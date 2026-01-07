Το παιχνίδι των συμπτώσεων: Πρώτη, δύο άλλοτε παίκτες του Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού, τέθηκαν αντιμέτωποι με τις πρώην ομάδες τους. Το βράδυ της Τρίτης. Δεύτερη, αμφότεροι οι γκαρντ έπιασαν καταπληκτική απόδοση και μάλιστα σημείωσαν από 17 πόντους. Ναι, ακριβώς τους ίδιους και εν πολλοίς «υπέγραψαν» τις νίκες της Αρμάνι Μιλάνο και της Φενερμπαχτσέ κόντρα σε Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό, αντίστοιχα.

Ο λόγος για τους Λορέντζο Μπράουν και Γουέιντ Μπάλντουιν. Ο πρώτος, όταν με το μοναδικό του εύστοχο τρίποντο (1/2 είχε) λίγα λεπτά πριν από το φινάλε έκανε το 69-82 στο ΟΑΚΑ μπροστά στον Αταμάν, μάλλον θα σκέφθηκε αστραπιαία το πώς κύλησε η περυσινή του σεζόν με τα πράσινα. Ο κόουτς δεν έδειξε εμπιστοσύνη στον έμπειρο παίκτη, σταδιακά τον πήγε πίσω στο rotation και το καλοκαίρι του ’25 ο Μπράουν αναγκάστηκε να φύγει και να καταλήξει στο Μιλάνο για μια νέα αρχή. Απέδειξε πως όταν βρίσκεται σε φόρμα και έχει ψυχολογία, μπορεί πολλά να κάνει στο παρκέ.

Οσον αφορά στον Μπάλντουιν, έπαιξε στον Ολυμπιακό αρκετά χρόνια πίσω: το ’19-’20, όταν ήρθε ως αντικαταστάτης του Γουίλιαμς –Γκος. Καλός σουτέρ, το έδειξε και με τη Φενέρ το βράδυ της Τρίτης όταν είχε 3/6 δίποντα και 3/5 τρίποντα.

Ο Ολυμπιακός, πάντως, έχει διαφορετικά προβλήματα σε σχέση με τον Παναθηναϊκό. Ο Μπαρτζώκας μίλησε για ένα ρόστερ που δεν ήταν τόσο βαθύ προκειμένου να έρθει κάτι θετικό σε ραντεβού με τη Φενέρ. Δικαιολογία; Ακόμη κι αν δεν το παραδέχεται ο οποιοσδήποτε, ως τέτοια έμοιαζε αυτή η προσέγγιση. Δεν πρέπει, όμως, να αναζητούνται δικαιολογίες. Αν λείπει ο Μιλουτίνοφ έχει ζήτημα ο Ολυμπιακός, έστω κι αν ο Χολ επιβεβαιώνει κάθε φορά πως δεν είναι τόσο κακός παίκτης όσο ορισμένοι πιστεύουν. Με τον Ταϊρίκ Τζόουνς θα βελτιωθεί η γραμμή των ψηλών, αλλά το θέμα είναι να βρει πόντους από τα γκαρντ και δη από τους πλέι μέικερ ο προπονητής, γιατί επί του παρόντος ο Μόρις δεν δείχνει όσα πολλοί ανέμεναν. Και κάποτε οι Ερυθρόλευκοι πρέπει να αποκτήσουν ρυθμό και αγωνιστική συνέπεια.

Στο στρατόπεδο του ΠΑΟ, από την άλλη, οι γκρίνιες δεν κρύβονται. Αποδοκιμασίες ακούστηκαν μετά την ήττα από την Αρμάνι Μιλάνο στο ΟΑΚΑ και ουδείς γνωρίζει αν λύση είναι ένα ηχηρό όνομα. Ο ΠΑΟ δεν πάσχει από παίκτες διάσημους, αλλά πονά στον τομέα της ομοιογένειας. Και σε παίκτες που ενώ ήρθαν με δάφνες, αδυνατούν να δώσουν αυτά που μπορούν. Τρανταχτό παράδειγμα ο Σορτς, ενώ ο Οσμάν μοιάζει ντεφορμέ και ο Ρογκαβόπουλος για άγνωστο λόγο δεν χρησιμοποιήθηκε από τον Αταμάν. Η εσωστρέφεια χτύπησε την πράσινη πόρτα πολύ δυνατά και μένει να φανεί πότε θα επιστρέψει η ηρεμία στο Μαρούσι.