Η σκληρή γλώσσα της Μαρίας Καρυστιανού απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα δεν ήταν έκπληξη – το κοινό στο οποίο απευθύνεται, ακόμα κι αν ψήφισε ΣΥΡΙΖΑ ή ΑΝΕΛ το 2015, δεν είναι κεντροαριστερό. Τα «χτυπήματα» αφορούν άλλον δείκτη, αυτόν στον οποίο οι ερωτώμενοι απαντούν ποιος μπορεί να κερδίσει τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Η βασική σύγκρουση για την Καρυστιανού, πάντως, η οποία θεωρεί ότι έχει αφήγημα απέναντι σε όλους, θα είναι αυτή με μια άλλη γυναίκα: τη Ζωή Κωνσταντοπούλου. Και εκεί μπορεί να δούμε επικαλύψεις που δεν θα φέρουν αποτέλεσμα ούτε στη μια πλευρά ούτε στην άλλη. Γι’ αυτό αμφότερες δεν έχουν κάνει ακόμα τις σχετικές κινήσεις τους.

Δύο βάρκες

Το ότι ο Νικόλας Φαραντούρης είναι από τα λίγα πολιτικά πρόσωπα που έχει απευθείας γραμμή επικοινωνίας με την Καρυστιανού όντως δεν είναι κρυφό. Oμως για τους συντρόφους του στον ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι και το καλύτερο αυτό που συμβαίνει, καθώς κάποιοι εξ αυτών εκτιμούν πως προετοιμάζει τη μεταπήδησή του στο νέο κόμμα, ενώ παράλληλα συνεχίζει να πολιτεύεται στο Ευρωκοινοβούλιο με τη σφραγίδα του κόμματος. Και αυτό φάνηκε και στις αιχμές του Παύλου Πολάκη: «Ξεκαθάρισε τη θέση σου είτε αποποιούμενος τα σενάρια, είτε παραιτούμενος από τη θέση του Ευρωβουλευτή!», σχολίασε σε ανάρτησή του. Πάντως ως τώρα επισήμως παρέμβαση από την Κουμουνδούρου δεν υπάρχει για το θέμα.

Φάκελος ενέργεια

Η πρώτη ατζέντα που ανοίγει το ΠΑΣΟΚ με το νέο έτος είναι αυτή της ενέργειας. Και ξεκινάει με τα σημεία που αφορούν και τους αγρότες: σήμερα το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης αναμένεται να παρουσίασει τις προτάσεις για 7 λεπτά την κιλοβατώρα, αφορολόγητο πετρέλαιο στην αντλία και ενεργειακές κοινότητες – τα δύο πρώτα αποτελούν τα βασικά αιτήματα που ακούγονται στα μπλόκα. Αύριο, σειρά έχει η πρόταση για τα τιμολόγια που αφορούν τα νοικοκυριά και την αντιμετώπιση της ενεργειακής φτώχειας, ενώ ενόψει της κυριακάτικης συνδιάσκεψης της Δυτικής Μακεδονίας θα παρουσιαστεί η συνολική πολιτική για τη δίκαιη πράσινη μετάβαση. Η συνδιάσκεψη θα γίνει στην Κοζάνη, η οποία έζησε τις επιπτώσεις της βίαιης απολιγνιτοποίησης.

Ισορροπίες

Αν πρόσεξε κάποιος τις πασοκικές παρουσίες στο Φανάρι, στη δοξολογία των Φώτων, θα έβλεπε πως ήταν τρεις – ο πρόεδρος Νίκος Ανδρουλάκης, ο τομεάρχης Εργασίας Μιχάλης Καλαντζόπουλος και ο γραμματέας του κόμματος, Ανδρέας Σπυρόπουλος. Οι σχέσεις Ανδρουλάκη – Σπυρόπουλου, που δεν είναι πια αυτές που ήταν κάποτε και έχουν αποτελέσει τον τελευταίο καιρό πολλές φορές αφορμή για κομματικό κουτσομπολιό. Δεν ισχύουν όλα όσα έχουν γραφτεί και ακουστεί, κυρίως αυτά για τον μεγάλο καβγά στον έκτο όροφο της Χαριλάου Τρικούπη. Ενδεικτικό, ωστόσο, της φάσης που βρίσκονται σήμερα οι δύο άνδρες είναι πως, πηγαίνοντας στο ελληνοτουρκικό καφέ Meraki, ο Ανδρουλάκης είχε παρέα τον Καλαντζόπουλο.

Απορία

Ποια βελόνα θα κουνηθεί πιο γρήγορα;