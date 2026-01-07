Εν χορδαίς και οργάνοις ανακοινώνει τους ποδοσφαιριστές που αποκτά σε τούτη τη μεταγραφική περίοδο ο Παναθηναϊκός. Πρώτα ήταν ο Τεττέη. Μετά ο Κοντούρης. Ακολούθησε ο Παντελίδης. Και χθες έγινε και τυπικά γνωστή η ένταξη στο πράσινο δυναμικό του γκολκίπερ Τσάβες. Καλή επιτυχία σε όσους θα φορέσουν την πράσινη φανέλα, αλλά εδώ ας δούμε ορισμένα στοιχεία που αξίζει να τα προσέξουν οι πάντες.

1. Στο Κορωπί προφανώς αλλάζουν τακτική. Η επιδίωξη σχετίζεται με το να κοιτούν πρώτα τι υπάρχει στην εγχώρια αγορά και μετά θα ενδιαφερθούν για τους ξένους. Πάει να πει αυτό, πως θα προσεγγίζουν όσους ξεχωρίζουν στο πρωτάθλημα της Σούπερ Λίγκας με απώτερο στόχο να έχουν γνώση των συνθηκών και των απαιτήσεων στην Ελλάδα.

2. Ενα ζήτημα σχετίζεται με το πώς θα ανέβει επίπεδο ο Παναθηναϊκός. Στα αλήθεια, εκτιμούν οι αρμόδιοι πως παίρνοντας ποδοσφαιριστές από την Κηφισιά (Τεττέη, Παντελίδης) και τον Παναιτωλικό (Κοντούρης, Τσάβες) θα πάνε ψηλότερα ή θα μπουν σφήνα στους άλλους ισχυρούς; Να το δούμε. Κυρίως να διαπιστώσουμε αν όλα αυτά τα παιδιά μπορούν να σηκώσουν το βάρος της φανέλας με το Τριφύλλι.

3. Ο Μπενίτεθ στο εξής θα δουλέψει με ποδοσφαιριστές διψασμένους. Εστω κι αν ακόμη δεν έχει αποσαφηνιστεί αν ο ίδιος ο ισπανός κόουτς γνώριζε τον Κοντούρη και τον Παντελίδη. Παράδειγμα είναι αυτό το σχετικό με τους συγκεκριμένους. Μπορεί, βέβαια, τους νεομεταγραφέντες να πρότειναν άλλοι και ο Μπενίτεθ σύντομα να διαμόρφωσε γνώμη. Τίποτα ας μην αποκλειστεί.

4. Το μείζον είναι να αποφασίσει ο Παναθηναϊκός πώς θα λειτουργήσει στο εξής: γιατί χάνει σε ποιότητα όταν αποχωρεί παίκτης όπως ο Τετέ – με τα θετικά και τα αρνητικά του ο βραζιλιάνος εξτρέμ. Οσοι έρχονται θα αποδειχθούν ανώτεροί του; Και μπορεί ο Τεττέη που θέλει χώρο για να δράσει, να βρει γρήγορα ρυθμό με τα πράσινα; Αν κάποιος θέλει να είναι ειλικρινής, ασφαλώς και αντιλαμβάνεται πως «καλοί και χρυσοί» οι ταλαντούχοι από την Ελλάδα, μετρά όμως για να κάνεις πρωταθλητισμό τι ξένους «βαριά χαρτιά» θα έχεις στο δυναμικό σου. Αρα, μήπως να περιμένουμε τους επόμενους;

5. Ο Τσάβες είναι αξιόλογος γκολκίπερ. Μάλλον όχι της «σύγχρονης εποχής», με την έννοια πως με το 1,82 μ. μπόι δεν θεωρείται ψηλός για τη θέση. Διαθέτει όμως ρεφλέξ, αντίληψη και σωστό παιχνίδι με τα πόδια. Ερχεται για βασικός και άλλωστε οι ιθύνοντες του Παναθηναϊκού σκοπεύουν να τον αποκτήσουν με κανονική μεταγραφή, με την προϋπόθεση πως θα αποδειχθεί περισσότερο σταθερός σε σύγκριση με τον Ντραγκόφσκι ή τον Λαφόν.