβασμού.

Κατά την έναρξη της τελετής, ο ιερέας ζήτησε από τους παρευρισκόμενους να μην χρησιμοποιούν τα κινητά τους τηλέφωνα, προκειμένου να διατηρηθεί η ευπρέπεια της στιγμής. Στη συνέχεια απηύθυνε λόγια παρηγοριάς προς την οικογένεια της Μπαρντό, στην οποία παρευρέθηκαν ο γιος και τα εγγόνια της, καθώς και η δήμαρχος του Σεν Τροπέ και η υπουργός Ορόρ Μπερζέ.

Από καρκίνο ο θάνατός της Μπριζίτ Μπαρντό

Η Μπριζίτ Μπαρντό, η θρυλική σταρ του γαλλικού κινηματογράφου και σύμβολο μιας ολόκληρης εποχής, πέθανε από καρκίνο, όπως αποκάλυψε ο σύζυγός της λίγο πριν από την κηδεία της στο Σεν Τροπέ. Στην τελετή αναμένεται να παραστούν προσωπικότητες από τον πολιτικό και καλλιτεχνικό χώρο, ανάμεσά τους και η ηγέτιδα της γαλλικής Ακροδεξιάς, Μαρίν Λε Πεν.

Η Μπαρντό έφυγε από τη ζωή στις 28 Δεκεμβρίου, στο σπίτι της στο Σεν Τροπέ, σε ηλικία 91 ετών. Μέχρι σήμερα, η αιτία θανάτου της δεν είχε δημοσιοποιηθεί, με τη σημερινή αποκάλυψη του συζύγου της να ρίχνει φως στις τελευταίες, σιωπηλές μάχες που έδωσε μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Ο επί περισσότερα από τρεις δεκαετίες σύζυγός της, Μπερνάρ ντ’ Ορμάλ, μίλησε στο περιοδικό Paris Match, αποκαλύπτοντας ότι η διάσημη ηθοποιός είχε υποβληθεί σε δύο χειρουργικές επεμβάσεις για την αντιμετώπιση της ασθένειας.

«Είχε αντέξει πολύ καλά τις δύο επεμβάσεις στις οποίες υποβλήθηκε για να αντιμετωπιστεί ο καρκίνος που τελικά την πήρε από κοντά μας», δήλωσε συγκινημένος ο σύζυγός της.

Η πρωταγωνίστρια της εμβληματικής ταινίας «Και ο Θεός… έπλασε τη γυναίκα» είχε αποσυρθεί από τη δημόσια ζωή από τις αρχές της δεκαετίας του 1970. Είχε εγκαταλείψει οριστικά την καριέρα της στον κινηματογράφο, επιλέγοντας έναν πιο απομονωμένο βίο, αφιερωμένο κυρίως στην προστασία των ζώων.