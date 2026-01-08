Στο 2,9% αυξήθηκε ο ετήσιος πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Δεκέμβριο από 2,8% τον Νοέμβριο, σύμφωνα με τον εναρμονισμένο δείκτη τιμών καταναλωτή της Eurostat, ενώ στην ευρωζώνη υποχώρησε στο 2% από 2,1%, αντίστοιχα. Η μικρή αύξηση του πληθωρισμού στην Ελλάδα τον περασμένο μήνα οφείλεται σχεδόν αποκλειστικά στην επιτάχυνση των τιμών των τροφίμων, με τον δείκτη τροφίμων, αλκοόλ και καπνού να σημειώνει ετήσια άνοδο 3,5% από 2,7% τον Νοέμβριο.

Οι τιμές της ενέργειας μειώθηκαν κατά 1% έναντι αύξησης 0,3% τον Νοέμβριο. Μικρή μείωση (-0,1%) σημείωσαν και οι τιμές των μη ενεργειακών βιομηχανικών προϊόντων έναντι, όμως, ελαφρά μεγαλύτερης μείωσης τον Νοέμβριο (-0,4%). Οι τιμές των υπηρεσιών επιβραδύνθηκαν ελαφρά αλλά εξακολουθούν να τρέχουν με υψηλό ρυθμό (4,5% έναντι 4,7% τον Νοέμβριο). Στην ευρωζώνη, η μικρή υποχώρηση του πληθωρισμού οφείλεται κυρίως στη μεγαλύτερη μείωση των τιμών ενέργειας σε σχέση με τον Νοέμβριο (-1,9% έναντι -0,5%).

Ανοίγουν οι λαϊκές αγορές

Αναστέλλεται η απεργία των λαϊκών αγορών καθώς όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της Παναττικής Ομοσπονδίας Σωματείων Επαγγελματιών Πωλητών Λαϊκών Αγορών υπήρξε «θετική εξέλιξη στο σύνολο των αιτημάτων μας από το υπουργείο Οικονομικών». Συγκεκριμένα η Παναττική Ομοσπονδία αναφέρει πως «ο τεκμαρτός τρόπος φορολόγησης προσαρμόζεται στα πραγματικά εισοδήματα, ενώ το ηλεκτρονικό τιμολόγιο προσαρμόζεται στα πραγματικά δεδομένα των λαϊκών αγορών, τόσο στο χωράφι όσο και στον πάγκο». Οι λαϊκές αγορές θα λειτουργήσουν κανονικά αύριο σε όλη τη χώρα, ενώ και η προγραμματισμένη δράση στη λαχαναγορά του Ρέντη δεν θα πραγματοποιηθεί.

Αύξηση τραπεζικού περιθωρίου

Σημαντική αύξηση καταγράφηκε τον Νοέμβριο στο περιθώριο επιτοκίου των ελληνικών τραπεζών, δηλαδή τη διαφορά μεταξύ του μέσου σταθμισμένου επιτοκίου καταθέσεων από το αντίστοιχο των νέων δανείων. Το περιθώριο διαμορφώθηκε στο 4,35%, έναντι 4,13% τον περασμένο Οκτώβριο, ως αποτέλεσμα της αύξησης κατά 20 μονάδες βάσης στα επιτόκια δανεισμού, κυρίως στα επιχειρηματικά δάνεια. Οι επιχειρήσεις δανείστηκαν με μέσο σταθμισμένο επιτόκιο 4,22% έναντι 3,87% τον προηγούμενο μήνα, καθώς ο δανεισμός έγινε σημαντικά πιο ακριβός για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις (επιτόκιο 5,31% έναντι 4,27% τον Οκτώβριο). Tα επιτόκια δανεισμού στην Ελλάδα είναι υψηλότερα από τους μέσους όρους της ευρωζώνης σε όλες τις κατηγορίες. Σε ό,τι αφορά τις καταθέσεις, τα επιτόκια έμειναν αμετάβλητα στη ζώνη του 0,30%. Στις νέες εκταμιεύσεις δανείων, τα στεγαστικά κατέγραψαν αύξηση στα 224 εκατ. ευρώ – ποσό ρεκόρ από τον Μάρτιο του 2014.

Μείωση ποσοστού

Η Thrivest Holding LTD (συμφερόντων Εξάρχου – Μπάκου – Καϋμενάκη) μεταβίβασε σχεδόν 71 εκατ. μετοχές της CrediaBank σε θυγατρική της εταιρεία στα τέλη του περασμένου έτους. Με τη σειρά της, η θυγατρική μεταβίβασε την περασμένη Παρασκευή 2 Ιανουαρίου και τη Δευτέρα 5 Ιανουαρίου τις εν λόγω μετοχές σε τρίτη εταιρεία, με αποτέλεσμα το ποσοστό που κατέχει η Thrivest στην CrediaBank, είτε άμεσα είτε έμμεσα, να μειωθεί στο 50,172%, που αντιστοιχεί σε 811.789.871 κοινές ονομαστικές μετοχές.

34 εκατομμύρια επιβάτες

Τα 34 εκατομμύρια επιβάτες άγγιξε συνολικά η κίνηση του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών το 2025, σημειώνοντας αύξηση 6,7% σε σχέση με το 2024 (31,9 εκατ. επιβάτες). Εξ αυτών, περίπου το 71% (24,4 εκατ. επιβάτες) ήταν οι κάτοικοι εξωτερικού που ταξίδεψαν προς και από το «Ελ. Βενιζέλος», αυξημένοι κατά 8,6% σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Οι έλληνες επιβάτες ανήλθαν σε 9,6 εκατ., κατά 2,2% περισσότεροι από τους αντίστοιχους του 2024. Η μεγαλύτερη κίνηση στο αεροδρόμιο καταγράφηκε, όπως είναι αναμενόμενο, τον Αύγουστο με περίπου 3,9 εκατ. επιβάτες. Αντιθέτως, ο πιο «ήσυχος» μήνας ήταν ο Φεβρουάριος με λιγότερους από 1,8 εκατ. επιβάτες.

Νέο όχι της Warner στην Paramount

Η Warner Bros Discovery απέρριψε ομόφωνα την τελευταία προσπάθεια της Paramount Skydance να αποκτήσει τα κινηματογραφικά στούντιο της πρώτης. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η αναθεωρημένη επιθετική προσφορά της Paramount ύψους 108,4 δισ. δολαρίων ισοδυναμούσε με επικίνδυνη εξαγορά με μόχλευση που οι επενδυτές θα πρέπει να απορρίψουν. Σε επιστολή προς τους μετόχους χθες Τετάρτη, το Διοικητικό Συμβούλιο της Warner Bros ανέφερε ότι η προσφορά της Paramount βασίζεται σε πολύ υψηλό ποσοστό «χρηματοδότησης με χρέος». Επιβεβαίωσε ταυτόχρονα τη δέσμευσή της στη συμφωνία ύψους 82,7 δισ. δολαρίων που έχει κλείσει με την Netflix.

Pirelli: Συνομιλίες με την Sinochem

Η Pirelli βρίσκεται σε συνομιλίες με τον μεγαλύτερο μέτοχό της, την κινεζική Sinochem Group, σχετικά με επιλογές που περιλαμβάνουν τη μείωση του μεριδίου του κινεζικού ομίλου στην ιταλική εταιρεία ελαστικών από 37% σε περίπου 10%, για να αντιμετωπιστούν οι ανησυχίες σχετικά με την πρόσβαση στην αγορά των ΗΠΑ, σύμφωνα με το Bloomberg. Μια άλλη επιλογή για τη Sinochem θα ήταν να πουλήσει ολόκληρο το μερίδιό της.